Buxtehude: Eine Stadt sperrt sich weg

Es ist eine Szene, die schon durch ihre Absurdität den Nerv des Landes trifft: In Buxtehude bleibt das Rathaus geschlossen. Nicht etwa, weil ein Unwetter die Türen versperrt hätte, nicht wegen technischer Störungen oder Arbeitskämpfen; nein, der Grund liegt in einer einzelnen Person: Einem aus dem Sudan stammenden Flüchtling, seit Jahren im Land, psychisch auffällig, polizeibekannt, wiederholt durch Gewalttätigkeiten in Erscheinung getreten. Mal randalierte er in einer Arbeitsagentur, mal im Rathaus des benachbarten Horneburg und schließlich auch in Buxtehude selbst. Vier Polizisten waren nötig, um ihn bei seinem jüngsten Ausbruch zu überwältigen. Mehrfach wurde er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen – jeweils nur für kurze Zeit. Dann stand er wieder vor den Türen der Behörden.

Nun also reagierte die Stadt mit einer Maßnahme, die alles über das Verhältnis von Staat und Wirklichkeit in diesem Land aussagt: Sie verriegelte ihre eigene Verwaltung. Das Rathaus, Symbol bürgerlicher Öffentlichkeit, wurde nicht etwa zum Schutzraum, sondern zum verbarrikadierten Ort. Nicht der Gefährder wurde weggesperrt, sondern die Stadt selbst. Damit zeigt sich ein Vorgang, der juristisch und politisch von größter Brisanz ist. Denn der Staat ist nach seinem Selbstverständnis kein Fluchtwesen, sondern Garant. Seine elementarste Aufgabe ist es, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten und die Ordnung zu sichern.

Schutzauftrag ins Gegenteil verkehrt

Schon das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt betont, dass der Staat eine sogenannte Schutzpflicht hat: Er darf sich nicht auf die Rolle des Zuschauers zurückziehen, wenn die körperliche Unversehrtheit oder die Rechte seiner Bürger gefährdet sind. Es gehört zum Kernbestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass der Staat diese Pflichten nicht nur formal anerkennt, sondern auch faktisch durchsetzt. Buxtehude jedoch hat das Gegenteil getan. Die Stadtverwaltung hat sich selbst in Sicherheit gebracht, indem sie den Zugang für die Bürger verschloss. Damit wurde der Schutzauftrag nicht erfüllt, sondern in sein Gegenteil verkehrt.

Man muss sich die Szene konkret vorstellen: Bürgerinnen und Bürger stehen vor den Türen, um ihre Angelegenheiten zu regeln, Pässe zu beantragen, Dokumente abzugeben. Doch der Weg in die Verwaltung ist versperrt. Nicht, weil der Staat einen Angriff abgewehrt hätte, sondern weil er beschlossen hat, sich dem Risiko zu entziehen. Der Bürger, der Steuern zahlt, um diese Verwaltung zu finanzieren, wird im Augenblick größter Unsicherheit ausgeschlossen. Das Rathaus, das Sinnbild staatlicher Offenheit und Ansprechbarkeit, ist plötzlich nur noch eine Festung, allerdings keine gegen die Bedrohung, sondern gegen den Bürger selbst. Hier wird das Verhältnis von Souveränität und Öffentlichkeit pervertiert. Der Staat tritt nicht mehr als Garant der Ordnung auf, sondern als deren Verweigerer.

Das Scheitern am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Rechtsstaatlich lässt sich diese Entscheidung kaum rechtfertigen. Jede hoheitliche Maßnahme unterliegt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Sie muss geeignet, erforderlich und angemessen sein. Einen ganzen Verwaltungsapparat stillzulegen, um sich vor einem einzelnen Störer zu schützen, erfüllt keine dieser Bedingungen. Geeignet wäre vielmehr ein konsequentes polizeiliches Einschreiten gewesen. Erforderlich wäre die dauerhafte Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung, wenn er für sich und andere eine Gefahr darstellt. Angemessen wäre eine Lösung, die die Rechte der Bürger nicht einschränkt, sondern im Gegenteil schützt. Stattdessen entschied sich Buxtehude für die maximal unangemessene Maßnahme: die Selbstblockade. Damit wird nicht das Problem gelöst, sondern nur verschoben – und zwar auf Kosten der Bürger.

Doch über die juristischen Aspekte hinaus trägt dieser Vorgang eine ungeheure symbolische Wucht. Ein geschlossenes Rathaus ist mehr als eine Sicherheitsmaßnahme. Es ist ein politisches Zeichen, das in die Gesellschaft hineinwirkt. Es signalisiert, dass der Staat sich nicht mehr als Herr der Lage versteht, sondern als Opfer. Er handelt nicht mehr souverän, sondern reaktiv. Er zeigt nicht Stärke, sondern Schwäche. Und er bestätigt damit alle Zweifel, die Bürger seit Jahren hegen: dass die staatlichen Institutionen nicht mehr in der Lage oder willens sind, die Wirklichkeit zu bewältigen. Die Kapitulation vor einem Einzelnen, der die Stadt in Geiselhaft nimmt, wird zum Sinnbild einer ganzen politischen Kultur, die den Konflikt scheut und sich lieber selbst verschließt, als eine klare Entscheidung zu treffen.

