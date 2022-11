CDU-Außenpolitiker dreht durch: Russland soll kapitulieren „wie Deutschland 1945”

In puncto Selbstberauschung und Stellvertreterkriegsgeilheit steht die Service-„Opposition“ der Merz-CDU der Ampelregierung in nichts nach. Die sklavische Verknüpfung an die ukrainische Führung lässt sich mit Grundbegriffen aus jedem Psychologielehrbuch wie Gegenübertragung, Projektion oder Helfersyndrom recht gut beschreiben, allerdings scheint allmählich noch ein weiteres wahrscheinliches Grundmotiv für die völlig realitätsvergessene und blindeifrige Anti-Russland-Agitation gerade in Deutschland durch: Die unterbewusste Sehnsucht, das Trauma der Kriegsniederlage des Reiches von 1945 endlich zu überwinden, indem die damalige Siegermacht Russland, die unter den vier Alliierten auf deutschem Boden am schlimmsten wütete, endlich in dieselbe Situation gebracht wird wie einst Hitlerdeutschland: Besiegt von einer Allianz der Rechtschaffenen, die natürlich keine anderen Absichten verfolgten als Freiheit und Demokratie zu bringen.

Wie soll man sonst die Aussagen des CDU-Außenpolitikers Roderich Kiesewetter in einem Interview mit „n-tv” interpretieren, Russland müsse „verlieren lernen wie Deutschland 1945“. Es müsse „Reparationen zahlen und Kriegsverbrecher an ein internationales Tribunal überstellen“. „Unser Ziel“, so Roderich mit Schaum vorm Maul weiter, müsse unbedingt und unbeirrt lauten, „dass Russland verliert und die Ukraine gewinnt“. Die Ukraine müsse mindestens ihre Grenzen vom Januar 2022, am besten aber die von 2014 wiederherstellen. Dazu ist anscheinend jedes Mittel recht. Schlimmer noch: In seinem antirussischen Furor schreckt Kiesewetter auch nicht vor weiteren hanebüchenen historischen Vergleichen zurück, die ebenfalls zur unterschwelligen Rache- und Kompensationstheorie für die bedingungslose Kapitulation vor 77 Jahren passen: Russland führe in der Ukraine „einen Vernichtungskrieg, wie Hitlerdeutschland ihn von 1941 bis 1944 auf sowjetischem und insbesondere auf ukrainischem Boden geführt“ habe. Mit dieser ebenso falschen wie unsäglichen dummen überschreitet Roderich endgültig die Grenze der Geschmacklosigkeit – und beteiligt sich an einer weiteren Stufe der Verharmlosung NS-Vernichtungskrieges und des Dritten Reiches.

Schiefster aller Vergleiche

Denn selbst bei aller noch so berechtigten Kritik an der Invasion der Ukraine durch Putin und der russischen Kriegsführung könnte kein Vergleich schiefer sein. Das erklärte Ziel des deutschen Krieges von 1941 bis 1944 war die Schaffung von „Lebensraum im Osten” unter gezielter und systematisch geplanter Ausrottung von Hunderten Millionen als „minderwertig“ eingestufter Menschen. So etwas mit einem osteuropäischen Territorialkonflikt gleichzusetzen, dessen lange Vorgeschichte (inklusive nicht zuletzt einem seit mindestens acht Jahre schwelenden faktischen Bürgerkrieg in der ethnisch russischen Ostukraine), ist eine monströse Verniedlichung des damaligen Ostfeldzugs und zeugt von einem Geschichtsrevisionismus, der interessanterweise denselben kollektiven psychologischen Wurzeln folgt wie der nicht nur unter Deutschlands extremen Rechten, sondern vor allem auch Linken grassierende Anti-Amerikanismus: Niemals konnten es die Nachfahren einer einst so reichen Kulturnation verwinden, dass ihnen die Freiheit und Demokratie ausgerechnet von kaugummikauenden GI’s mit Panzern und Bomben gebracht wurde, statt dass sie sich selbst von Hitlers Hexensabbat freimachen konnten. Heute hat es etwas für den linksgeprägten Mainstream etwas ungemein Befreiendes, Exkulpierendes und Läuterndes, den Erben der Roten Armee in ausgleichender Gerechtigkeit dieselbe demütigende Behandlung angedeihen zu lassen, die einst der niedergeworfenen „Herrenrasse“ widerfuhr.

