Charlie Kirk: Wenn sich eine Wort-zum-Sonntag-Pastorin zum Teufel erklärt

Wie tief können ARD und evangelische Kirche noch sinken? Pastorin Annette Behnken definierte bei ihrer Charlie-Kirk-Verleumdung im letzten „Wort zum Sonntag“, was ein wahrer Teufel ist: Sie selbst nämlich. Wer war Charlie Kirk tatsächlich? An dieser Stelle vorab ein Disclaimer: Ich war seit Jahren Follower von Charlie Kirk. Nicht bei allen Themen war ich seiner Meinung. Dennoch fand ich es gerade in diesen Zeiten beruhigend, dass solch einer brillanter Rhetoriker derart erfolgreich und überzeugend an den von linksgrün-kommunistischen, judenhassenden und antiwestlichen Gehirnwäschern dominierten Hochschulen die Debatte suchte und leidenschaftlich führte. Ich sah hunderte seiner Videos und Interviews – und kann, im Gegensatz zu den Herrschaften Hayali, Theveßen, Böhmermann, Behnken & Co., deutlich treffender einschätzen, was Charlie Kirk war und was definitiv nicht.

Kirk war im Gegensatz zur Pastorin Behnken ein Mensch, der sich mit all seinem Wirken auch und gerade im Umgang mit Gegnern – selbst bei den dümmsten Hornochsen und verbohrtesten Biestern – friedlich, kenntnisreich, wohlwollend, freundlich, respektvoll und überzeugend für die Botschaft von Jesus Christus einsetzte. Sogar die meisten Atheisten gestanden Kirk zu, dass er die Ethik der Bergpredigt und die Philosophie der Nächsten- und Feindesliebe, die Jesus Christus formulierte, überzeugend vertrat und und selbst lebte.

Missionar der frohen Botschaft

Charlie Kirk war ein Missionar dieser frohen Botschaft, die die evangelische und katholischen Kirche so oft verriet und bis in unsere Tage verrät (man denke nur daran, dass in Kirchen kein Zutritt für Ungeimpfte gewährt wurde). Das Neue Testament war Kirks wichtigste Botschaft. Auf das Alte Testament griff er nur teilweise zu Argumentationszwecken und für Allegorien zurück. Auf seiner Trauerfeier sprachen in erster Linie Menschen, die ihn persönlich kannten, beschrieben und würdigten. Charlie Kirk war auch ein liebender Ehemann und vorbildlicher Vater, der nichts so sehr liebte wie seine Familie.

Mit anderen Worten: Er stand für alles, was Linksgrüne hassen, und alles, was zeitgeistkonforme Haltungstheologen schon lange verraten haben. Als er am 10. September von einem Wirrkopf hingerichtet wurde, der zu seiner Tat aufgestachelt wurde durch die Spaltung, Ausgrenzung und Hetze linker „Journalierender“ und Politiker, die Kirk wegen seiner konservativen Ansichten entmenschlicht und stigmatisiert hatten: Da war das für mich, wie auch für viele andere, nicht nur fast ebenso schockierend, als hätte ich einen Bruder im Geiste oder einen Freund verloren. Ich fand dieses Attentat sogar schlimmer als den Terroranschlag vom 11. September 2001 – denn dieser war ein Anschlag auf die USA gewesen (durch wen und welche Umstände auch immer). Doch der 10. September 2025 war insofern schockierender, als dies ein Anschlag auf alle selbstdenkenden, informierten und halbwegs mutigen Menschen mit westlichen Werten war, die öffentlich ihren Regierungen widersprechen und sich in diesem kulturellen Bürgerkrieg gegen die Zerstörung der westlichen Kultur und Werte wehren.

Faschisten: Wer nicht unserer Meinung ist, muss weg

Das war die verheerende Botschaft dieses 10. September 2025: Wer nicht der Meinung der linksgrünen Tyrannen ist, riskiert, von ihnen hingerichtet zu werden. Denn für den linksgrünen Terror sind rechtsextreme Randfiguren irrelevant, weil sie nie eine Mehrheit bekommen. Nichts ist für linksgrüne Tyrannen so gefährlich ist wie überzeugende Argumente ganz normaler Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen wie Charlie Kirk, und die die Mitte überzeugen.

Seit dem 10. September muss man nicht nur den Terror der von der Bundesregierung finanzierten Bolschewiki der Antifa befürchten, sondern auch noch gehirngewaschene Einzeltäter, die die hasserfüllte Hetze linksgrüner Politiker und „Journalierender“ zum Ausrasten brachte. Die massenhaften Beifallsbekundungen linksgrüner Gehirnwäsche-Opfer für Kirks brutale Hinrichtung veranschaulicht, wie groß die Gefahr für Oppositionelle in „Unserer Demokratie“ (Trademark) ist – siehe auch die “Hammerbande” und Gewalt gegen Deutschlands einzig relevante Oppositionspartei. Theo-Paul Löwengrub sah Morde wie die Kirk-Hinrichtung bereits am 19. Februar 2024 hier auf Ansage! voraus: „Mordaufrufe, Drohungen, Einschüchterungen: Worten folgen irgendwann Taten“. Dies alles vorangestellt kommen wir nun zur unfreiwilligen Selbstentlarvung der Pastorin Behnken, der ARD und der evangelischen Kirche beim letzten „Wort zum Sonntag“.

