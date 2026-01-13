Chancen und Risiken der iranischen Gegenrevolution

In der gleich an mehreren Schauplätzen ungeheuer zugespitzten internationalen Politik dieser Tage rücken immer mehr die revolutionären Unruhen im Iran ins Zentrum des Interesses, sodass ich sie zum Thema dieses Artikels machen will. Es ist dabei klar, dass die Informationslage äußerst verschwommen ist, weil eine freie Berichterstattung aus dem Iran unmöglich ist und jeder, der solches versucht, in Lebensgefahr geraten muss. Deshalb sollte man auch nicht allzu vorschnell unseren „Leitmedien“ vorwerfen, die Ereignisse im Iran aus ideologischen Gründen totschweigen zu wollen. Spekulationen und Gerüchte sind keine Nachrichten. Was ich hier allerdings versuchen will, ist eine Skizzierung möglicher positiver und negativer Folgewirkungen der gegenwärtigen Ereignisse, wie sie schon sehr bald als handfeste Fakten die Weltpolitik bestimmen könnten, wenn auch nicht müssen.

Trotz der erwähnten unscharfen Faktenlage scheint unbestreitbar zu sein, dass gegenwärtig im Iran tatsächlich unüberschaubare Volksmassen gegen die theokratische Staatsordnung der islamischen Republik und gegen den seit 1989 herrschenden religiösen Führer Ayatollah Ali Chamenei rebellieren. Diese Rebellion scheint mit einem aus Verzweiflung geborenen Mut ausgeführt zu werden, der sich sogar durch eine Vielzahl von Todesopfern nicht von seinen Zielen abbringen lässt. Damit ähnelt die gegenwärtige iranische Revolution aber ihrem Vorgänger, dem Sturz des letzten Schah von Persien durch die heutigen islamistischen Machthaber im Februar 1979. Es wird jetzt sogar Reza Pahlavi, der im Exil lebende Sohn und vormalige Kronprinz eben dieses letzten Schah, Mohammed Reza Pahlavi, von den iranischen Demonstranten zu einer Symbolfigur des Widerstandes erhoben, sodass man in der Tat von einer iranischen Gegenrevolution sprechen kann.

Anscheinend zyklischer Verlauf

Dieser anscheinend zyklische Verlauf der jüngeren iranischen Geschichte besitzt aber Implikationen, die weit über den Iran selbst hinausweisen und den Islam auf Weltebene betreffen. Der Sturz des Schah von 1979 stand und steht nämlich geradezu symbolisch für eine Art islamischer Weltrevolution, wie sie der unvergessene Peter Scholl-Latour schon 1983 in seinem Bestseller “Allah ist mit den Standhaften” beschrieb. Seitdem in den 1920er Jahren der sogenannte Salafismus aufkam, hat sich der Islam einerseits zu einer rigiden Gesetzesreligion entwickelt und andererseits starke Bewegungen hervorgebracht, die mit einem ungeheuren Kampfgeist gewaltsam für eine Staats- und Gesellschaftsordnung eintreten, wie sie dem Koran zufolge zur Zeit des Propheten Mohammed in der arabischen Wüstenstadt Medina herrschten. Die lange Geschichte dieser islamischen Weltrevolution kann hier nicht rekapituliert werden, aber viele ihrer Wirkungen stehen auch dem westlichen Beobachter deutlich vor Augen und bereiten ihm eine Angst, die in unserer Gegenwart mehr und mehr in einen undifferenzierten Hass gegen „den Islam“ oder gar „die Moslems“ als solche übergeht.

Diese Angst ist angesichts von grausamen Terroranschlägen, der Barbarei des IS-Kalifats und der Hamas, Kalifats-Demonstrationen in westlichen Städten und einer Einstellung vieler Muslime, die sich in einer unübersehbaren Rückständigkeit mit Bezug auf ihren Glauben trotzdem der westlichen Zivilisation als hoch überlegen wähnen, auch durchaus berechtigt. Man muss aber dennoch darauf bestehen, dass der Salafismus nicht mit der etwa 1400 Jahre währenden Geschichte der Religion Mohammeds gleichgesetzt werden kann. Im Islam schlummern auch andere, sehr viel menschlichere Möglichkeiten, die nur darauf warten, endlich wieder freigesetzt zu werden. In dieser Hinsicht könnte die iranische Gegenrevolution tatsächlich zu einem historischen Wendepunkt werden, denn hier protestieren offenbar Muslime in großer Zahl gegen das Zerrbild, das Salafismus und politischer Islamismus aus ihrer Religion gemacht haben.

Chancen für den Frieden in Nahost – durch Wegfall des Irans als Terrorfinanzier

Wenn im Iran ein Zustand entstünde, in dem Bürger- und insbesondere Frauenrechte, Demokratie und die Adaption von Methoden der westlichen Zivilisation mit einer fortbestehenden islamischen Kultur verträglich wären, dann hätte das kaum zu unterschätzende Auswirkungen auf das Selbst- und Außenbild des globalen Islam. Auch der sich in Deutschland immer mehr abzeichnende Kulturkampf um eine schleichende, durch unaufhaltsame demographische Veränderungen erzwungene Anpassung der Stammdeutschen an islamische Sitten könnte sich unter dem Eindruck einer solchen Entwicklung deutlich mäßigen und vielleicht sogar irgendwann einem gedeihlichen Miteinander von Muslimen und Nicht-Muslimen weichen.

