CDU-Linksextremist Daniel Günther: “Scheiß Nazis!” und “Du Arschloch!”

Noch vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass ein Ministerpräsident der Bundesrepublik Deutschland für Fäkalsprache bejubelt wird. Seit die CDU jedoch beschlossen hat, ihre Brandmauer nach recht niemals einzureißen und sich deshalb nach Koalitionspartnern wird umsehen müssen, denen die Mauerschützen als Vorläufer der Verteidiger “unserer Demokratie” gelten, ist alles erlaubt, was die eigene kleine Macht sichert und für kommunistische Schulterklopfer sorgt.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther gilt nicht wenigen als ein Sozialist im Gewand eines Christdemokraten, gewissermaßen das männliche Gegenstück zu Angela Merkel. ARD, ZDF und viele große Medienhäuser sähen deshalb gern ihn als Kanzlerkandidaten zur nächsten Bundestagswahl, damit der bunt- und ökofaschistische Weg, der in den letzten zwei Legislaturen unserer bisher einzigen Bundeskanzlerin begonnen und von der Ampel in beschleunigtem Tempo weiterbeschritten wurde, nicht verlassen wird.

Günther ist aus meiner Sicht ein charakterloses Individuum, das nicht nur seine eigene Mutter, sondern Deutschland mit all seinen Bürgern verkaufen würde, um seiner Karriere als Kanzler die Krone aufsetzen und in der Folge alle nichtlinken Elemente in welcher Form auch immer abzuschalten zu können.

Dass es in deutschen Medien kaum negative Kommentare zu seinem Auftritt bei einer Abendveranstaltung der CDU im Rahmen ihres diesjährigen Bundesparteitages gab, verwundert daher kaum. Dass wir aber mittlerweile in einem Deutschland leben, welches – zumindest in Teilen – offensichtlich von Asozialen regiert wird, die für politisch Andersdenkende nur Fäkalsprache und Schmähkritik übrighaben, sich dafür gegenseitig das Prädikat “lupenreiner Demokrat” verleihen und sich Mitglieder konservativer Parteien den bei Linksextremisten und Antizionisten beliebten Kampfruf „Alerta, Alerta“ zu eigen machen, hat eine ganz neue Qualität und zeigt, wie nah uns wieder jene “Große Zeiten” sind, die Erich Kästner schon vor über 90 Jahren beschrieben hat.

Dieser Beitrag erschien auch auf Conservo.