Charlie Kirk auf offener Bühne ermordet – und weltweit jubeln die Linken

Charlie Kirk, der Gründer der wertkonservativen Bewegung Turning Point USA, wurde gestern Abend mitteleuropäischer Zeit (12.10 Uhr Mittags Ortszeit) bei einem Event an der Valley University in Utah mitten während seines dortigen Vortrags erschossen. Das offenbar großkalibrige Geschoss durchschlug offenbar seine Halsschlagader, große Mengen Blut drangen aus der Wunde, während Kirk bewusstlos wegkippte. Wenig später wurde er für tot erklärt. In der sogleich auftretenden Panik und dem allgemeinen Durcheinander konnte der Täter unbemerkt entkommen; ein zunächst verhafteter Verdächtiger, laut Medien ein Anhänger der Demokraten, wurde mittlerweile wieder freigelassen.

Kirk, ein wichtiger Influencer der politischen (Auf-)Rechten und der antiwoken freiheitlichen Bewegung, war ein enger Unterstützer Trumps und hatte mit seinen Veranstaltungen an Universitäten und Colleges nicht unerheblich zum Wahlsieg Donald Trumps beigetragen. Das machte ihn früh zur Hassfigur der US-Linken. Trump selbst zeigte sich entsetzt und schrieb nach Bekanntwerden des Attentats auf seiner Plattform “Truth Social”: “Der großartige, ja sogar legendäre Charlie Kirk ist tot. Niemand verstand die Jugend in den Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie. Er wurde von ALLEN geliebt und bewundert, besonders von mir, und jetzt ist er nicht mehr unter uns. Melania und ich sprechen seiner schönen Frau Erika und seiner Familie unser tiefstes Beileid aus. Charlie, wir lieben dich!” Später hielt Trump eine bewegende Ansprache an die Nation, die man unbedingt bis zum Ende anschauen sollte:

Während ich dies schreibe, sitze ich sprachlos auf meiner Terrasse in Texas. Die Sonne scheint und das Leben ringsum scheint so normal zu verlaufen, wie an jedem x-beliebigen anderen Tag. Doch dass Charlie Kirk tot ist, regelrecht hingerichtet, und das während eines Events an einer Universität, kann ich kaum fassen. Kirk war im Moment seines Todes dabei, das zu tun, was er in den letzten Jahren unentwegt getan hat: Er suchte das Gespräch mit jungen Menschen, stellte sich ihren – oft provozierenden oder sogar verachtenden – Fragen, um sie mit stets freundlich vorgetragenen Argumenten von seinen konservativen Werten zu überzeugen oder sie zumindest zum Nachdenken anzuregen.

Was Amerika mit Kirk verloren hat

Es gehörte zu Kirks Markenzeichen, dass er bei all den zahlreichen Debatten weder laut noch aggressiv wurde – so sehr sich so mancher auch bemühte, ihn aus der Reserve zu locken. Sein Wirken stand in der stolzen Tradition der Redefreiheit und politischen Debatte, für die die US-Colleges und Hochschulen stets berühmt waren, ehe die linke Wokista dort ihren Meinungsterror entfaltete. Statt sich mit ihm inhaltlich auseinanderzusetzen, wurde er von den Linksmedien zu Hassfigur erklärt, als Rechtsextremist gebrandmarkt. Den Auftritt, bei dem jetzt sein Leben ausgelöscht wurde, hatten “Aktivisten” ebenfalls mit allen Mitteln zu verhindern gesucht; eine Petition, die Veranstaltung zu canceln, erreichte über 1.000 Unterschriften auf dem Campus der Valley University. Und selbst jetzt, nach dem Attentat, halten es die menschenverachtenden Fratzen und Linksfaschisten für angebracht, die abstoßende Tat entweder mit dem zynischen Label „Selbst schuld“ zu bekleben – oder sie bejubeln diesen politischen Mord sogar ganz offen, wie etwa diese kleine Auswahl von Reaktionen in verschiedenen Sozialen Medien zeigt (teilweise sind sie zum Glück entfernt worden):

