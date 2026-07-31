Ceuta-Invasion: Merkels Werk und Sanchez‘ Beitrag

Was sich derzeit in der spanischen Exklave Ceuta ereignet, ist ein Fanals für den Untergang Europas. Rund 50.000 Migranten sollen bislang die Gestade des von der sozialistischen spanischen Regierung kaum bis gar nicht geschützten nordafrikanischen EU-“Brückenkopfs“ aus dem marokkanischen Umland erreicht haben und in die 80.000 Einwohner zählende Stadt eingedrungen sein; viral gegangene Videos zeigen apokalyptische und bürgerkriegsähnliche Zustände. Allein über 1.500 Migranten überwanden am Donnerstag die Grenzbefestigungen, indem sie einfach um sie herumschwammen, der Rest drang “schwimmend“ über die Strände ein. Die Stadt wird förmlich überrannt, die Aufnahmeeinrichtungen sind völlig überfüllt, die Behörden heillos überfordert. Die Szenen, die sich in der Stadt abspielen, erinnern an dystopische Hollywoodschocker oder plakative Darstellungen der Völkerwanderung der Antike wie des Gotensturms oder dem Einfall der Vandalen: Plündernde Migranten ziehen entfesselt durch die Gegend, die Einheimischen versuchen verzweifelt, ihr Eigentum zu schützen. Es ist nichts anderes als eine Landnahme unter dem Brennglas, die das, was sich in Europa schleichend und zunehmend im großen Maßstab vollzieht, punktuell verdichtet vorwegnehmen.
Und auch dieser Alptraum wurde wieder einmal durch die wahnwitzige Migrationspolitik einer sozialistischen Regierung sowie die Entscheidung gleichgesinnter und völlig weltfremder Juristen ermöglicht: Für die Hauptsogwirkung sorgte seit Monaten die sozialistische Minderheitsregierung des unsäglichen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, die seit Monaten den Aufenthalt hunderttausender illegaler Migranten legalisieren lässt und damit eine Flut an Anträgen ausgelöst hat, die längst bei weit über einer Million liegt. Die wohlverstandene Botschaft an alle Bedürftigen, “flüchtigen“ Kriminellen und Wirtschaftsmigranten Afrikas: Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid – in wenigen Jahren schon könnt Ihr “Spanier“ sein und volle EU-Freizügigkeit genießen! Der Pull-Faktor und die Verlockungen sozialstaatlicher Vollversorgung vor allem aus dem fernen Germoney, wohin es von Ceuta dann nur noch ein kleiner Schritt ist, wirken “Wunder”.
Gute Nachricht: Marokko wird sicherer!
Einen weiteren erheblichen Anteil an der Krise hat der Oberste Gerichtshof Spaniens mit seiner verhängnisvollen Entscheidung, dass Migranten, die schwimmend spanisches Gebiet erreichen, nicht mehr ohne Einzelfallprüfung sofort nach Marokko zurückgeschickt werden dürfen. Die geltende Regelung über direkte Zurückweisungen erfasse diesen Einreiseweg angeblich nicht – weil dabei ja “keine Grenzanlage überwunden” werde. Dieser irrwitzige Gerichtbeschluss war natürlich der absehbare Startschuss für diese neuerliche Invasion, bedeutet er doch nichts anderes, als dass jeder, der es nach Ceuta schafft, die Chance auf ein langwieriges Asylverfahren, bequemes Bleiberecht und damit auf die Möglichkeit hat, sich in ganz Europa herumuzutummeln.
Konkret zu der Massenflucht beigetragen haben dürfte auch die alljährlich zum marokkanischen Nationalfeiertag 30. Juli (das Thronfest, das an die Inthorinisierung von König Mohammed VI. im Jahr 1999 erinnert) gewährte Amnestie des Monarchen, die dieses Jahr knapp 1.800 Häftlinge betraf. Viele dieser teils Schwerkriminellen machten sich prompt gen EU-Gebiet auf und sind nun unter den “neu Ankommenden“ in Ceuta, begleitet von Komplizen, Verwandten und weiteren “Ausreisewilligen”. Für Marokko ist es eine Win-Win-Situation: Das Land entsorgt seinen gesellschaftlichen Bodensatz Richtung Europa, macht damit das eigene Land sicherer – und die Regierung nimmt zugleich islamistischen Druck aus dem Kessel, während Europas geistesgestörte linke Eliten verzückt bejubeln können, dass sie noch mehr “Menschen geschenkt” bekommen. Pedro Sanchez gefällt das, so wie 2015 Angela Merkel befriedigt und selbstberauscht auf ihr Zerstörungswerk blickte. Daher pfeift er auch arrogant auf die Nöte der eigenen Bevölkerung und sogar rationale Bedenken seiner eigenen Behörden: Nachdem die Regionalregierung Ceutas das Militär angefordert hat, um der desaströsen Lage Herr zu werden, kam von der Regierung in Madrid zunächst eine Absage, da man kein „Risiko für den nationalen Zivilschutz“ sah. Nicht einmal den nationalen Notstand wollte Sánchez ausrufen.
