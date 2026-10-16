Chinas Fusionsreaktor bietet unbegrenzte saubere Energie – während Deutschland Windmühlen baut

Während Deutschland seine günstige und zuverlässige Energieversorgung vernichtet hat und auch noch seine hochleistungsfähigen Atomkraftwerke in die Luft sprengt, steht China kurz davor, eine künstliche Sonne in Form eines hochmodernen und revolutionären Fusionsreaktors zu bauen. Dieser ist bereits mehr als zur Hälfte fertiggestellt und soll ab 2030 aus Kernfusion elektrischen Strom erzeugen. Während bisher alle genutzten Formen der Kernenergie aus Fission, also Kernspaltung radioaktiver Materialen, resultieren, werden bei der Fusion Wasserstoffatome zu Helium verschmolzen, was nur unter Bedingungen möglich ist, die im Inneren von Sternen herrschen. Das nun in dem chinesischen Reaktor erzeugte „brennende Plasma“ mit Temperaturen von mehr als 100 Millionen Grad Celsius wäre um ein Vielfaches heißer als das Zentrum der Sonne mit etwa 15 Millionen Grad und kompensiert durch die höhere Temperatur den auf der Erde nicht zu simulierenden Druck im Sonneninneren – womit die Fusion physikalisch dann doch ermöglicht wird.

Weil kein Material auf der Erde derartige Temperaturen dauerhaft aushalten kann, muss das Plasma mit gewaltigen Magnetfeldern in der Schwebe gehalten werden, ohne die Wände des Reaktors zu berühren. Im Juni wurde dafür ein 21 Meter langer und 582 Tonnen schwerer Supraleitmagnet erfolgreich getestet. Wie das zur Chinesischen Akademie der Wissenschaften gehörende Institut für Plasmaphysik (ASIPP) mitteilte, verfügt der Magnet über das 1,3-fache Volumen und die dreifache Energiespeicherkapazität des vergleichbaren Magneten im internationalen Fusionsprojekt Iter in Südfrankreich, wo seit Jahren an einem internationalem Forschungsreaktor geplant ist. Die Chinesen sind hier schon weiter. Ihre Magneteinheit sei, so wurde vom ASIPP mitgeteilt für einen stabilen Betrieb über 60 Jahre bei einer Stromstärke von 98 Kiloampere und einer Energiespeicherung von 120 Gigajoule ausgelegt. Sämtliche Schlüsseltechnologien seien im Inland entwickelt worden, zudem seien aus dem sechsjährigen Forschungsprojekt 47 Patente und 14 Industriestandards hervorgegangen.

Deutschland hoffnungslos abgehängt

Wenn alles funktioniert, wäre eine schier unerschöpfliche Energiequelle geschaffen. Im Vorgänger-Reaktor EAST war es Anfang 2025 bereits gelungen, ein über 100 Millionen Grad heißes Plasma 1.066 Sekunden lang stabil zu halten – genug für eine positive Energiebilanz. Der neue Reaktor soll dies über deutlich längere Zeiten ermöglichen. Anders als bei der heute genutzten Kernspaltung wird bei der Kernfusion Energie durch das Verschmelzen leichter Wasserstoffkerne freigesetzt. Dabei entstehen weder Treibhausgase noch langlebige radioaktive Abfälle in auch nur ansatzweise dem Ausmaß bestehender Atomkraftwerken vergleichbaren Mengen. Der einzige benötigte Rohstoff ist Wasserstoff, also Wasser. Die Fusionsenergie galt seit den Pioniertagen der Atomkraft als heiliger Gral der Kernenergietechnik, weil sie alle Energieprobleme der Menschheit potenziell auf einen Schlag lösen kann; geforscht wurde daran seit Jahrzehnten. Die Kernspaltung war stets nur Übergangstechchologie auf dem Weg zu diesem Fernziel. Dass die Chinesen dieses Rennen nun für sich entscheiden, ist bei ihrer Ambitioniertheit, Entwicklungshunger und Ehrgeiz nicht wirklich überraschend.

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Für Deutschland machen solche Meldungen über derartige wissenschaftliche Durchbrüche einmal mehr schmerzlich deutlich, wie heruntergekommen und abgehängt diese einst weltweit technologisch führende Erfinder- und Ingenieursnation inzwischen ist. Als Folge der großen linken Umerziehung und Erosion des Leistungsprinzips, vor allem aber einer irrationalen Öko-Ideologie hat Deutschland auch auf diesem Gebiet seine einst weltweit führende Position weggeworfen hat, weil es ein paar in den 1960ern steckengebliebenen Grünen gelungen ist, den Menschen einzureden, es gäbe nichts Gefährlicheres als Atomenergie. Man hat die Grundlagenforschung ins Ausland getrieben, wo nun die Patente für diese zukunftsweisende revolutionäre Energietechnik landen. Ein symbolträchtigerer Kontrast als der monumentale Neubau eines noch nie gesehen epochenweisenden Superreaktors in China, der endlos Energie erzeugen kann, und der Selbstzerstörung der letzten deutschen Atomkraftwerke unter dem Jubel linker Medien und wohlstandsverwahrloster Alt-Grüner ist kaum vorstellbar.