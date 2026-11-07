Cem I. von Württemberg-Davos: Der Schutzsuchende von der Solitude

Tief im Westen vor Stuttgart thront sie, auf jenem Höhenzug, der bei den begehrten Wohnlagen am Killesberg und Kräherwald beginnt und nach einem Dutzend Kilometer zwischen Leonberg und Ditzingen ausläuft. Sie ist ein steingewordenes Denkmal absolutistischen Größenwahns in der Provinz und ob ihrer vollendeten Ästhetik eine bittere Erinnerung daran, was frühere Generationen handwerklich und künstlerisch leisten konnten, leisten wollten oder wohl eher leisten mussten. Blut, Schweiß und “Tränen der Unterthanen”, wie es in Schillers “Kabale und Liebe” heißt, ermöglichten jene Bauwerke, mit denen die Menschheit über sich hinauswuchs und die uns heute inspirieren. Die Rede ist hier von der Solitude, dem traumhaft gelegenen, barocken Jagdschloss, das Herzog Carl Eugen von Württemberg ab 1763 erbauen ließ – unter ausgiebiger Nutzung von Fronarbeit der örtlichen Bevölkerung errichtet. Mit einer schnurgeraden, dreizehn Kilometer langen Allee wurde das architektonische Kleinod obendrein noch mit dem opulenten Residenzschloss in Ludwigsburg verbunden (wo, dies sei nur beiläufig angemerkt, eine ganze Reihe von Gemälden ausgestellt sind, welche die Abwehrschlachten des Heiligen Römischen Reichs gegen die Osmanen auf dem Balkan festhalten; an diesen Feldzügen war Herzog Carl Alexander von Württemberg, der Vater des Bauherrn der Solitude, als erfolgreicher Heerführer im Range eines Feldmarschalls beteiligt).

Das Begehen oder Befahren der herzoglichen Allee, der für öffentliche Verkehrszwecke ohnehin kaum Nutzen brachte, war allein dem Hofstaat vorbehalten. Ungefähr auf halbem Weg Richtung Ludwigsburg befindet sich seit 1964 die bis heute mit den Namen Baader, Meinhof und Ensslin eng verknüpfte Justiz-Vollzugsanstalt Stammheim sowie die Gerichtssäle für Staatsschutzverfahren des Stuttgarter Oberlandesgerichts. Seit Mai 2024 stehen dort einige der Rollator-Putschisten um Prinz Reuss in einem ebenso sinnlosen wie teuren Schauprozess vor Gericht. Eine ernsthafte Gefahr für das Staatswesen ging von diesem Häufchen alter Leute nüchtern betrachtet nie aus. Einige von ihnen sitzen seit bald vier Jahren in Untersuchungshaft – auch Reuß selbst, der sich der sich nicht mehr um die Pflege seiner behinderten Tochter kümmern kann. Aber als Statisten in der deutschen Tragikkomödie “Gefahr von rechts!” werden sie als Bauernopfer zur Ablenkung von den importierten Realgefahren dringend gebraucht.

Von Casanova glorifiziert

Zu Friedrich Schillers Zeiten diente die Zitadelle auf dem Hohen Asperg westlich von Ludwigsburg den Landesherren schon ganz ähnlichen willkürlichen Zwecken: Der Dichter Christian Schubart verbrachte dort – wegen Kritik am Verkauf zwangsrekrutierter Württemberger als Soldaten nach England und einigen abfälligen Kommentaren über die Gemahlin von Carl Eugen – zehn Jahre im dortigen Kerker. Bei der Einlieferung war das Herzogspaar persönlich anwesend. Immerhin zeigten die wirklich Mächtigen damals noch Gesicht, während heute Figuren wie Cem Özdemir vorgeschoben werden.

Das opulente Hofleben jener Zeit in und um Stuttgart wurde übrigens von keinem geringerem als Giacomo Casanova glorifiziert. Auch Schiller weilte als Eleve der Karlsschule zeitweise auf der Solitude. Sein Vater leitete die dortigen Hofgärten. Jahre später floh er als junger Dramatiker vor seinem Landesvater ins kurpfälzische Mannheim. Sein Stück “Kabale und Liebe” gilt als Abrechnung mit dem Herzog, dem er ab und an persönlich begegnet ist. Die adligen Bewohner der Solitude residierten dort allerdings nur kurz: Schon nach etwa fünf Jahren endete die Hofhaltung, kaum so lange wie die Bauzeit gedauert hatte; Herzog und Hofstaat zogen weiter ins Schloss Hohenheim, auf die Höhen im Osten vor Stuttgart. Die Gebäude auf der Solitude verfielen hernach teilweise, wurden abgerissen oder über die Jahre verschiedenen anderen Nutzungen dienstbar gemacht.