Eine weitere Chance der iranischen Gegenrevolution liegt in ihrem möglichen Einfluss auf den ungeachtet des gegenwärtigen Waffenstillstandes immer noch schwelenden Nahostkonflikt. Ein demokratisierter oder neo-monarchischer Iran würde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Israel nicht mehr als geradezu satanischen Erzfeind betrachten, wie es die islamische Republik Iran seit ihrer Gründung praktiziert. Damit würden aber Terrorgruppen wie die libanesische Hisbollah, die palästinensische Hamas oder die jemenitischen Huthis jene Unterstützung aus Teheran verlieren, die sie für ihren Kampf gegen Israel unbedingt benötigen. Vor allem aber bestünde dann kein Anlass mehr für die wechselseitige Bedrohung Israels und des Irans durch Luftangriffe und Raketen, wie sie zuletzt im eigenartigen „Zwölftagekrieg“ des Sommers 2025 zum „heißen“ Konflikt eskalierte. In einer solchen Situation hätte Israel den seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 anhaltenden Nahostkrieg endgültig für sich entschieden und seine Präsenz im Nahen Osten dauerhaft gesichert.

Ein “messianisches” Zeitalter?

In gewisser Weise könnte man dann wirklich vom Anbruch eines neuen „messianischen Zeitalters“ sprechen. Die Palästinenser hätten mit dem Verlust des iranischen Bündnispartners jegliche starke Schutzmacht verloren. Die sunnitisch-arabischen Staaten sind nämlich schon lange von ihrer früheren Haltung abgekommen, den Palästina-Konflikt als eine Auseinandersetzung zwischen Israel und einer Art gesamtarabischer Nation zu betrachten. Den sichtbaren Erfolg, den die Strategie einer autoritären Modernisierung in den Golfemiraten mit sich gebracht hat, wollen jetzt auch andere Staaten wie Saudi-Arabien, Marokko, Ägypten und Jordanien nachholen, vielleicht sogar irgendwann das endlich vom Assad-Regime befreite Syrien. In dieser Entwicklungsstrategie ist das unmittelbar benachbarte Erstweltland Israel als Handelspartner sehr viel wertvoller denn als ideologisch-religiöser Feind. Die Palästinenser wären auf sich selbst zurückgeworfen und hätten nur noch die Wahl, den für sie selbst ruinösen Kampf um Territorium zugunsten eines friedlichen Weiterlebens in einem „Groß-Israel“ mit stark begrenzten Autonomierechten zu beenden, oder im Falle einer Fortsetzung des Krieges irgendwann zwangsweise aus Palästina ausgesiedelt zu werden. Libyen und das kürzlich von Israel diplomatisch anerkannte Somaliland stünden als mögliche Ziele für einen solchen Exodus bereit, der zwar eklatant völkerrechtswidrig wäre, aber für den auch US-Präsident Donald Trump schon eine gewisse Sympathie gezeigt hat.

In der iranischen Gegenrevolution liegen aber leider nicht nur große Chancen, sondern auch unübersehbare Risiken, welche den Iran gleichsam zu einer glimmenden Lunte am weltpolitischen Pulverfass machen. Die bislang hier behandelten Szenarien gehen davon aus, dass das bisherige Regime schon bald unter dem Druck der rebellierenden Volksmassen die schiere Unmöglichkeit eines „Weiter so“ erkennt und dann gleichsam von selbst den Weg zu einem Demokratisierungsprozess freimacht. Wenn man erfolgreiche Revolutionen in der Weltgeschichte betrachtet, geschieht dies meistens dann, wenn die bewaffneten Kräfte des Regimes einsehen, dass eine weitere gewaltsame Verteidigung des status quo ihnen selbst nichts mehr nützt, sondern sie nur zur Zielscheibe von wilden Racheakten macht.

Vernichtende “Götterdämmerung” der Mullahs?

Um so zu denken und zu handeln, muss aber eine gewisse Rationalität vorhanden sein, und an eben dieser Rationalität kann man bei einem Regime zweifeln, das religiösen Fanatismus geradezu zu seinem Wesenskern erhoben hat. Die iranischen Revolutionsgarden, die dem religiösen Führer Chamenei persönlich verpflichtet sind, könnten aus einem solchen Fanatismus heraus bis zum bitteren Ende kämpfen wollen, und gegen diese Elitetruppe können die Revolutionäre kaum etwas ausrichten. In einer solchen Situation würden sich auch die außenpolitischen Implikationen ganz anders darstellen als weiter oben beschrieben. Der bisherige Verlauf des Nahostkrieges hat zwar die Vorstellung befördert, dass der Iran mitsamt seinen Verbündeten kaum etwas anderes war und ist als ein militärischer Papiertiger. Das Teheraner Regime konnte der Hamas im untergehenden Gazastreifen nicht helfen, musste der Enthauptung der Hisbollah durch Israel ebenso weitgehend tatenlos zusehen wie jener der Huthi-Rebellen durch die USA und sah dem erfolgreichen Blitzkrieg sunnitischer Rebellen gegen das syrische Assad-Regime einfach zu.

