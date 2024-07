Buntes Deutschland: Willkommen in der Dritten Welt!

Die Zustände in weiten Teilen Deutschlands ähneln nach fast zehn Jahren Massenmigration immer mehr den Ländern, aus denen die SPD und Grüne ihre Schützlinge importieren. Rund um den bundesweit berüchtigten Drogen-Hotspot Görlitzer Park sind die Zustände inzwischen derart katastrophal, dass nun entsetzte Anwohner dem „Tagesspiegel“ ihr Leid klagten – und von der bislang zu den üblichen linken Gesundbetungs- und Beschönigungsmedien zählenden Tageszeitung auch erhört wurden, indem das Problem dort ausnahmsweise einmal in erstaunlicher Offenheit thematisiert wurde. Eine betroffene Bürgerin habe „eine frustrierte, verzweifelte E-Mail, unter Tränen und völlig unsortiert und sehr aufgewühlt geschrieben“, hieß es zu Beginn. Sie wisse zwar selber nicht einmal, „warum ich Ihnen schreibe”, so die Anwohnerin in Erwartung der ansonsten bei solchen Klageschriften seitens Medien und Politik folgenden Nichtreaktion – “aber ich musste einfach mal laut werden. Denn wir können nicht mehr.“

Zwar sei man „sehr viel Kummer, Ärger und Frust“ um den Görlitzer Park gewöhnt, doch was in den letzten ein, zwei Jahren passiert sei, sei einfach zu viel. Es gehe nicht nur um den Park, sondern um einen ganzen Kiez, ja sogar ganz Berlin. In ihr Familienauto sei zum dritten Mal in vier Monaten eingebrochen worden, berichtet die Frau. Damit nicht genug, sei auch in den Keller und Dachboden des Wohnhauses in den letzten zwölf Monaten zweimal eingebrochen und „persönliche Gegenstände, alte Elektrogeräte, Kleidung, einfach alles“ gestohlen worden. Letzte Woche seien alle Fahrradreifen der im Hof stehenden Fahrräder platt oder zerstochen gewesen. Die Polizei nehme zwar alles auf – aber es passiere rein nichts. Der Drogenhandel habe sich von bestimmten Ecken in unmittelbarer Nähe des Görlitzer Parks längst auf den gesamten Kiez ausgeweitet und dramatisch verschlimmert. In dem Wohnquartier hätten Eltern ihre Kinder bereits darüber aufklären müssen, was “Crack” sei, weil sie täglich an Menschen vorbeigehen müssten, die harte Drogen konsumieren würden – schlimmstenfalls sogar im eigenen Hauseingang. Auch die Gewalt nehme immer mehr zu. Die Frau berichtet von einer Massenschlägerei mit Baseballschlägern, Polizeieinsätzen wegen Gewaltausbrüchen, bei denen auch Messer und ähnliche Waffen eingesetzt würden, gehörten inzwischen quasi zur Tagesordnung. Und das sei eben “nicht schon immer so gewesen”, wie es reflexartig oftmals von den Apologeten dieser Zustände heißt, sondern erst in den letzten ein, zwei Jahren „so dramatisch schlimm geworden“.

Ein Land versinkt in Gestank und Verwahrlosung

Weiter monieren die entnervten Einheimischen, von (zumeist migrantischen) Rasern und Neubürgern, die per Rad oder E-Roller unterwegs sind, würden sämtliche Verkehrszeichen permanent ignoriert. Es werde über rote Ampeln gefahren, halbstarke Autofahrer beschleunigten in Einbahnstraßen, in denen sich eine Grundschule befinde, zudem gebe es nächtliche illegale Auto- oder Motorradrennen. Auch hier ändere sich nicht nur nichts, es werde alles sogar immer schlimmer. Der illegal abgeladene Müll, die „Fahrradleichen ohne Ende“, verbrannte Mülltonnen, defekte Roller im Kanal und zurückgelassene Zeltlager würden nur in den seltensten Fällen entfernt und wenn auch nur, nachdem man es wiederholt beim Ordnungsamt moniert habe. Hier müssten schnellstmöglich Lösungen her, fordert die eingangs zitierte verzweifelte Anwohnerin – sonst gehe der einst schöne Kiez “vor die Hunde“. Sie plädiert für stärkere, sichtbarere und regelmäßigere Polizeikontrollen, das Einrichten von Verkehrskameras und Blitzern an neuralgischen Punkten, für die Erhöhung von Strafen bei Gesetzesbrüchen und Ordnungswidrigkeiten wie dem illegalen Abladen von Müll.

Es sind unfassbare Zustände, die hier geschildert werden – und sie sind keineswegs auf das ohnehin hoffnungslos verkommene Berlin beschränkt: Auch in Frankfurt, Köln und kleineren Städten müssen die Menschen hilflos mit ansehen, wie ihre Wohngegend zunehmend verslumt. Migranten mit mitgebrachtem Bettzeug campieren auf zerfledderten Matratzen in den Innenstädten selbst in einst noblen Geschäftsmeilen, in Ladeneingängen, Passagen und überall, wo nicht abgeschlossen wird. Keine Großstadt, die nicht zumindest partiellen Dritte-Welt-Flair verströmt. Und da der Zuzug des globalen Prekariats nicht im Geringsten reduziert wird und die zerstörerische Wirtschaftspolitik der Ampel immer mehr Leerraum produziert, greift auch diese Problematik immer weiter um sich. Viel deutsche Städte und teilweise sogar schon Dörfer sind inzwischen kaum mehr als mitteleuropäische Siedlungen wiederzuerkennen. Ein ganzes Land versinkt in Schmutz, Gestank, Gewalt und Verwahrlosung – und das alles nur, weil eine verrückte Bande von Ideologen und Versagern eine Politik betreibt, die direkt ins Chaos führt und von deren Folgen die Verantwortlichen selbst in ihren in ihren hermetischen Wohlstandblasen sicher abgeschirmt sind. Was in Jahrhunderten an Kultur und Wohlstand aufgebaut wurde, wird in wenigen Jahren einfach eingerissen. Deutschland ist schon jetzt ein historisches Beispiel dafür, wie ein Land sich ohne jede Not und ohne äußere Bedrohung aus lauter Dekadenz selbst zerstört.