Diese Menschenverachtung ist typisch für Extremisten und erinnert an die Häme von Islamisten nach Terroranschlägen und Greueltaten, wie etwa nach der Enthauptung des französischen Lehrers Samuel Paty. Es sind die wahren Faschisten, die hier ihre Maske fallen lassen; ein veritabler Abschaum, der die eigentliche Bedrohung für jede freie Gesellschaft darstellt. Doch nicht nur in den Kommentarspalten der Asozialen Medien zeigen die linken Hasser und Hetzer ihre gänzliche Empathielosigkeit und Freude über den Tod von Charlie Kirk in einer Weise, wie sie an Ekelhaftigkeit kaum zu übertreffen ist. Auch Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses, allesamt Demokraten (oder in diesem Fall wohl treffender “Dämonratten”) bewiesen heute, dass ihnen jede menschliche Regung abhanden gekommen ist, falls sie zu einer solchen0 jemals fähig waren.

Ein Beispiel: Als ein Mitglied des Hauses eine spontane Schweigeminute für Charlie Kirk anregte, skandierten diese Missgeburten lauthals: „No! No!“. Offensichtlich sitzt der Hass dieser Leute auf Alles und jeden, der nicht in ihr verdrehtes Weltbild passt, derart tief, dass sie jedweden Anstand verloren haben. Da hilft auch kein noch so verlogenes Statement demokratischer Galionsfiguren wie etwa von Gavin Newsom oder Kamala Harris. Sie sind exakt die Heuchler, jahrelange aggressive Rhetorik genau das gesellschaftliche Klima von Hass und Spaltung geschaffen haben, das zu solchen Greueltaten führt. Jetzt ist es zu spät, hier noch irgendwas zu kaschieren. Hier wurde definitiv eine rote Linie überschritten – und zwar nicht nur vom Attentäter, sondern auch von den Medien, die diese Tat versuchen herunterzuspielen, wie auch den politischen Gegnern des Trump-Lagers im Kapitol, die sich ohne jede humane Würde, Mitgefühl und Pietät präsentieren; von denen, die diese Tat öffentlich bejubeln, gar nicht zu reden.

Großartigen Menschen verloren

Auch in meiner alten Heimat Deutschland bleiben sich die üblichen linken Verdächtigen treu. So kann es natürlich der “Spiegel” nicht lassen, auf sein hämisches Framing zu verzichten und nochmal kräftig gegen das Mordopfer nachzutreten – was sich dann (unfreiwillig?) so liest, als wolle man damit Verständnis für die Motive des Täters erwecken: “Kirk stellte sich jahrelang immer wieder auf die Seite von Trump und verbreitete dessen Lügen und andere Gerüchte: zum Beispiel über den Sturm auf das US-Kapitol oder über den angeblichen ‚Wahlbetrug‘ bei der Kongresswahl 2022” (dass die Anführungsstriche hier vom “Spiegel” offenbar vertauscht wurden und wenn, dann natürlich nicht zum Wahlbetrug, sondern zum Sturm auf das US-Kapitol gehören – geschenkt). Noch perverser jedoch war die “Frankfurter Rundschau”: Diese postete ein Foto Kirks kurz vor seinem Tod und schrieb darunter ernsthaft: “Charlie Kirk ist laut Donald Trump an einem Schusswaffenvorfall an einer Universität in Utah gestorben.” Diese Art von degeneriertem Hassjournalismus richtet sich selbst.

Ich habe Charlie Kirk persönlich erlebt und kann sagen: Er war einer der großartigsten Menschen, den ich je auf der politischen Bühne mitverfolgt habe. Mit ihm verlieren die USA einen friedlichen Helden. Das ist tragisch. Doch noch schwerer wiegt der Verlust, den seine kleinen Kinder und seine Frau nun zu tragen haben, die seine Ermordung mitansehen mussten. Mögen der Mörder und seine etwaigen Hintermänner, aber auch die vielen bösartigen finsteren Seelen, die seinen Tod nun auf widerlichste Art und Weise feiern, vom Karma heimgesucht werden!

Besuchen Sie auch den Blog des Autors.