Innenleben des Machtapparats

Mitte der Sechziger Jahre fand die damals traditionell von der CDU angeführte Landesregierung unter Hans Filbinger Gefallen an der idyllischen Wohnlage im vormaligen Jagdrevier des Hauses Württemberg. Ein großzügiges Landhaus wurde einige hundert Meter vom Schloss entfernt geplant und gebaut. Wenige Kilometer weiter westlich wurde zur gleichen Zeit die weit sichtbare Hauptverwaltung der Robert Bosch GmbH errichtet, in der jahrzehntelang, faktisch bis zu seinem Tod im Jahr 2000, der legendäre Hans L. “Gottvater” Merkle das Sagen hatte. Ministerpräsident Hans Karl Filbinger zog 1969 samt Familie in die nagelneue Dienstvilla ein. Die Fertigstellung der aufwändigen Sanierung des Schlosses selbst erlebte Filbinger erst nach seinem Sturz im Jahr 1978. Bis Juli 1984 wohnte er noch auf der Solitude, nach dem Auszug aus der Villa dann übergangsweise in Räumen des dortigen Schlosshotels. Platz machte er damals für seinen Nachfolger im Amt, Lothar Späth. Dessen Pressesprecher Manfred Zach hat in den Neunziger Jahren das schon damals frivole Innenleben des politischen Machtapparats der Landesregierungen Filbinger und Späth im Schlüsselroman “Monrepos” die Nachwelt meisterlich festgehalten.

Auch Späth stürzte schließlich aus dem Amt, und Nachfolger Erwin Teufel wollte ebenso wie Winfried Kretschmann nicht in die Villa ziehen, sondern lieber bei Muttern, Verzeihung: Ehefrau, nächtigen. Letzter regierungsamtlicher Hausherr war dann noch Günther Öttinger, anschließend wurde das Objekt an das Unternehmen Trumpf vermietet; rund ein Dutzend Firmen der Trump-Eigentümerfamilie Leibinger hatten dort ihren – mutmaßlich steuerverkürzenden – Briefkasten gefunden. Der Patriarch und engagierter Pietist Berthold Leibinger hatte das Unternehmen nach dem Krieg mit innovativer Lasertechnik an die Weltspitze geführt. Tochter Nicola Leibinger-Kammüller übernahm die Geschäftsführung im Jahr 2005 und ist gut mit Angela Merkel bekannt, die Trumpf mehrmals besuchte. “Man wird sich noch nach ihr zurücksehnen”, sagte sie über Kanzlerin. Nebenher hat Nicola auch noch genug freie Zeit, um beispielsweise im Herausgeberrat der Hamburger Schulmeister-Postille “Die Zeit“ tätig zu sein. Ihr Bruder Peter Leibinger ist seit 2025 Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (DBI) und ist in dieser Funktion duldsamer Sterbebegleiter der deutschen Industrie. Wirkmächtige Kritik an einer völlig verfehlten Energiepolitik ist von ihm bis dato jedenfalls nicht zu vernehmen.

Asylsuchende Politikerfamilie mit Opferinszenierung

Das Jahr 2026 mit dem neu gewählten und neu vermählten Ministerpräsidenten Cem Özdemir, einem diplomierten Sozialpädagogen ohne Berufserfahrung, bringt wieder Leben auf die Solitude: Gemeinsam mit seiner Frau Flavia Zaka und dem 17-jährigem Sohn aus der ersten Ehe mit der Journalistin Pia María Castro wird Özdemir nach Abschluss der Renovierungsarbeiten in der Villa Einzug halten. In der Stuttgarter Innenstadt wäre der Aufwand für bauliche Sicherungsmaßnahmen angeblich zu groß. Und seine Opferinszenierung betreibt Özdemir seit einiger Zeit durchaus engagiert. Gut möglich, dass auch Özdemir bei Kretschmanns langjährigem Polit-Coach Rudi Hoogvliet Kunde ist. Da sind zunächst Özdemirs Eltern, die aus der Türkei als sogenannte Gastarbeiter eingewandert sind, und ohne staatliche Unterstützung Deutsch lernen mussten – obwohl Deutschland qua Anwerbeabkommen gewissermaßen Schuld an deren Einwanderung hat. Auch den sizilianische Friseur aus Kindheitstagen und den apulischen Friseur der Gegenwart hat das schlimme Schicksal ereilt, nach Deutschland einwandern zu müssen, bloß haben beide nicht gemeckert, sondern konnten durch eigene Anstrengung irgendwann hinreichend gut Deutsch, um erfolgreich ein eigenes Geschäft zu betreiben.