Um diesen ultimativen Racheakt zu vollenden, ist kein Opfer zu hoch. Während das eigene Land eben als Folge der völlig fanatischen und verrannten deutschen Ukraine-Politik in Armut und Angst versinkt, weil immer Menschen und Unternehmen die stetig steigenden Energiekosten nicht mehr bezahlen können, berauschen sich Politiker des militärisch und wirtschaftlich immer machtloseren Deutschland an ihrer unsäglichen Kriegsrhetorik und verdammen jeden Ruf nach einem pragmatischen Verhandlungsfrieden als Defätismus in Bausch und Bogen. Kiesewetters gedankenloses und geschichtsvergessenes Geplapper beweis, dass sich die Ultra-Hardliner nicht nur auf die Regierungskoalition beschränken, sondern auch im pseudooppositionellen kongenialen Wurmfortsatz der Union verbreitet sind. Ihnen können gar nicht genug deutsche Waffen an die Ukraine geliefert werden, und dafür ist sogar die getreue und devote Unterwerfung unter US-amerikanische Forderungen, ganz anders als seinerzeit im Irak-Krieg, kein Problem.

Hannemann, geh du voran!

Absurderweise erklärte Kiesewetter, die USA würden es zwar großzügigerweise den Deutschen überlassen, „was sie machen“, als „Zeichen der Lastenteilung“ aber doch erwarten, „dass Deutschland über seinen Schatten springt und endlich Panzer liefert“. Dies hätten ihm diverse „hochrangige Gesprächspartner sehr deutlich“ gemacht. Bisher sei man in Washington davon ausgegangen, „dass Deutschland aus eigener Einsicht darauf kommt“. Gemeinsam mit zwei Fraktionskollegen habe Kiesewetter seine Gesprächspartner bei der Sicherheitskonferenz in Halifax „jedenfalls ermutigt, das klarer zu kommunizieren“. Nicht nur, dass sich Kiesewetter blind und blauäugig von der US-Strategie einlullen lässt, nach dem Motto „Hannemann, geh du voran!“ die Deutschen die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen und selbst in der sicheren transatlantischen Etappe zu verharren: Bei solchen Aussagen fragt man sich, für welches Land Kiesewetter eigentlich tätig ist. Ein deutscher Politiker animiert hier die USA geradezu dazu, Druck auf sein eigenes Land auszuüben, damit dieses einen noch stärkeren Kriegskurs fährt, um ein hochkorruptes, zerrissenes und instabiles Land exzessiv aufzurüsten – ohne offenbar auch nur eine Sekunde über die mittelfristigen Folgen nachzudenken.

Damit toppt die CDU-„Opposition” sogar noch den zumindest halbwegs zurückhaltenden Kurs von Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich ja wenigstens noch um ein Minimum an Folgenabschätzung bemüht und versucht, die Schwelle zur völligen Eskalation nicht zu überschreiten, die die infantilen und fachfremden Naivlinge, denen man höchste deutsche Regierungsämter anvertraut hat – allen voran die im Auswärtigen Amt dilettierende Annalena Baerbock – in ihrer unsäglichen Eindimensionalität und Ahnungslosigkeit schon längst eingerissen und Deutschland damit womöglich schon in einen Dritten Weltkrieg geführt hätten. Obwohl auch Scholz mit seiner „Slawa Ukaini”-Nibelungentreue und antirussischen Sanktionslinie nichts dagegen unternimmt, dass sich Deutschland immer mehr selbst in den wirtschaftlichen Abgrund reißt. Angesichts von Kiesewetters Aussagen lautet die Frage der Stunde aber nicht mehr nur, wer uns vor dieser Bundesregierung schützt, sondern auch vor dieser „Opposition“.