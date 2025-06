CDU-Linksdrall: Merz-Mitarbeiter organisierte „Demos gegen rechts“

Zeige mir deine Freunde, und ich sage dir, wer du bist: Dieses Sprichwort trifft aktuell im Büro von CDU-Kanzler Friedrich Merz wohl wie die Faust aufs Auge. Denn einer seiner engsten Mitarbeiter beteiligte sich offenbar an Multikulti-Aktionen, die sich “gegen Rechts” und insbesondere gegen die AfD richteten. Und zwar im Tandem mit linken Parteien in seiner sauerländischen Heimat.

Was das “Freilich”-Magazin am gestrigen Freitag aufdeckte, lässt tief blicken: Denn mit Antonius Brieden soll einer der engsten Mitarbeiter aus Merz‘ Büro ein aktiver Kämpfer im ominösen “Kampf gegen Rechts” sein.

Merz-Mitarbeiter sieht überall “Faschisten”

So beteiligte er sich etwa in Medebach im Sauerland an der Organisation einer Kundgebung mit dem vielsagenden Titel: “Für Vielfalt, gegen rechts” am 3. März des Vorjahres. Die Veranstaltung fand am Höhepunkt der “Geheimtreffen”-Hysterie statt – und Brieden war mittendrin statt nur dabei.

Flankiert von Regenbogen-Flaggen soll er dabei als erster Redner von der Bühne herab in bestem Antifa-Duktus zum “Aufstehen gegen den Faschismus” aufgerufen haben. Doch laut den vorliegenden Recherchen war das nur ein weiterer Höhepunkt im einschlägigen Wirken Briedens. Im Wahlkreis seines nunmehrigen Chefs besorgt er die Pressearbeit der örtlichen Jungen Union, der er in Medebach auch vorsteht. Er soll “für seine Agitation gegen alles, was rechts der CDU steht, wohl bekannt sein”.

CDU hat ein Glaubwürdigkeitsproblem

Als Beispiel hierfür wird seine Urheberschaft der Aktion “#aktivgegenrechts” genannt, mit der Brieden “ein Zeichen gegen rechtes Gedankengut” habe setzen wollen. Gemeint seien damit auch “Stammtischparolen” und angeblich “rassistische” Sprüche und Bilder, die Jugendliche an einander verschicken. Der auch in der lokalen katholischen Kolpingjugend vernetzte Brieden (er sei dort angeblich “Pressebeauftragter”, heißt es – bekam dabei Rückwind von Karnevalsgilden, Sportvereinen, der SPD – und dem offiziellen Stadt-Account.

Zu Recht weist das “Freilich”-Magazin darauf hin, dass diese Seilschaften seines Mitarbeiters die Glaubwürdigkeit von Merz (sofern überhaupt noch vorhanden) infrage stellen – gerade vor dem Hintergrund, dass die CDU selbst Ziel ähnlicher linker Proteste war, als sie mit Stimmen der AfD im Januar einen Antrag zur Begrenzung von Migration durch den Bundestag brachte. Der Fall stehe auch für einen “größeren Missstand” in der CDU: “Ist die Union eine konservative Partei? Oder bildet sie mit den links-grünen Parteien lediglich eine Beutegemeinschaft, die echte Alternativen bekämpfen soll?”

Dieser Beitrag erschien auch auf “Der Status”