Dann ist da Özdemirs Tochter, die gemeinsam mit einer dunkelhäutigen Freundin nach einem Tag aus dem Ostseeurlaub zurück nach Berlin flüchten mussten, weil angeblich eine Pulk von Jungendlichen und Kindern den beiden nachsetzte. Schmähungen, “rassistischen” Flüchen, Beleidigungen und “bösen Blicken” seien die beiden ausgesetzt gewesen. Was da nun konkret vorgefallen ist, kann schwerlich nachvollzogen werden. Vielleicht kommt auch die linksgrüne Kinderstube außerhalb von Berlin nicht gar so cool rüber wie in der Hauptstadt selbst? Auch in Berlin erlebte die Tochter laut dem Papa allerdings böse Blicke, sogar mit sexueller Konnotation – und obendrein noch von Migranten. Doch Sozialpädagoge Cem weiß Rat – Ssexuelle Belästigungen kämen im Familien- und Freundeskreis viel häufiger vor als in der Öffentlichkeit, statistisch gesehen! Die Empfehlung an Frauen und Töchter kann da nur lauten: Begebt euch in Sicherheit, meidet euer zu Hause und die Wohnungen von Freund und Familie und trefft euch in Innenstädten und Bahnhöfen! Dort seid ihr laut eurem neuen Landesvater vor sexueller Belästigung viel sicherer. Statistisch gesehen.

Wo sind Neonazis und Polizei, wenn man sie mal braucht?

Und schließlich ist da Cem selbst: “Verfolgt, angebrüllt und mit den eigenen Kindern im Taxi drangsaliert”, lässt sich Özdemir dieser Tage in der “Welt“ zitieren. Dabei war er nicht einmal zu Hause, wo so etwas ja viel öfter passiert, statistisch gesehen. Nein, es war im Taxi, noch dazu im Taxi eines türkischen Landsmanns, der bedrohlich beschleunigt und gebremst habe! Wo sind die Neonazis, wenn Cem sie mal braucht? Hier sind Sie, endlich hat Cem Sie gefunden: In Leipzig wurden Cem und seine Praktikantin von Legida-Leuten verfolgt, die ihm ins Ohr gebrüllt und ein Handy ins Gesicht gehalten haben sollen. Und es kam keine Polizei. Wo ist die Polizei, wenn Cem sie mal braucht? Irgendwann muss sie dann wohl doch gekommen sein, denn Cem wurde samt Praktikantin von zwei Beamten zum Bahnsteig eskortiert. Halt ganz so wie jeder andere Bürger auch, wenn er am Bahnhof mal angepöbelt wird. Man sieht es, erfüllt von tiefem Mitgefühl, ein: Der schutzsuchenden Politikerfamilie bleibt letztlich nur die Flucht aufs Land.

Neben dem neuen Zuhause hat Ehefrau Zaka auch noch einen neuen Job gefunden. Die in Albanien geborene kanadische Juristin ist in der (N)GO des einschlägig bekannten und von George Soros geförderten Migrations-Lobbyisten Gerald Knaus untergekommen. Mit der irreführenden Berufsbezeichnung “Migrations-Forscher” ist Knaus längst Dauergast in Talkshows und Nachrichtensendungen. In einer progressiven Variante des traditionellen Familienbetriebs ist bei seiner “European Stability”-Initiative auch noch seine Ehefrau angestellt. Und selbst Tochter Francesca ist bereits im Umfeld von (N)GOs gemeinsam mit Vater Gerald weltrettend aktiv. Da behaupte mal noch einer, dass Migration keine neuen Arbeitsplätze schaffte!

