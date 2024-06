Carolin Emcke, stalinistische Staatsgouvernante

Die vertrocknete Frau wirkt verbittert, als sie bei der “re:publica” proklamiert, die freie Rede abschaffen zu wollen: Caroline Emcke hat die irgendwann einmal irgendeinen Buchpreis bekommen – und gilt seitdem als intellektuelle Speerspitze der weiblichen Literatur. Macht ja nichts.

Die “re:publica”, für die, die es nicht wissen, ist eine Konferenz zur digitalen Gesellschaft, speziell Netzkultur, Netzpolitik, Weblogs und weiteren sozialen Medien. Sie wird seit 2007 jährlich in Berlin veranstaltet. Wo auch sonst? Zu Gast war in den Jahren die Crème de la Crème der linksbesaiteten Größen. Von Böhmermann bis Sascha Lobo, dessen Nachname nur rein zufällig wie ein neurochirurgischer Eingriff ohne medizinische Wirkung, dafür mit massiven Schaden klingt. Und Lobotomie im übertragenen Sinne trifft es ganz gut, was die dortigen “Vordenker” betreiben. Sie lieben ihre Meinung und hassen die andere Meinung. In diesem Jahr sorgte bislang vor allem der Pseudojournalist Tilo Jung für Aufhorchen mit seiner These, Journalisten hätten nicht darüber zu berichten, was die Menschen wissen wollen, sondern was sie wissen sollen.

Sie klatschen

In solch einem geistigen Biotop ist die Einladung von Frau Caroline Emcke nur folgerichtig. Ebenso folgerichtig ist das, was sie auf der Konferenz von sich gab. So plädierte sie dafür, keine Diskussionsformate mehr zu besuchen, in denen unterschiedliche Meinungen vertreten werden. Na sowas! Offensichtlich gibt es für Frau Emcke zu Fragen rund um das Klima oder die Migration nur die eine legitime Meinung. Und nur diese dürfe in den Medien präsentiert werden. Ganz normales linkes, stalinistisches Verhalten eben. Tilo Jung gefällt das.

Ganz normal war auch die Reaktion des Publikums. Sie klatschten. Warum? Weil sie auch Ho-Tschi-Minh zugeklatscht haben, Fidel Castro, Hugo Chávez und wie die ganzen weiteren Sozialistenverbrecher hießen. Sie lieben ihre Meinung und sie hassen die andere Meinung. Daher wollen sie diese ausblenden, am liebsten verbieten. Ihre Bitternis ist Spiegelbild einer unmündigen Gesellschaft

Keine Freundschaften mehr

Wo ist die Zeit der echten Systemdebatte nur geblieben, als Linke und Rechte noch leidenschaftlich auf Augenhöhe stritten und sich danach die Hand gereicht haben? Man muss kein Fan von Joe Biden sein (und ehrlich gesagt kenne ich keinen einzigen Menschen, der den alten Mann in seinem bemitleidenswerten Zustand befürwortet) – aber er hatte einen persönlichen besten Freund und der hieß John McCain. Zeit ihres Lebens waren sie politische Kontrahenten – und dennoch eng befreundet. Bei der Trauerfeier von McCain hielt Biden eine beeindruckende Rede, die mit folgenden Worten begann, die mir heute noch die Tränen in die Augen schießen lassen: „My name is Joe Biden. And I love John McCain.“

Die deutsche Debattenkultur dagegen kennt keine Freundschaften, sondern nur moralisierenden Einheitsbrei. Caroline Emcke wirkt wie eine Staatsgouvernante. Mit ihrer Mentalität hätte man durchaus einen spanischen Folterknast zur Franco-Zeit betreiben können. Ihre Bitternis ist Spiegelbild einer im Kern freiwillig unmündigen Gesellschaft, die treudoof ihrem Vormund folgt. Sie ist gottlos verloren.