Ceuta war kein Migrationsproblem!

Die Ereignisse vom 31. Juli 2026, als 50.000 oder mehr Marokkaner und Afrikaner in die spanische Exklave Ceuta eindrangen, wird in den Medien als Problem illegaler Einwanderung dargestellt. Auch viele Beiträge auf Ansage! wie hier, hier oder hier gehen in diese Richtung. Aus der spanischen Perspektive – der Verfasser wohnt an der spanischen Südküste, allerdings nicht im Domizil der Millionäre Marbella – geht diese Sichtweise jedoch am Kern der Sache vorbei. Dazu eine kurzer geschichtlicher Abriss: 1668 erwarb Spanien Ceuta von Portugal, das es 1415 erobert hatte. Die Stadt liegt gegenüber von Gibraltar, das 1704 von England erobert wurde. Damit wurde Spanien die alleinige Kontrolle über die Straße von Gibraltar entzogen; Ceuta verhindert diese alleinige britische Kontrolle bis heute. In einem Vertrag vom 27. November 1912 wurde Spanien von Frankreich ein Küstenstreifen im Norden Marokkos als Protektorat zugestanden. Formal blieb dieses Gebiet Teil des machtlosen Königreichs Marokko; Ceuta und auch die Stadt Melilla, die seit 1497 spanisch war, wurden allerdings nie in das Protektorat eingegliedert. Beide blieben deshalb auch nach der Unabhängigkeit Marokkos 1956 spanisch.

Dieser international anerkannten Rechtslage wird interessanterweise in einem Bericht des US-Repräsentantenhauses vom 30. April 2026 () widersprochen, in dem von „Spanish-administered cities of Ceuta and Melilla .. located in Moroccan territory“ gesprochen wird. Spanien und Marokko werden darin zu einer Klärung des zukünftigen Status der Städte aufgefordert. Die Einwohner der Städte sind zu rund zwei Dritteln ethnische Spanier und zu etwa einem Drittel marokkanischer Abstammung. Aber auch letztere wünschen sich keine Übernahme durch das Nachbarland – denn dann würde ihr Lebensstandard spürbar sinken.

Beispiel Westsahara

Die Vorgänge vom 31. Juli 2026 erinnerte viele Spanier an das Ende der spanischen Besitzung Westsahara: Das Gebiet war ab 1884 spanische Kolonie und ab 1958 eine Überseeprovinz gewesen, ebenso wie die benachbarten Kanarischen Inseln. Die UN betrachteten das Gebiet weiterhin als Kolonie und forderten von Spanien ein Referendum über seine völkerrechtliche Zukunft. Dem stimmte das Franco-Regime zwar grundsätzlich zu, verschleppte aber die Durchführung. 1974 forderte Marokkos König Hassan II. den Anschluss der Westsahara an Marokko. Im Mai 1975 stellte eine UN-Delegation in der Westsahara fest, dass die Bevölkerung die Unabhängigkeit wünsche und der Befreiungsbewegung Frente Polisario breite Unterstützung zukommen lasse. Der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen, dessen Zuständigkeit in dieser Sache durch Marokko allerdings bestritten wurde, wies im gleichen Jahr Souveränitätsansprüche Marokkos und Mauretaniens zurück. Trotzdem kam es im Oktober 1975 zu ersten Übergriffen der marokkanischen Armee auf das Territorium der Westsahara. Am 6. November 1975 führte der damalige Premierminister einen “Grünen Marsch” von 40.000 unbewaffneten Marokkanern an, die illegal die Grenze zur Westsahara überschritten und einige Kilometer weit in spanisches Gebiet eindrangen. Diktator Franco war zu dieser Zeit bereits schwer erkrankt und wurde vom späteren König Juan Carlos vertreten. Es war nicht zu erwarten, dass dieser das Militär gegen die unbewaffneten Demonstranten einsetzte.

