CDU verweigert Untersuchungsausschuss im Mordfall Liana: Wenn die Brandmauer wichtiger ist als Menschenleben

Wie alle auf Abschottung und Ausgrenzung basierenden Systeme, deren einiger Selbstzweck die panische Verteidigung der eigenen bröckelnden Macht ist, geht auch die Union für den Erhalt ihrer Brandmauer buchstäblich über Leichen: Das Wohlwollen der SPD und die Abgrenzung zur AfD sind ihr wichtiger als die Aufklärung der Umstände des Mordes an der 16-jährigen Liana in Friedland durch einen 31-jährigen Iraker. Bloß nicht Wasser auf die Mühlen der “Falschen” kippen – und stattdessen lieber die Realität negieren! Deshalb lehnte die CDU im niedersächsischen Landtag nun den AfD-Antrag zur Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses ab, der eigentlich das abenteuerliche Behördenversagen im Umfeld des Mordes an dem Mädchen ausleuchten sollte. Das aus der Ukraine geflohene, hier in Ausbildung stehende und überaus engagierte und fleißige Mädchen war am 11. August von einem ausreisepflichtigen Iraker in Friedland gegen einen einfahrenden Zug gestoßen worden.

Statt sich selbst an die Spitze der Aufklärung zu setzen und den staatlichen Verfehlungen auf den Grund zu gehen, die diese furchtbare Tat möglich machten, schwieg sich die Union aus – obwohl sie doch sonst kompromisslos gerade am Schicksal ukrainischer Zivilisten Anteil nimmt; doch wenn diese nicht durch Putin in der Ukraine,, sondern durch Merkelgäste in Deutschland zu Tode kommen, ist das alles plötzlich kein Thema mehr. Und so war es am Ende wieder einmal die AfD, die die eigentlich selbstverständliche Aufarbeitung der Schuldfrage zum Thema machte und dem Volk aus der Seele sprach: „Wir wollen wissen, wo Behörden versagt haben und wo die Aufsicht über Behörden versagt hat. Was war menschliches Versagen, was systemisches Versagen, was Regierungsversagen?“, fragt AfD-Fraktionschef Klaus Wichmann. Doch in diesen Tagen, da sich Angela Merkel, die politische Urheberin der Zustände, in denen tausende Frauen und Mädchen zu Freiwild und Opfern waren, mit Orden behängen und als “Glücksfall für dieses Land” huldigen lässt, will darauf niemand eine Antwort hören.

Nichtssagende Ausflüchte

Mindestens 29 der 146 Landtagsabgeordneten müssten dem Antrag eines U-Ausschusses zustimmen – doch die CDU-Faktion lehnt dies kategorisch ab, mit den üblich Bullshit-Begründungen und hohlen Phrasen: „Den Antrag für einen Untersuchungsausschuss der in weiten Teilen rechtsextremen Partei unterstützen wir nicht“, sagte deren Vorsitzender Sebastian Lechner. Wenn man dieses paranoide Argument gelten lassen wolle, bleibt gleichwohl die Frage: Warum stellt die Union dann nicht selbst einen Antrag auf einen Untersuchungsausschuss? Die Antwort sagt alles: Dies hänge davon ab, wie die rot-grüne Landesregierung die 147 Fragen beantworten werde, die man ihr zu dem Fall vorgelegt habe. In Wahrheit ist jedoch auch die die Brandmauer einziger Beweggrund – denn die AfD bot sogar an, einen entsprechenden Antrag der CDU oder der Grünen zu unterstützen. Doch weil man keine Stimmen der blauen Schwefelpartei riskieren möchte, lässt man es lieber ganz bleiben.

Der innenpolitische Sprecher der Grünen hatte nicht mehr mitzuteilen als die Ausflucht, ein Untersuchungsausschuss sei „ein wichtiges und ernstes Instrument der Kontrolle, aber kein Schauplatz für rechtsextreme Propaganda“. Zynischer und demokratieverachtender wurde Verweigerung politischer Aufklärung wohl nie begründet. Aber wenn wundert’s: Dass die Landesregierung schon grundsätzlich kein Interesse daran hat, die Migrantenkriminalität an die große Glocke zu hängen, versteht sich von selbst, zumal es hier mutmaßlich auch um zahlreiche Vertuschungen durch die eigenen Leute geht. Deshalb wird auch der 147-Fragen-Katalog der CDU keine erhellenden Antworten ans Licht fördern, sondern bestenfalls ausweichende und nichtssagende Ausflüchte. Dennoch tut die CDU so, als sei hier mehr als heiße Luft zu erwarten – und verweigert die parlamentarisches Aufarbeitung, statt gemeinsam mit der AfD Druck auszuüben. Lieber wird das furchtbare Schicksal 16-jährigen Mädchens, das einer verbrecherischen Politik zum Opfer fiel, totgeschwiegen, als dass an der Brandmauer auch nur gerüttelt wird. Die Wähler – nicht nur in Friedland – werden diese bodenlose Amoral hoffentlich nicht vergessen.