Das Ende von Schengen
Erst als die Lage am Donnerstagabend dann so dramatisch wurde, dass der politische Druck auf die Regierung gefährlich groß wurde, schickte Sanchez widerstrebend 60 Soldaten und 200 Spezialkräfte der Polizei nach Ceuta, um die dortige Guardia Civil dabei zu unterstützen, „die Sicherheit in der Stadt Ceuta aufrechtzuerhalten“. Dies dürfte allerdings kaum noch möglich sein. Rachid Sbihi, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Guardia Civil, sprach vom „reinsten Chaos“. Die Grenze sei praktisch zusammengebrochen. „Es ist nicht möglich, genaue Zahlen zu nennen, aber es überqueren Tausende von Migranten die Grenze“, sagte er.
Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen forderte indes Bundesinnenminister Alexander Dobrindt via X auf, die Grenzkontrollen zu Frankreich und den Benelux-Staaten unverzüglich zu verstärken, um auf eine Weiterreise der Migranten vorbereitet zu sein. AfD-Chefin Alice Weidel prophezeit, dass Deutschland mit höchster Wahrscheinlichkeit das Ziel der meisten auch dieser neuen Migrantenwelle sei und forderte: „Grenzen müssen jetzt geschlossen und Abweisungen rigoros durchgesetzt werden“. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigte bereits an, genau das zu tun. „Italien wird nicht tatenlos zusehen. Wir rufen die zuständigen Gremien zusammen, und als Ergebnis dieser Sitzungen sind wir bereit, auch mit außergewöhnlichen Mitteln einzugreifen, um die Grenzen und die Sicherheit der Bürger zu schützen, wie etwa die Aussetzung des Schengen-Raums mit Spanien“, schrieb sie. Italien werde im Kampf gegen illegale Einwanderung „keinen Millimeter“ zurückweichen. Natürlich provozierten diese Forderungen der Rechten sogleich die Entrüstung jener, die von einer “Aushöhlung des Schengenraums“ und “Zerstörung des Europas ohne Grenzen” faseln. Dabei sind sie selbst es, die die große Errungenschaft dieser EU ohne Binnengrenzen mutwillig zerstört haben – indem sie den zweiten Teil des Schengener Versprechens seit 10 Jahren verraten und mit Füßen treten: Nämlich die konsequenten Schutz der EU-Außengrenzen, der die Abschaffung der Binnengrenzen überhaupt erst möglich machte. Da dieser Schutz nirgends mehr funktioniert und nun in Ceuta ein weiteres Einfallstor geöffnet ist, ist die Rückkehr zur innereuropäischen Grenzsicherung die logische notwendige Konsequenz. Durchgesetzt werden wird sie in Deutschland absehbar erst nach einem Politikwechsel – wenn es dann nicht zu spät ist.
5 Kommentare
Alles Männer im wehrfähigen Alter, Mozlems obendrein.
Da kommt eine Armee ohne Waffen nach Europa. Die Waffen sind über den ukrainischen Schwarzmarkt bereits hier.
Das kann nicht gut ausgehen.
Doch die linke Mehrheit in Europa will es so.
„Die armen Flüchtlinge brauchen unsere Hilfe. “
Gute N8, ihr Idioten!
😜
Hat doch nur noch keiner den Mut zu sagen das ab Punkt X nichts anderes mehr bleibt als die Aussengrenzen mit militärischen Mitteln zu sichern.
In 10 Jahren hat Afrika etwa 2 Milliarden Einwohner. Dann kommen täglich Tausende.
Die Absicht dahinter ist leicht zu durchschauen.
Je mehr „Zuwanderer“ von Außen in die EU eindringen, um so weniger wirksame Binnengrenzen darf es geben.
Schließlich ist jedes Schiff vor eindringendem Wasser um so schlechter geschützt, je weniger Schotten es hat.
Und niemand nimmt die Drahtzieher des Terrors war, die alles steuern und alles finanzieren:
ISRAHELL!!!
„Wer schwimmend spanisches Gebiet erreicht, darf nicht mehr einfach zurückgeschickt werden. Jeder Fall muss geprüft werden, und es werden immer mehr Fälle. Die Aufnahmeeinrichtungen sind komplett überlastet.“
Danke, liebe spanische Richter, die Einbürgerung von Billiarden Illegaler war natürlich nicht genug, wenn es wirklich ein tolles Schlachtfest werden soll.