Behnkens Zitat

„Liebe Deinen Nächsten“ lehren die Kirchen – was aber stets nur galt, sofern der Nächste kein politischer Gegner ist. „De mortuis nihil nisi bene“ („Über die Toten nur Gutes“) formulierte der griechischen Philosoph Chilon von Sparta im 6. Jahrhundert vor Christus. In der Bibel steht unter Jakobus 4,11: „Redet nicht schlecht übereinander, Brüder“, und bei Sirach 7,33 heißt es: „Versäume nicht, den Toten zu ehren“. In Gottesdiensten und Totengedenken wird in Kirchen traditionell Wert darauf gelegt, dass man die guten Taten der Toten hervorhebt und nicht eventuelle Angriffspunkte für politisch motivierte Hetze ausschlachtet. Selbst über die übelsten Toten nicht herzuziehen, ist ein Akt der Barmherzigkeit.

Das alles ist Pastorin Annette Behnken entweder fremd, oder sie stellt bewusst ihren linksgrünen Fanatismus über den Glauben und die evangelische Kirche, die sie beim „Wort zum Sonntag“ eigentlich zu vertreten hat. Ihre Worte über den christlichen Missionar und freundlich-respektvollen Diskutanten Charlie Kirk waren diese: „Und das Gift wirkt weiter, wo ein rechtsradikaler Rassist verharmlost wird als ein Konservativer, der die Jugend begeistert habe. Und jetzt wird es noch absurder: Allein, dass man sagt, was ist, führt zur Unterstellung, dass man eine Ermordung rechtfertigt. Das ist die totale Verdrehung. Diabolos, der Verdreher, so nennt die Bibel den Teufel. Die Antwort, die sie dagegen setzt, heißt Wahrhaftigkeit und Liebe.“

Falschaussage und Verdrehung

Das Achte Gebot lautet: „Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.“ Das sollte Behnken als Pastorin schon einmal gehört – und verinnerlicht – haben. Mehr Falschaussage und Verdrehung als in ihren Worten vorm AfD-Publikum ist dagegen kaum mehr möglich. Die Titulierung „rechtsradikaler Rassist“ ist eine völlige Verdrehung und durch nichts zu belegende Verleumdung der Person Charlie Kirk, mit der sie vorsätzlich dazu beiträgt, weitere Irre zu Morden an Gegnern anzustiften. Behnken selbst erklärt, dass man den Teufel “Verdreher” nennt. Ich formuliere es als Frage: Inwiefern ergibt sich dann nicht aus ihren eigenen Worten, dass sie selbst ein Teufel ist? Eine Ausgeburt der Hölle? Ein seelenloser Dämon?

Wie sonst sind diese unbarmherzige Hetze gegen einen guten Menschen und dieser nächstenliebefreie Hass gegen einen Missionar des Christentums erklärbar? Pastorin Behnken offenbart damit nicht nur sich selbst. Ihre Fernsehpredigt ist ein weiterer Sargnagel für den Niedergang der evangelische Kirche und beschädigt das Sendeformat „Das Wort zum Sonntag” nachhaltig. Auch dieses Beispiel zeigt die Notwendigkeit, dem unreformierbaren und illegalen „öffentlich-rechtlichen“ Staatsfunk final den Stecker zu ziehen.

Der illegale ÖRR

Dieser zwangsfinanzierte ÖRR, der eigentlich „Regierungsfunk“ heißen müsste, verstößt jeden Tag leicht erkennbar, hemmungslos und extrem gegen den Rundfunkstaatsvertrag beziehungsweise Medienstaatsvertrag. Infolgedessen kann er eigentlich auch keine Zwangsgebühren fordern. Der Staatsvertrag ist zwar Gesetz (für Haarspalter: laut Bundesverwaltungsgericht ein bloßes Verwaltungsabkommen mit gesetzartiger Wirkung), aber keine Rechtsprechung.

Dass Deutschland inzwischen kein Rechtsstaat mehr ist, beweisen zahllose drastische Fehlurteile ideologisch oder parteipolitisch befangener und karriereorientierter Richter. Gehen wir hinsichtlich des ÖRR ins Detail: Der „Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien“ in der aktuellen Fassung des „22. Staatsvertrages zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge“, in Kraft seit 1. Mai 2019, verpflichtet die Sender des ÖRR unter Paragraph 3, „in ihren Angeboten die Würde des Menschen zu achten und zu schützen; die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten. Die Angebote sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Meinungen anderer zu stärken.“

Paragraph 11, Absatz 2 besagt zudem: „Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen.“

AfD-Mehrheit in Sachsen-Anhalt bedeutet Aus für den ÖRR

Da der ÖRR erweislich jeden Tag extrem und zahlreich gegen seinen Auftrag und seine Existenzgrundlage verstößt, entfällt auch die rechtliche Grundlage der Zwangsgebühren. Das sehen die durchweg regierungsnahen hohen Richter jedoch aus Karrieregründen oder aufgrund von ideologischer Befangenheit nicht so. Folglich gibt es nur eine Lösung: Die Beseitigung der Rechtsgrundlage dieses Systems.

Alle Hoffnungen zur Abschaltung des Regierungsfunks ruhen daher nun auf einem Wahlsieg der AfD bei der Landtagswahl am 6. September 2026 in Sachsen-Anhalt. Der dortige AfD-Fraktionschef und Spitzenkandidat Ulrich Siegmund verspricht im Falle des Erreichens einer Mehrheit im Landtag, den Rundfunkstaatsvertrag zu kündigen. Das wäre das Aus für die öffentlich-rechtlichen Hetzer und Antidemokraten. Es steht den Herrschaften anschließend frei, sich eigene unabhängige Medien aufzubauen und um Leser und Zuschauer zu werben. Die Wähler in Sachsen-Anhalt haben es in weniger als 12 Monaten in der Hand.