In der direkten militärischen Konfrontation mit Israel fing die israelische Luftabwehr fast alle aus dem Iran abgefeuerten Raketen ab, und israelischen (später auch US-amerikanischen) Kampfflugzeugen gelang es, innerhalb von Stunden gegen die hochgelobten russischen Abwehrsysteme praktisch die totale Lufthoheit über dem Iran zu gewinnen. Trotzdem ist es keineswegs unmöglich, dass das Regime von Teheran immer noch über starke militärische Potentiale verfügt, die bislang deshalb noch nicht zum Einsatz gekommen sind, weil allzu große Offensivaktionen gegen die Nuklearmacht Israel selbstmörderisch gewesen wären. Wenn die islamische Republik aber ohnehin aufgrund der Gegenrevolution vor dem Untergang steht, dann könnten bei Chamenei und anderen Antriebe die Oberhand gewinnen, in einer Art islamischer Version der „Götterdämmerung“ zu sterben und im letzten Moment Israel mit in das eigene Verderben zu reißen.

Die nukleare Gefahr

An dieser Stelle rückt ein uraltes Thema wieder in den Blickpunkt, nämlich das Phantom des iranischen Nuklearprogramms. Wir müssen uns eingestehen, dass wir über die damit einhergehenden Geheimdienstinformationen und –operationen praktisch nichts wissen und dass nahezu alles, was dazu der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, weniger Wahrheit als gezielte Propaganda ist. Trotzdem kann man mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass der Iran alle technischen Hürden, die mit der Produktion einsatzfähiger Atomsprengköpfe verbunden sind, gemeistert hat: Die Erzeugung von Uranhexaflourid-Gas aus Rohuran, die Anreicherung des spaltbaren Isotops U235 in Gaszentrifugen, die Metallisierung dieses „reinen“ Urans und die Raketentechnik zum Transport des Sprengkopfes.

Wenn man dies bedenkt, dann erscheint es als unwahrscheinlich, dass es im Iran (oder auch im Libanon) nicht doch irgendwo einsatzfähige Atomraketen gibt. Es gibt keine Kontrollen, die solche technischen Entwicklungen in einem Land, das mehr als viermal so groß ist wie Deutschland, wirksam verhindern könnten. Die benötigten technischen Anlagen können – entgegen unseren erlernten Vorstellungen, dass Kerntechnik immer mit monströsen Industrieanlagen einhergehen muss – praktisch in jeder Fabrikhalle aufgebaut werden, weil die Radioaktivität der zugehörigen Kernprozesse nur schwach ist. Auch nach der publikumswirksamen Zerstörung der Nuklearanlage von Fordo durch schwere US-Bomber im letzten Sommer gab es keinerlei Gewissheit darüber, dass dabei auch das dort lagernde, annähernd bombenfähige Uran, das selbst nach offiziellen Bekundungen Teherans für mehrere Sprengköpfe ausreichen würde, unschädlich gemacht wurde.

Wer als erster schießt, stirbt als zweiter

Wenn der Iran also tatsächlich über eine nukleare Option verfügt, dann könnte ausgerechnet die demokratische Gegenrevolution einen Zustand herbeiführen, in dem die sprichwörtliche nukleare Logik keine hinreichende Barriere gegen einen iranischen Ersteinsatz von Atomraketen darstellt. Es würde dann zwar immer noch gelten, dass wer als erster schießt, als zweiter stirbt, aber eine iranische Führung, die dem unvermeidlichen Untergang angesichts der Gegenrevolution schon ins Auge sieht, müsste sich um die Folgen eines solchen Zivilisationsbruches für sich selbst nicht mehr kümmern.

Dies ist natürlich alles arg spekulativ, aber muss bei einer Erörterung von Chancen und Risiken der iranischen Gegenrevolution leider mitbedacht werden. Eine weitere Möglichkeit einer Eskalation im Angesicht des Unterganges des Teheraner Regimes besteht in einem wilden Umherschießen mit dem sicherlich noch vorhandenen iranischen Raketenarsenal. Gerade wenn Donald Trump tatsächlich die US-Luftwaffe aufseiten der Aufständischen eingreifen ließe, könnten nicht nur US-Militärstützpunkte in den arabischen Golfemiraten zum Ziel dieser Raketen werden, sondern auch die Emirate selbst. Um noch einmal Peter Scholl-Latour zu zitieren: „Die Wolkenkratzer von Dubai stehen im Schussfeld iranischer Raketen wie in einer Schießbude“. Soweit muss es nicht kommen. Wir sollten die Risiken der iranischen Gegenrevolution im Hinterkopf behalten, aber dennoch auf ihre Chancen hoffen.