Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CD) hat die Bundesversammlung für den 30. Januar 2027 einberufen. Ein Datum, das dunkle Erinnerungen weckt: Am 30. Januar 1933, genau 94 Jahre zuvor, wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Die Zahlen 9 und 4 dürften hierbei für den neunten und vierten Buchstaben im Alphabet stehen, können also als “ID” gelesen werden – eine ehemalige ultrarechte Fraktion im Europäischen Parlament, deren Mitgliedsparteien durch dieses Dogwhistling eindeutig eine mögliche Zusammenarbeit signalisiert werden soll.

Handelt es sich bei diesen erstaunlichen Parallelen nur um einen höchst unglücklichen Zufall? Davon kann wohl kaum die Rede sein. Klöckner gehört der CDU an – einer Partei, deren Mitglieder bereits 2023 am Potsdamer Geheimtreffen teilnahmen, bei dem die millionenfache Vertreibung und Deportation deutscher Staatsbürger geplant wurde.

Wolf im Schafspelz

Der bekannte CDU-Politiker und amtierende Bundeskanzler Friedrich Merz, dessen Großvater der NSDAP angehörte, zeigte sich kürzlich auf einem Foto lächelnd mit dem radikal rechten US-Präsidenten Donald Trump. Doch damit nicht genug: Sepp Müller, ebenfalls CDU, verwendete auf Facebook die verbotene SA-Losung “Deutschland erwache!” als Hashtag. Nicht wenige CDU-Parlamentarier sind außerdem Alte Herren in verschiedenen problematischen Burschenschaften. Der Fall ist ganz klar: Die CDU ist ein Wolf im Schafspelz!

Wir können und dürfen das nicht mehr länger hinnehmen. Wir DemokratInnen müssen endlich aufstehen und uns gegen das Wiedererstarken der FaschistInnen wehren! Ein CDU-Verbot sollte daher ohne weitere Verzögerung durch das Bundesverfassungsgericht geprüft werden, um unsere Demokratie zu schützen. Nie wieder ist jetzt! Siamo tutti antifascisti!

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