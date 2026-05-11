CDU in Brandenburg plant „Stadt(kewitz)-Mauer“ gegen den Rechtsdrall

Es ist die politische Sensation des märkischen Frühlings: Nachdem der AfD-Kandidat René Stadtkewitz die Bürgermeisterwahl in Zehdenick für sich entscheiden konnte, schaltet die lokale CDU in den ultimativen Krisenmodus. Die Lösung für das „Problem Zehdenick“ ist so historisch wie pragmatisch: Eine Mauer muss her! Sicher ist sicher.

Man wolle „Verantwortung übernehmen“, heißt es aus Kreisen der märkischen Union. Wenn der Wählerwille schon nicht in die gewünschte Richtung korrigierbar sei, müsse man eben die Geografie korrigieren. Unter dem Arbeitstitel „Operation Schutzwall Zehdenick“ wird derzeit ein Konzept geprüft, das die gesamte Kommune hermetisch vom Rest der Zivilisation – oder zumindest von Brandenburg – abriegeln soll.

„Niemand hat die Absicht, eine Stichwahl zu ignorieren“

Ein Sprecher der CDU-Ortsgruppe erklärte dazu mit ernster Miene: „Wir respektieren das Wahlergebnis natürlich vollumfänglich. Aber wir wollen verhindern, dass der Wahlsieg von Herrn Stadtkewitz auf umliegende Gemeinden wie Gransee oder Löwenberger Land überspringt. Das ist quasi eine politische Quarantäne-Maßnahme.“ Die „Stadtkewitzmauer“ soll pünktlich am 13. August, zum 65. Jahrestag des berühmten Berliner Vorbilds, fertig sein. Laut ersten Entwürfen wird sie folgende Spezifikationen aufweisen:

Höhe: Exakt 3,60 Meter (man greift auf bewährte Baupläne aus der Region zurück)

Material: Recycelte Wahlplakate der demokratischen Parteien, verstärkt durch eine Schicht aus purer Fassungslosigkeit

Besonderheit: Das integrierte Remigrations-Programm – wer bei der Flucht aus der Stadt, eine Regenbogenfahne trägt und das CDU-Grundsatzprogramm zitiert, erhält Asyl im Brandenburger Umland.

Wirtschaftsförderung mal anders

Kritiker werfen der Union vor, hier ein wenig überzureagieren. Doch die Strategen sehen darin eine riesige Chance für den lokalen Tourismus. „Zehdenick wird das erste politische Freilichtmuseum der Welt“, schwärmt ein Planer. „Wir nennen es ‚JurAfD-Park‘. Man kann von Aussichtstürmen aus beobachten, wie eine Verwaltung ohne Fördermittel vom Land und mit einer Isolationsstrategie überlebt. Das ist ‚Survival-Politik‘ für Fortgeschrittene.“

Auch die Baumärkte in der Region melden bereits Rekordumsätze bei Zement und Stacheldraht. Die CDU überlegt derweil, ob man die Mauer nicht sogar durch den Bund fördern lassen kann – als „Maßnahme zur Stärkung des ländlichen demokratischen Zusammenhalts“.

Der „Check-Point-Charlie-Z“

An der Bundesstraße 109 soll der „Checkpoint Charlie-Z“ entstehen. Hier werden Einreisende streng kontrolliert: Wer mehr als zwei Deutschlandfahnen am Auto hat oder verdächtig oft „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ murmelt, wird direkt in die Enklave Zehdenick durchgewinkt. Ob die Mauer auch gegen den Fachkräftemangel hilft, bleibt abzuwarten. „Wenn erst mal keiner mehr rauskommt, müssen die Leute zwangsläufig hinter der Mauer arbeiten“, so die optimistische Prognose aus der CDU-Zentrale.

Der Slogan für die nächste Landtagswahl steht in Zehdenick jedenfalls schon fest: „Zehdenick – Wir bleiben unter uns. Ob wir wollen oder nicht!“ Die AfD reagierte gelassen auf die Mauerpläne. Man forderte lediglich, dass die CDU die Baukosten übernimmt. Schließlich sei man ja jetzt „Regierungspartei“ und müsse das Geld für wichtigere Dinge ausgeben – zum Beispiel für ein neues Hinweisschild, auf dem „Zehdenick rechts abbiegen“ steht.