Historische Tiefenschichten

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass es sich nicht um irgendeinen Störer handelt, sondern um einen Flüchtling. Diese Figur ist in der politischen Symbolik der Bundesrepublik seit 2015 mit einer Aura versehen, die jede sachliche Gefahreneinschätzung überstrahlt. Während Einheimische für weit geringere Vergehen oft mit harter Hand behandelt werden, werden bei Flüchtlingen selbst massive Auffälligkeiten relativiert. Sie werden pathologisiert, entschuldigt, in institutionelle Grauzonen verschoben. Man spricht von psychischen Problemen, man verweist auf Traumata, man schiebt die Verantwortung von einer Stelle zur anderen. Am Ende bleibt ein Täter, der immer wieder auffällig wird, aber nie nachhaltig aus dem Verkehr gezogen wird. Und eine Stadt, die schließlich nicht mehr ihn, sondern sich selbst isoliert. Damit wird das Paradox offenbar: Die Verwaltung schützt nicht ihre Bürger, sondern die sakrosankte Figur, deren Unantastbarkeit zu einem Dogma geworden ist.

Man könnte dieses Bild auch historisch deuten. Das Rathaus war in der europäischen Stadtgeschichte stets der Ort der Öffentlichkeit, der Versammlung, der bürgerlichen Selbstbehauptung. Hier zeigte sich, dass eine Gemeinschaft sich selbst verwalten, ordnen und regeln konnte. Wenn dieses Symbol nun aus Angst vor einem Einzelnen verriegelt wird, dann bedeutet das eine Zäsur. Es ist, als ob die bürgerliche Gesellschaft selbst den Rückzug antritt. Statt Öffentlichkeit herrscht Verschlossenheit, statt Dialog gibt es Barrikaden. In dieser Geste liegt ein kultureller Bruch, der weit über Buxtehude hinausweist. Es ist ein Bild für den Zustand eines Staates, der nicht mehr aus seiner Mitte heraus handelt, sondern von außen getrieben ist.

Selbstabschottung hat Priorität

Man darf auch nicht vergessen, dass der Zugang zur Verwaltung nicht bloß eine praktische Notwendigkeit, sondern ein grundrechtlich geschützter Anspruch ist. Artikel 19, Absatz 4 Grundgesetz garantiert den Bürgern effektiven Rechtsschutz. Dazu gehört, dass Verwaltungsakte überprüfbar sind, dass Anträge gestellt werden können, dass Verfahren stattfinden. Ein geschlossenes Rathaus bedeutet faktisch eine Suspendierung dieses Rechts. Es ist, als ob der Staat selbst die Brücke zum Bürger einreißt. Selbst wenn dies nur vorübergehend geschieht, ist es ein gefährliches Signal. Denn es macht deutlich, dass im Konfliktfall nicht der Schutz der Rechte, sondern die Selbstabschottung Priorität hat. Der Staat zeigt, dass er bereit ist, das Grundrecht seiner Bürger hintanzustellen, wenn es ihm opportun erscheint.

So wird der Fall Buxtehude zum Sinnbild einer Kultur der Flucht. Der Staat flieht vor der Wirklichkeit, die Verwaltung flieht vor der Verantwortung, die Gesellschaft flieht vor der Benennung des Problems. Man spricht nicht über die Ursachen, sondern verschiebt die Konsequenzen. Statt die Gefahr beim Namen zu nennen und sie durch klare Maßnahmen zu bannen, wird sie mit Symbolhandlungen überdeckt.

Legitimation verloren

Das Rathaus ist geschlossen, aber die eigentliche Gefahr bleibt bestehen. Sie wird nur unsichtbar gemacht – und dadurch umso bedrohlicher. Denn der Bürger spürt, dass hier etwas nicht stimmt, dass hier nicht Rechtsstaat, sondern Angst regiert. Vertrauen in die Institutionen kann so nicht entstehen. Das Schlagwort „Stadt sperrt sich weg – und nicht den Flüchtling“ fasst diese Entwicklung präzise. Es zeigt, wie tief die Umkehrung staatlicher Logik inzwischen reicht. Der Staat sperrt sich aus und bringt sich selbst in Sicherheit, statt die Gefahr zu bannen. Er verriegelt seine Institutionen, statt die Ordnung zu sichern. Er schützt nicht den Bürger, sondern den Störer. Damit verabschiedet er sich von seiner Rolle als Garant und verwandelt sich in ein Gebilde, das nur noch auf Selbsterhaltung bedacht ist.

Doch ein Staat, der sich selbst verriegelt, verliert seine Legitimation. Er existiert dann nicht mehr für seine Bürger, sondern nur noch für sich selbst. Buxtehude ist damit kein Einzelfall, sondern ein Menetekel. Es zeigt, wie weit die Selbstverweigerung bereits gediehen ist. Und es stellt die Frage, wie lange eine Gesellschaft diesen Zustand noch hinnehmen will.