2,8 Millionen Euro pro Flüchtling an Erdogan

Knaus war übrigens der geniale Architekt des sogenannten “Merkel-Plans” des Jahres 2016, offiziell als “EU-Türkei-Abkommen” betitelt. Das Schema dieses bizarren Plans war eine Art Umtausch von Flüchtlingen zwischen Griechenland und der Türkei: Griechenland sollte illegale Migranten in die Türkei zurückführen dürfen, wenn in gleicher Anzahl Migranten aus der Türkei nach Griechenland legal einreisen könnten. Obendrein bekam die Türkei für den Menschenhandel Zahlungen von bis zu sechs Milliarden Euro an EU-Hilfsgeldern zugesagt. Dieser Betrag wurde wohl auch größtenteils entrichtet. Erdogan bedankte sich für die Überweisungen in dem er, wie von aufmerksamen Beobachtern von Anbeginn prophezeit worden war, Migranten als politische Waffe einsetzte und im Frühjahr 2020 mit “Millionen Flüchtlingen” drohte. Prompt beförderte er damals in großem Stil Illegale Flüchtlinge an die griechische Grenze. Die Auslagerung der unliebsamen, aber unabdingbaren Grenzsicherung erwies sich einmal mehr als Bumerang; trotzdem behauptet Merkel bis heute in schöner Regelmäßigkeit, dass dieses sündhaft teuren Hütchenspiel zu einer deutlichen Reduzierung des Zustroms an illegalen Migranten im Jahr 2016 geführt habe.

Tatsächlich ausschlaggebend für den Rückgang des Jahres 2016 war allerdings die Schließung der Balkanroute auf Initiative des damaligen österreichischen Außenministers Sebastian Kurz im Zusammenspiel mit dem mazedonischen Amtskollegen Nikola Poposki hin. Seitens Poposki gibt es den Bericht, dass der damalige Außenminister und heutige Bundespräsident Frank Walter Steinmeier “unentwegt gedrängt habe, die Grenze zu Griechenland nicht abzuriegeln”. Auch Angela Merkel kritisierte die Grenzschließung öffentlich und forderte, “europäische Wege” zu finden. Wir wissen, wie so etwas ausgeht: Teuer und nutzlos. In den sieben Jahren bis 2023 wurden von der Türkei gerade einmal 2.140 Migranten zurückgenommen, während gleichzeitig um die 37.000 Migranten von Griechenland regulär aufgenommen wurden. Damit hat die EU pro zurückgeführtem Flüchtling sage und schreibe 2,8 Millionen Euro gezahlt und rund 17 neue Flüchtlinge erhalten. Man merkt, was für ein grandioses Geschäft hier von Knaus eingefädelt wurde; ein Bericht in der “Welt“ kam sogar zu noch höheren Kosten, und selbst der EU-Rechnungshof kritisierte im Jahr 2024 die Umsetzung des Abkommens. Hört, hört! Mit diesem irrsinnigen Verschwendungsprojekt hat sich Gerald Knaus jedoch in einschlägigen Kreisen unentbehrlich gemacht. Auch in den Stuttgarter Landtag wurde er noch im letzten Jahr als “Experte” eingeladen. Dort verkündete er trotzig, sein Plan habe immerhin bis zum Jahr 2020 funktioniert. Ein würdiger Arbeitgeber für Frau Özdemir ist also gefunden, dessen Fürsorglichkeit im Umgang mit öffentlichen Mitteln fast schon an jene von Herzog Carl Eugen erinnert.

Team Bayaz im Neuen Schloss

Neben Ministerpräsident Cem Özdemir ist mit Daynal Bayaz ein weiterer Grünenpolitiker mit türkischem Migrationshintergrund Mitglied im neuen Landeskabinett. Er wohnt nicht am Schloss auf der Solitude, sondern arbeitet im Neuen Schloss in der Stuttgarter Innenstadt. Bereits seit dem Jahr 2021 übt Bayaz sein Amt als Finanzminister dort aus. Einer seiner bedeutendsten Innovationen ist höchstwahrscheinlich der von seinem Ministerium betriebene TikTok-Kanal “Wir lieben Steuern und Finanzen”. Die Betonung liegt auf “Steuern”. In bisher rund 250 albernen Filmchen präsentieren Ministerialbeamte im Neuen Schloss ihre Tätowierungen, hopsen zu Rap-Musik über den Ministeriums-Flur oder schwenken, dürftig bekleidet, Regenbogenfähnchen. Steuern bei der “Arbeit”, sozusagen. Die Verhöhnung der Steuerzahler ging dabei so weit, dass einige Beiträge hastig gelöscht werden mussten. Wer wissen will, warum es mit der Öffentlichen Verwaltung deutschlandweit bergab geht, erhält vom Team Bayaz den besten denkbaren Anschauungsunterricht. Als Bayaz und seine Partnerin Katharina Schulze, grüne Fraktionschefin im bayrischen Landtag, im Jahr 2021 einen Sohn bekamen, wollte sich Bayaz laut “Frankfurter Allgemeine Zeitung“ mal “eine Zeit rausziehen aus den Geschäften“. Das Blatt zitierte den Herrn Minister:„Ich möchte meinen Beitrag leisten und zeigen, dass auch politische Verantwortungsträger Familie und Beruf unter einen Hut bekommen können und müssen.“ Der Diplomatensohn mit doppelter Staatsbürgerschaft wollte als DiMiDo-Minister einen selbstlosen Beitrag zur Gleichstellung des Manns bei deutlich über 15000 Euro Sold im Monat erbringen. Seine Sekretärin habe Erfahrung; da ließen sich Lösungen finden.