Tatsächlich räumte Spanien im Februar 1976 seine Überseeprovinz; die Nachbarländer Marokko und Mauretanien (letzteres zog sich 1979 wieder zurück) teilten sich das Land auf. Die von den UN geforderte Volksabstimmung wurde bis heute nicht durchgeführt. 1978 soll der damalige König Hassan II dem damaligen spanischen Ministerpräsidenten Adolfo Suárez mit einer Invasion Ceutas und Melillas gedroht haben: “Sie wissen, dass Ceuta und Melilla einer überraschenden Invasion Marokkos schutzlos ausgeliefert sind!” Die Antwort von Suárez folgte prompt: “Sie wissen, dass wir, sollte es dazu kommen, Rabat oder Casablanca innerhalb von nur 48 Stunden bombardieren könnten!” Am vergangenen Freitag Abend sprach der derzeitige spanische Ministerpräsident Pedro Sanchéz im spanischen Fernsehen von einem “Angriff auf die territoriale Integrität Spaniens”. Am folgenden Tag kehrten die Mehrzahl der Marokkaner von Ceuta plötzlich „freiwillig“ in ihr Land zurück. Hatte Sanchéz mit seiner Formulierung an die damalige Aussage von Suárez erinnert?

Eine politische Aktion zur Geltendmachung marokkanischer Gebietsansprüche

Bei dem, was sich am 31. Juli 2026 in Ceuta ereignete, handelte es sich also aus spanischer Sicht nicht eine Massenankunft von Wirtschaftsflüchtlingen, sondern um eine politische Aktion zur Geltendmachung von marokkanischen Gebietsansprüchen, die allerdings – anders als 1975 in der Westsahara – zumindest nicht offiziell von der marokkanischen Regierung unterstützt. Allerdings hätten sich ohne die Duldung der marokkanischen Behörden sicher keine 50.000 Marokkaner gleichzeitig auf den Weg nach Ceuta gemacht – und ohne die wohlwollende Haltung der USA für die marokkanische Position hätte Marokkos Regierung diese Provokation Spaniens mit Gewissheit nicht gewagt. Der US-Präsident hatte im Zusammenhang mit der spanischen Haltung zur Erhöhung der Rüstungsausgaben und zum Iran-Krieg angekündigt, Spanien trotz NATO-Mitgliedschaft bei einem Angriff nicht zu unterstützen; zudem kritisierten die USA wie auch die meisten EU-Länder die spanische Amnestie für alle illegalen Einwanderer, die sich Stand Mitte 2025 im Land befanden und nicht straffällig geworden waren. War Spanien damit also isoliert? Klar ist: Wegen der guten Beziehungen der USA zu Marokko und angesichts der Aussage des republikanisch dominierten Repräsentantenhauses zum Status von Ceuta und Melilla dürften die USA in dem Konflikt wohl eher Marokko unterstützen.

Es gibt ernsthafte Befürchtungen in Spanien, dass Ceuta und Melilla nicht die einzigen Ziele sind. Die Kanarischen Inseln liegen etwa 60 Kilometer vor der Küste Marokkos im Atlantik, gehören also geografisch zu Afrika. Sie sind seit 1402 spanisch, aber erst seit 1833 eine Überseeprovinz. Auch Argentinien begründet seine Ansprüche auf die von Briten bewohnten Falkland-Inseln (beziehungsweise Islas Malvinas) allein aus der geografischen Lage 300 Kilometer vor der argentinischen Küste. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit und die Befürchtungen für die Zukunft lassen die Erfahrungen von Ceuta nicht als Teil einer Migrationsbewegung erscheinen; dieser Eindruck sollte aber erzeugt werden. Die Länder des Schengen-Raumes wären von der Invasion Ceutas nie betroffen gewesen. Es ist technisch nicht möglich, ohne gültige Papiere oder gut gemachte Fälschungen von Ceuta auf das Festland zu gelangen. Auch von Melilla oder den Kanarischen Inseln ist das nicht möglich. Trotzdem wird das Thema in Brüssel unter der Überschrift „Migration“ diskutiert. Will man es sich womöglich nicht mit den USA verderben?

Wer falsche Spuren legt, offenbart damit seine wahren Absichten. Die offenbare Mitwirkung der marokkanischen Behörden lässt sich nicht verbergen und das Beispiel von 1975 ist bekannt. Und die marokkanischen Gebietsansprüche sind alt. Neu ist dagegen die Haltung der USA, die in dem Bericht des Repräsentantenhauses vom 30. April 2026 formuliert wurde. Für Kritiker der Vereinigten Staaten bestätigt sich erneut: Wer Freunde wie die USA hat, braucht keine Feinde mehr!

Hinweis: Auf Ansage! schreiben viele Autoren mit unterschiedlichen Sichtweisen. Deren Meinung entspricht nicht zwingend der der Redaktion.