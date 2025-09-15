Charlie Kirk: Warum die deutschen Medien weiter hetzen und lügen

Die Hinrichtung von Charlie Kirk auf offener Bühne sollte auch den letzten Demokratie-Naivling wachgerüttelt haben, der noch immer ernsthaft glaubt, dass eine Auseinandersetzung, ein Austausch von Argumenten mit den empathielosen, innerlich leeren, nur von Hass erfüllten Linken möglich sei.

Charlie Kirk war derjenige, der sich hingesetzt und auch den sonderbarsten Gestalten mitfühlend zugehört hat, auf sie eingegangen ist, sie ernst genommen und oft zum Nachdenken angeregt hat. Immer fair, nie herabwürdigend oder narzisstisch – sondern zugewandt und in der Überzeugungskraft seiner Argumentation brillant.

Man muss sich das mal vor Augen führen: Charlie Kirk wurde vom Vize-Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und der Second Lady in der Airforce Two nach Hause geholt – und irgendwelche linksfaschistischen Kretins in Deutschlands TV-Sendern und in linksextremen Hetzblättern meinen weiterhin, ihre ekelerregenden Lügen über diesen hochanständigen, mutigen jungen Mann verbreiten zu müssen, der da im Sarg liegt. Diese zwangsfinanzierten Links-Aktivisten tragen damit zu genau der Aufwiegelung bei, die zu der Hinrichtung durch einen Linksextremisten geführt hat.

Dreiste Lügen, übelste Verleumdung

Nicht nur der notorische Dauerlügner Elmar Theveßen, der so harmlos als Biedermann daherkommt und hetzt, oder die auf einem Intelligenzniveau mit Bärbotschka anzusiedelnde Dunja Hayali, sondern auch so jemand wie der MDR-Außenpolitik-“Experte” Klaus Brinkbäumer – die sich alle drei nie näher mit Charlie Kirk beschäftigt haben – fühlen sich nun bemüßigt, Charlie Kirk posthum zu verleumden (Beispiele: “Abscheulich”, “Er hat Hass und Gewalt verherrlicht”, “Trotzdem ist die Wirklichkeit, dass Kirk gehetzt hat… er war durchaus frauenfeindlich … das ist ein Geschäftsmodell.”

Diese Medienpropagandisten lügen über einen der anständigsten, ehrlichsten Menschen in der Politik, der versuchte, Menschen wieder zusammenzubringen, statt sie weiter gegeneinander aufzuhetzen, so wie es diese deutschen Drecksblätter tun. Dreiste Lügen, übelste Verleumdung, moralische Hetze im Deckmäntelchen des Journalismus: Brauchen die Deutschen die USA denn gar nicht mehr? Denkt niemand darüber nach, dass JD Vance, der langjährige Freund von Charlie Kirk, nächster US-Präsident sein könnte?

Es geht um das AfD-Verbot

Glaubt die deutsche Journaille wirklich, ihr bösartiges Treiben bekäme in den USA niemand mit? Dort werden gerade Hunderte von Linken gefeuert, die den Tod von Charlie Kirk öffentlich am Arbeitsplatz gefeiert haben. Ausländer werden ausgewiesen und auf No-Flight-Listen gesetzt. Und trotzdem hetzen die ZDF-Vögel weiter, als gäbe es kein Morgen? Was steckt dahinter? Warum wird gerade in Deutschland immer weiter eskaliert, warum gibt es nicht den Hauch eines Einlenkens?

Die Antwort liegt auf auf der Hand: Es geht um das AfD-Verbot. Wie wollen sie das noch durchkriegen mit all ihren Tricks, Täuschungen, Vorbereitungen und Richtervorschlägen, wenn sie Charlie Kirk dessen konservative Aussagen „durchgehen“ ließen, welche die AfD für sich schließlich genau so in Anspruch nehmen kann? Die deutschen Dämonen müssen Charlie Kirk dämonisieren, weil ihnen ansonsten ihr eigenes Setting für das AfD-Verbot um die Ohren fliegt. Das ist die simple Antwort. Und dafür riskiert der schäbige Elmar sogar aus den USA geschmissen zu werden.