Ehefrau Schulze zeigte ihre Sympathie für Volk und Vaterland übrigens schon vor geraumer Zeit. Im Jahr 2013 überzog sie gemeinsam mit Parteikollege Sepp Dürr in München einen Gedenkstein für die “Trümmerfrauen und die Aufbauorganisation” mit einem Transparent, auf dem “Den Richtigen ein Denkmal. Nicht den Altnazis.” zu lesen stand. In den Zeiten von Corona hetzte Schulze ohne Hemmungen gegen Bürger, die auf den experimentellen mRNA-Cocktail verzichten wollten. Da ist es wohl nur konsequent jemanden zu heiraten, dessen Landsleute nach jüngsten Erkenntnissen der neuen Deutschen Geschichtsumschreibung tatsächlich den Wiederaufbau Deutschlands geschultert haben: Denn der begann ja bekanntlich nach dem Kriegsende im Jahr 1965. Den Jahreswechsel 2019 verbrachte die klimabesorgte Landtagsabgeordnete in Kalifornien um dort ein Eis öffentlichkeitswirksam in die Handykamera zu halten, damit die CO2-sparenden Daheimgebliebenen auch etwas von ihrer Fernreise hatten. Özdemir weilte zur gleichen Zeit in den Anden und schickte aus 11.000 Kilometer Entfernung ein Selbstporträt im Poncho. Beide verbindet, dass sie außerhalb der Politik niemals nennenswert berufstätig waren. Man merkt: Bei den grünen Partei weiß man sich zu helfen – ob klimaneutral oder eben auch nicht.

Özdemir, Davos und die Agenda 2030

Mit einigem Recht darf bezweifelt werden, ob die steile Karriere von Cem Özdemir ohne die Verbindungen, die er bereits 2002 in Davos beim World Economy Forum (WEF) im “Global Leaders of Tomorrow”- Programm knüpfte, sowie seiner Teilnahme am “Young Leaders”-Programm der Atlantik-Brücke möglich gewesen wäre. Trotz ganz anderer Herkunft verlief die berufspolitische Ausbildung von Özdemir damit recht ähnlich wie die von Angela Merkel: Auch sie hat beide Programme sowohl beim WEF als auch bei der Atlanik-Brücke durchlaufen. Während Merkel erstaunlich schnell Helmut Kohl ans Herz wuchs, fiel Özdemir als junger Bundestagsabgeordneter allerdings eher durch ein dubioses Privatdarlehen des Politikberaters Michael Hunzinger sowie der privaten reichlichen Verwendung von Bonusmeilen auf. Mittels geschicktem Manövrieren und einem vierjährigen “Bonusmeilen-Asyl” im EU-Parlament wurde der Skandal schnell vergessen gemacht und die wackelnde Karriere des “anatolischen Schwaben“ gerettet. In Brüssel setzte Cem sich dann unter anderem für den Beitritt der Türkei in die EU ein. Ein Ziel, auf das übrigens auch Gerald Knaus immer sehr engagiert hingearbeitet hat: Er gründete bereits im Jahr 2004 eine Niederlassung in Istanbul. Als der Beitritt schließlich scheiterte, warb er bis in die jüngste Zeit für die völlige Visafreiheit von Türken bei der Einreise nach Deutschland; wenn die EU nicht zur Türkei kommt, kommen die Türken halt in die EU, vorzugsweise nach Deutschland – so lautet wohl der Plan. Nach der Bürgergelderhöhung der Regierung Scholz hat das auch ganz gut geklappt. Die beiden kennen sich wahrscheinlich schon aus Özdemirs Asylaufenthalt in Brüssel.

