Die vier CDU-Abgeordneten Wiebke Winter, Peter Liese, Mark Helfrich und Thomas Gebhart haben sich in einem gemeinsamen erklärten “Standpunkt” ausdrücklich hinter die Beibehaltung der CO₂-Bepreisung gestellt und damit den vorsätzlichen Industriezestörungskurs von Bundeskanzler Friedrich Merz unterstützt, an der nationalen CO₂-Bepreisung kompromisslos festzuhalten. Ob es sich bei diesem “quartetto infernale” um besonders devote Karrieristen oder Kanzlerlemminge handelt, die sich wider gesunden Menschenverstand, bessere Erkenntnis und sogar den Großteil der eigenen Partei hinter den wie üblich gegen deutsche Interessen agierenden Merz stellen, ist unklar; ihre Erklärung zeugt jedenfalls von Unbelehrbarkeit und Narrativgläubigkeit, die sich nur entweder mit erfolgreicher Gehirnwäsche oder Selbstverleugnung aus Machtkalkül erklären lassen (wobei sie im letzteren Fall mit Merz perspektivisch garantiert aufs falsche Pferd setzen).

Das Emissionshandelssystem, heißt es da, funktioniere; die Einnahmen würden gebraucht; eine Abschaffung würde mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. So verbreiten die CDU-Desperados allen Ernstes in einer Lage, da die Insolvenz- und Abwanderungsquote der deutschen Wirtschaft einsame Rekordhöhen verzeichnet, die Energiekosten im internationalen Vergleich fernab jeglicher Wettbewerbsfähigkeit liegen und jeden Monat in Industrie, Mittelstand und verarbeitenden Gewerbe Arbeitsplätze en masse verschwindet. Allein im vergangenen Jahr gingen rund 140.000 qualifizierte Stellen verloren; seit 2019 summiert sich der Abbau auf über 400.000.⁠

Verhängnisvoller Zirkelschluss

Gipfel der Idiotie ist dabei der Zirkelschluss, den ausschließlich als Folge der künstlichen ideologischen CO₂-Verteuerung entstandenen Rückgang des Energieverbrauchs – und damit natürlich auch der CO₂-Emissionen – als Erfolg und sogar Beweis für die Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen zu feiern. Tatsächlich wird dieser “Klimaschutz“ erkauft mit einem beispiellosen Produktionsrückgang, der Deutschland immer mehr Wohlstand und Zukunftschancen kostet. Nicht von ungefähr sind vor allem die energieintensiven Branchen betroffen: Zwischen Februar 2022 und März 2026 sank ihre Produktion um 15,2 Prozent – bei Chemie und Papier jeweils um über 18 Prozent.⁠ Sogar das Statistische Bundesamt führt ausdrücklich die hohen Energiepreise und die daraus folgenden Produktionsrückgänge als Ursachen für den gesunkenen industriellen Energieverbrauch an.

Wer, wie Merz und seine verstrahlten Unionsjünger, angesichts dieser Zusammenhänge sinkende deutsche Emissionen als Erfolg der eigenen Klimapolitik feiert , kann mehr bei Trost sein. Ja, es stimmt: Eine stillgelegte Anlage “spart” CO₂ – und vernichtet gleichzeitig Einkommen, Ausbildungsplätze und regionale Wertschöpfung. Nach dieser Logik wäre Deutschlands Klimapolitik dann am effektivsten und erfolgreichsten, wenn das ganze Land deindustrialisiert und wieder in der Steinzeit angelangt ist. Und genau darauf läuft es tendenziell ja auch hinaus. Das alles wäre schon dann höchst fragwürdig bis kriminell, wenn mit den durch Selbstdemontage teuer erkauften deutschen Emissionsrückgänge tatsächlich irgendein Effekt aufs Klima erzielt würde – und zwar ganz unabhängig von der Frage, ob es überhaupt einen nennenswerten menschgemachten Anteil am natürlichen Klimawandel gibt: Selbst wer den anthropogenen Klimawandel bejaht, muss einsehen, dass die Zerstörung CO₂-intensiver Produktion in Deutschland auf die weltweite Emissionsbilanz überhaupt keinen Anteil hat, im Gegenteil: Marktanteile der Firmen, die durch Pleiten zerstört werden, werden dankbar von ausländischen Mitbewerbern übernommen – und die deutschen Unternehmen, die nach China, Indien oder an andere Standorte mit extrem kohlelastigen Stromsystemen und schwächeren Auflagen abwandern, emittieren dort viel mehr.

Selbst die EU-Kommission erkennt inzwischen an, dass Verlagerung in Länder mit geringeren Anforderungen die globalen Emissionen steigen lassen kann. Die in Deutschland bejubelte sinkende Emissionskurve wird um ein Vielfaches überlagert von der globalen Emissionszunahme, die durch die Verlagerung nur noch schneller ansteigt.. Hinzu kommt die praktische Unzuverlässigkeit des Systems, die durch einen an den spätmittelalterlichen Ablass erinnernden Zertifikatehandel stetig vergrößert wird – denn das Riesengeschäft der Emissionszertifikate gebiert Missbrauch ohne Ende. So kauften deutsche Mineralölunternehmen Zertifikate für angebliche Upstream-Emissionsminderungen in China, um ihre Quoten zu erfüllen – genehmigt vom grün geführten Umweltbundesamt; später stellte sich dann heraus, dass bei Dutzenden Projekten gravierende Unstimmigkeiten vorlagen: viele Anlagen existierten gar nicht oder nur auf dem Papier. Der Marktwert der verdächtigen Zertifikate lag jedoch in der Größenordnung von rund einer Milliarde Euro – bezahlen durften den Betrug am Ende die deutschen Autofahrer über höhere Kraftstoffpreise an der Zapfsäule. Es ist derselbe Schwindel wie bei den unzähligen “Entwicklungshilfe“- und “Klimaschutzprojekten“ in der Dritten Welt, für die deutsche Steuerzahler bluten dürfen.

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Die CDU trägt maßgeblichste Mitverantwortung für diesen monströsen Automatismus der ideologisch gelenkten ökonomischen Selbstvernichtung. Indem sie die von supranationalen Interessengruppen, NGOs und Stiftungen formulierte Agenda der “Klimaneutralität 2045”, wie auch die Umsetzung grotesk willkürlicher der “Pariser Klimaziele“ nicht nur seit Jahren vorantreibt, sondern sogar ins Grundgesetz schreiben ließ, hat sie sich zum Erfüllungsgehilfen grüner Wahnvorstellungen und sozialistischer Dirigisten gemacht. Das Furchtbare ist, dass das einer vermutlich sehr großen Zahl an Unionspolitikern sogar bewusst ist: Jeder, der noch bis drei zählen kann, versteht, dass CO₂-Bepreisung und europäischer Zertifikatehandel vor allem als Standortnachteil Deutschlands wirkt, solange die größten Emittenten außerhalb Europas nicht mitziehen – was sie niemals tun werden. Die Verteuerung – und damit Vertreibung oder Vernichtung – der Produktion im eigenen Land fördert ihr Aufblühen im Ausland, wo sie ungleich schmutziger stattfindet, und nimmt Deutschland zuverlässig aus dem internationalen Rennen. Merz trägt diese verbrecherische Politik (wider besseres Wissen, wie seine genau gegenteiligen Ankündigungen im Wahlkampf zeigen!) unbeirrt mit. Und anscheinend finden sich immer noch ein paar Idioten in den eigenen Reihen, die sich selbstbewusst und mit stolzgeschwellter Brust zu dieser Geisterfahrt bekennen.