„Der Islam ist der Eiserne Besen Israels. Anstatt dass wir selbst die Arbeit machen, schicken wir den Islam zur Erledigung des Problems.“
— Rabbi David Touitou in Das Islamisierungskomplott: Wer spielt gegen Europa? (komplettes Hörbuch) (Y-Video)
Hat den Titel jeder verstanden? „Das Islamisierungskomplott: Wer spielt gegen Europa?“ ISRAHELL!
[1] „Aus Geldnot nimmt die Ukraine Militärdrohnen und moderne Waffensysteme außer Dienst und verkauft sie auf dem Schwarzmarkt an jeden, der über das nötige Bargeld verfügt – während sie gleichzeitig weiterhin von der EU und den USA die Lieferung weiterer Waffen fordert. Der Iran übt weiterhin „Vergeltung“ für jeden US-Angriff; die jüngsten Fälle betrafen Jordanien und Kuwait. Wann wird der Nahe Osten begreifen, dass die USA und Israel nicht seine Freunde sind?“
— Saudi Arabia Joins US In Attacking – IRAQ – https://helenaglass.net/2026/07/30/saudi-arabia-joins-us-in-attacking-iraq-extending-the-war/
Wie war das im Mittelteil? Der Ukraine-Dreckhaufen verscheuert „unsere“ Waffen direkt weiter? Kein Wunder, dass es nicht vorangeht, und das soll es ja auch gar nicht.
[2] „Marokko öffnet seine Grenze und lässt mehr als 2.000 Migranten nach Spanien einreisen. Marokko ist ein Verbündeter Israels. Jedes Land, das sich der globalen Vorherrschaft Israels widersetzt, läuft Gefahr, vernichtet zu werden – sei es durch Brände, durch Migranten oder durch Wetteranomalien.“
Davon ganz abgesehen:
„Teil des Plans ist es, in dieser Region einen umfassenden Krieg zu führen und all diese Länder zu zerstören. Das Projekt „Greater ISrahell“ sieht beispielsweise die Zerstörung von Jordanien, Saudi-Arabien, Katar, Kuwait und dem Irak vor – ja, die Zerstörung des Irak ist Teil dieses Projekts –, ebenso wie die des Libanon und Syriens, nicht wahr? Das ist tatsächlich Teil des Plans. Es wird nicht einmal verheimlicht. Es ist keine Ostereiersuche, bei der man erst graben muss, um fündig zu werden. Sie sagen offen, was sie vorhaben. Sie haben die entsprechenden Karten gezeichnet. Ich meine, es liegt alles offen auf dem Tisch. Und dennoch gibt es diese Analysten, die behaupten, das sei Unsinn. …
Sie sagen: „Oh, hier geht es um Energie“ oder „es geht nicht nur um Energie“, richtig? Energie spielt zwar eine Rolle, aber es greift zu kurz, alles allein darauf zu reduzieren, denn es geht nicht nur um Energie. Es geht um Depolation, nicht wahr? Und um die Kontrolle der verbliebenen Bevölkerung. Auf der Ebene der großen Strategie betrachtet, geht es eben nicht bloß um Energie. Eine Drosselung der Energieversorgung würde jedoch die Bevölkerungszahl massiv verringern. Wenn man die Energieversorgung drastisch reduziert, sinkt auch die Bevölkerungszahl drastisch; diese Dinge sind untrennbar miteinander verknüpft. Das ist sozusagen fest einkalkuliert. Wenn man die Energieversorgung tatsächlich kappt – und genau das geschieht ja gerade; ich hatte schon oft vorhergesagt, dass die Zionisten beispielsweise die Straße von Hormus sperren und dem Iran die Schuld dafür geben würden, was sie dann auch getan haben –, dann hat das Folgen. Ich habe das auf meinem Substack im Juli 2025 geschrieben – also vor etwas mehr als einem Jahr. “
— Michael Yon
— Report: WAR GROWING — Saudi Arabia/U.S. Attack Iraq – https://michaelyon.substack.com/p/report-war-growing-saudi-arabiaus
Da war es schon wieder: GREATER ISRAHELL!
es gelte schnellsten zu klären, welches NGO geld das in gang gesetzt hat und warum das marokanische königshaus es geschehen lies.
deutschland sollte seine grenzen sofort dicht machen. sofort. ausweispflicht. bundesgrenzschutz präsenz. scheiss auf die eu. raus aus diesem europäisch-parasitären konstrukt auf deutschlands rücken. zurück zum ewr.
merkel gehört nirgendwo anders hin, als vor ein ordentliches unabhängiges gericht. diese frau mit ihren abgeknabberten händen und kaiserin attitüde hat soviel leid und tod über deutschland gebracht, die dürfte gleich nach dem kleinen, bösen schnauzbart kommen und weit vor der ddr.