Auch nach seiner Remigration aus Brüssel verlief Özdemirs politische Karriere durchaus wechselhaft. Zuletzt scheiterte er als Bundeslandwirtschaftsminister der Regierung Scholz mit seiner “Bio-Strategie 2030”, seinem ressortimmanenten Beitrag zur unsäglichen “Agenda 2030”. Der Anteil an Bio-Landwirten sollte bis zum Ende des Jahrzehnts von etwa 12 Prozent planwirtschaftlich auf 30 Prozent erhöht werden, in Übererfüllung der EU-Vorgabe von 25 Prozent. Heute stehen nicht zuletzt wegen der von den Grünen konzeptionierten und von der CDU umgesetzten Energiepolitik gerade viele Bio-Betriebe vor dem aus, und die wahnwitzigen Ziele in Özdemirs Plan sind längst als unerreichbar enttarnt. Doch in Winfried Kretschmann hat Özdemir einen treuen Gönner gefunden, der ihn schließlich auch zu seinem Nachfolger kürte und aufs Schild des Landesvaters hob.

Bandenkrieg, Bildungsabsturz, Deindustrialisierung: Wen juckt’s?

Besonders in den bereits erwähnten großbürgerlichen Wohnlagen an den südlichen und westlichen Hängen des Stuttgarter Talkessels erfreuen sich die Grünen bis heute einer enormen Beliebtheit. Der Kollaps der Automobilindustrie in der unmittelbaren Nachbarschaft ändert daran bisher ebensowenig etwas wie die Ewigkeitsbaustelle Stuttgart21 oder der Absturz der Schulen des früheren Bildungs-Wunderlands. Selbst ein eskalierender Bandenkrieg zwischen zwei, von Rappern angeführten Migrantengangs mit Toten und Verletzten in den Stuttgarter Vorstädten kümmert das arrivierte Bürgertum nicht weiter. Dort sind vor allem die Wahrung des guten Gefühls, des reinen Gewissens und des Seelenfriedens Motive für die Wahlentscheidung. Folgerichtig wurden alle Direktmandate Stuttgarts bei der Landtagswahl von den Grünen besetzt. Allein in den östlichen und nördlichen Vororten blieben die Kandidaten der Grünen dabei unter vierzig Prozent.

Im besonders begüterten Wahlkreis Stuttgart I kamen die Grünen hingegen auf sagenhafte 50 Prozent Zweitstimmenanteil. Es handelt sich um die größte anzunehmende Freiluft-Aufführung von Max Frischs “Biedermann und die Brandstifter”. Zwischenzeitlich ist Stuttgart übrigens pleite. Die Steuereinnahmen haben sich halbiert, während die Pflichtausgaben explodieren. Eine gewaltige Schuldenaufnahme von einer knappen Milliarde Euro soll nun den Kollaps hinauszögern – zumindest bis 2027. Ein Desaster, das sich im Jahr 11 nach der Grenzöffnung so oder so ähnlich in nahezu jeder deutschen Kommune, von der Großstadt bis ins kleinste Dörfchen, findet.

Wir haben Platz – oder doch nicht?

Im Hinblick auf über 400 Quadratmeter Wohnfläche der neuen Dienstvilla für sage und schreibe drei Familienmitglieder stellt sich die Frage, ob es nicht nachhaltiger wäre, wenn sich die Familie Özdemir dort wenigstens auf ein Stockwerk mit immer noch 200 Quadratmetern beschränken würde; Frau Özdemir hat doch beruflich gute Verbindungen zur Asylindustrie und könnte sicher einige besonders schutzbedürftige Mitbewohner organisieren. Wer diese Überlegung als rechtspopulistische Provokation empfindet, sei an einen ganz ähnlichen Gedanken der grünen Landtagsfraktion aus dem Jahr 1984 erinnert: Als die Familie Filbinger übergangsweise im Schlosshotel wohnte, stellte der grüne Landtagsabgeordnete Thilo Weichert den Antrag, auch Asylbewerber und Studenten dort unterzubringen. Lang, lang ist’s her.

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Scheitern könnte die Flüchtlingshilfe in der Villa Solitude nur noch am Hausherrn selbst: In kluger Voraussicht auf die Bundestagswahl, die dann schneller kam, als geplant, hat der schlaue Cem im September 2024 unbemerkt aus dem Wahlprogramm der AfD abgeschrieben: “Wer einen wertvollen Teil zu unserem Land beitragen kann und will, ist willkommen. Wer nachweislich Schutz sucht, dem helfen wir. Für alle anderen haben wir keinen Platz.” Selten hat sich ein grüner Politiker klarer zur Remigration bekannt; jetzt geht es eigentlich nur noch ums Machen. Cem I. von Württemberg-Davos, für Dich haben wir auf der Solitude Platz!