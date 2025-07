Caroline Bosbach und 2.500 Euro CDU-Parteigeld: Cash & Carry im Bundestagsvorzelt

Zum Wochenausklang mal kein Weltuntergang, kein Klima-Tilt, kein EU-Gipfel mit Steuergranaten –sondern nur ein kleiner, fast putziger Schwank aus der politischen Klamottenkiste. Es geht diesmal auch nicht um Milliarden, nicht um Krieg, nicht um Gesetzesreformen – sondern um “nur” 2.500 Euro in bar, um eine CDU-Tochter mit prominentem Nachnamen und um die vielleicht witzigste Verteidigungsstrategie des Jahres. Denn manchmal sind es gerade die kleinen Geschichten, die das große System am deutlichsten entlarven. Wenn der politische Apparat zum Selbstbedienungsladen wird, dann oft nicht mit dem Vorschlaghammer, sondern mit dem Kuvert, und einem Anwalt, der das Ganze mit einer Argumentation verteidigt, die auch in einer Monty-Python-Parodie Platz fände.

Caroline Bosbach, die Tochter von CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach, hat sich – laut eidesstattlichen Versicherungen – offenbar mal eben 2.500 Euro bar auszahlen lassen; ganz diskret, versteht sich, und nicht etwa aus dem Portemonnaie der Familie, sondern aus der Kasse der CDU. Jawohl. Nun könnte man zunächst mal meinen: Wenn’s keiner merkt, war’s legal. Auch könnte man sagen, na gut, was sind heute noch 2.500 Euro? Ein halber Heizungstausch, drei Gender-Workshops oder fünf Minuten Beraterhonorar im Wirtschaftsministerium.

Mit solch geringen Summen heute nicht mehr vorne dabei

Aber besonders interessant ist die Verteidigungsstrategie des Anwalts der Dame: Dieser erklärt sinngemäß, alles sei halb so wild, denn sie habe das Geld ja wieder zurückgegeben, nachdem der Vorgang aufgefallen sei. Also liege kein Schaden vor. Aha, ein wahrer Meilenstein der juristischen Logik! Nach dieser Denkschule dürfte man künftig auch nach einem Banküberfall sagen: Ja, ich habe die Filiale überfallen, aber hey, als der Filialleiter mich erkannt hat, habe ich das Geld gleich zurückgelegt… also: kein Schaden! Man möchte diesem Anwalt spontan vorschlagen, das Strafrecht doch durch ein Punktesystem zu ersetzen: Versuchter Diebstahl? Minus 500 Punkte im CDU-Karrierecenter. Korruptionsverdacht? Drei Tage Twitter-Verzicht. Und wer besonders dreist klaut, muss zu Markus Lanz. Das wäre dann wohl Strafe genug.

Frau Bosbach hatte Pech: Mit 2.500 Euro ist man heutzutage wirklich nicht mehr vorne dabei. Für echte Karriere muss man sich schon ein paar Aufsichtsratsmandate oder eine Stiftung in Liechtenstein sichern. Aber eine Barentnahme aus der CDU-Kasse? Das ist wie Taschengeld klauen und dann hoffen, dass Papa nichts merkt. Dumm nur, wenn der Papa Wolfgang heißt und im Fernsehen als CDU-Dauergrinser und Saubermann regelmäßig den Anstand verteidigt.

Schäuble, Schreiber und das Geldkuvert: Das waren noch Zeiten…

Und jetzt der Kuvert-Gag: In der guten alten CDU der 1990er war das alles noch eine Nummer größer. Ältere erinnern sich: Damals bekam Wolfgang Schäuble, ebenfalls ein CDU-Urgestein, eine Spende von 100.000 D-Mark in bar, in einem Kuvert, vom Waffenlobbyisten Karlheinz Schreiber. Die Szene ist legendär: Ein Parteichef, ein Umschlag, aber keine Quittung. Und das alles in der Größenordnung, in der andere Leute Häuser kaufen. Dagegen wirken die 2.500 Euro von Caroline Bosbach wie ein Schülerpraktikum in der Disziplin „Einstecken mit Stil“. Am Ende bleibt nur die Frage: Ist es wirklich strafbar, wenn niemand zu Schaden gekommen ist? Oder anders formuliert: Ist der Versuch nur dann böse, wenn er auch gelingt? Vielleicht sollte man künftig in allen CDU-Kassen Bons drucken: “Unbefugte Entnahme gilt als politischer Testlauf, Rückgabe möglich, Strafbarkeit ausgeschlossen!”

Zum Schluss sei natürlich der Fairness halber noch eines gesagt: Vielleicht steckt hinter der ganzen Geschichte mehr als nur ein diskreter Griff in die Parteikasse. Vielleicht ist es auch ein gezielter Versuch, eine konservative Abgeordnete aus dem Weg zu räumen, die nicht ganz in die weichgespülte CDU von heute passt. Wer weiß? In einer Partei, die ihre Grundwerte öfter recycelt als ihre Wahlplakate, könnte eine Caroline Bosbach mit bürgerlichen Ansichten und Prinzipien durchaus als Störfaktor empfunden werden. Aber wenn dem so wäre, wenn ihr hier zum Beispiel, durch eine Indiskretion eine Falle gestellt wurde: Warum sagt das ihr Anwalt dann nicht offen? Warum verteidigt er die Missetat dann mit „kein Schaden entstanden“ statt mit „dieser Vorwurf ist politisch motivierter Unfug“? Das wäre doch die einfachere und glaubwürdigere Erklärung gewesen. So bleibt am Ende die irritierende Frage: Wird hier wirklich eine Integritätsfrage gestellt – oder gerade eine Karriere abgewickelt, bevor sie richtig beginnt?