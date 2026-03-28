Christenverfolgung in Nigeria: Die Welt schaut weg

In den letzten Jahren ist es immer dasselbe schaurige Spiel der Doppelmoral: Für einen kurzen Moment blickt die Welt auf Nigeria. Bilder niedergebrannter Kirchen und Berichte über massakrierte Familien schockieren die internationale Gemeinschaft, Regierungschefs posten ihre Betroffenheit in sozialen Medien – doch dann verstummten die Schlagzeilen. Westliche Medien widmen sich lieber wieder Themen wie “antimuslimischem Rassismus” und “Islamophobie” oder feiern mit Hingabe Ramadan. Derweil gehen die Tötungen durch Anhänger der Nichts-hat-mit-nichts-irgendwas-zu-tun-Religion des “Friedens” immer weiter – und tun es bis heute: Bewaffnete islamistische Milizen, vor allem Fulani-Milizen und Gruppen wie Boko Haram überfallen weiterhin christliche Dörfer, brennen Gotteshäuser nieder und entführen ganze Familien.

Inzwischen ist Nigeria für Christen mit Abstand zum tödlichsten Land der Welt geworden. Obwohl Glaube niemals ein Todesurteil sein darf, erleben genau das Tausende dort täglich – unter dem Radar von selbsternannten Völkerrechtsexperten und -verteidigern, von selektiv empörten westlichen Gutmenschen und Appeasement-Heuchlern, die bei Gaza und “Pallywood” rot sehen, aber hier wegschauen. Die blanken Zahlen sind erschütternd: Allein in den ersten 220 Tagen des Jahres 2025 wurden nach Angaben der nigerianischen Menschenrechtsorganisation Intersocietymindestens 7.087 Christen getötet – durchschnittlich 32 pro Tag. Die Dunkelziffer dürfte erheblich darüber liegen.

Brutaler und reale Gewalt

Auch “Open Doors” bestätigt in seiner World Watch List diese traurige Entwicklung; Nigeria bleibt Epizentrum globaler Christenmorde; von den weltweit dokumentierten Todesfällen 2025 entfielen die meisten auf dieses Land. Der Report zählt auf: Kirchen werden zerstört, Gemeinden vertrieben, Familien ausgelöscht. Während im “Der Islam gehört zu”-Deutschland immer weniger Christen in Europa die Fastenzeit und das Osterfest feiern und der Ramadan hierzulande zum staatlich-medialen Hauptevent erhoben wird, durchleben nigerianische Christen ein wahres Martyrium. Auch dieses Jahr droht ihnen ein buchstäblicher Karfreitag der Entbehrungen und des Grauens, mit brutaler und realer Gewalt – denn die hält auch 2026 unvermindert an: Fulani-Milizen attackierten dieses Jahr bereits Dutzende Kirchen, entführten Gläubige und brannten ganze Dörfer nieder.

Die nigerianische Regierung steht international zwar in der Kritik, weil sie den Schutz der christlichen Minderheit nicht gewährleisten kann oder will; teils aus Untätigkeit, teils, weil sie von den islamischen Milizen, die vielerorts ein Staat im Staat sind, unter Druck gesetzt wird oder weil sie offen mit den Islamisten sympathisiert .

Petition fordert: UN-Menschenrechtsrat muss bis Dienstag tätig werden!

Es gibt noch ein letztes Zeitfenster, das sich allerdings kommende Woche schließt: Noch bis Dienstag, den 31. März 2026 läuft die 61. Sitzungsrunde des UN-Menschenrechtsrats in Genf. Noch besteht die Chance, die schrecklichen Zustände in Nigeria dort aufs Tapet zu bringen und das Land durch eine entschlossene Resolution der Staatengemeinschaft zumindest diplomatisch unter Druck zu setzen. Nachdem die US-Regierung bereits mehrfach militärische Interventionen zugunsten der bedrohten Christen ins Auge gefasst hatte, könnte ein solcher Schritt des Menschenrechtsrats die Handlungnotwendigkeit und Dringlichkeit nochmals unterstreichen. Unterbleibt in Genf jedoch die dringende Debatte über die systematische Verfolgung nigerianischer Christen, würde die UN hingegen eine fatale Botschaft senden – nämlich die, dass das Leben dieser Menschen nicht zählt. Das würde bedeuten, dass radikale Terroristen weiter morden dürfen, ohne Konsequenzen.

Deshalb läuft noch für wenige Tage im Netz eine internationale Petition, die sich an Deutschlands ständige UN-Vertreterin in Genf, Botschafterin Antje Leendertse, richtet und die auf den letzten Metern nochmals zahlreiche Unterstützung braucht! In dieser wird eine sofortige Debatte im UN-Menschenrechtsrat über die Christenverfolgung in Nigeria gefordert, inklusive einer Beschlussfassung zu gezielten Sanktionen und Visa-Sperren gegen die Täter und Unterstützer. Vo allem soll Entwicklungshilfe für Nigeria nur noch unter der Bedingung fließen, dass christliche Gemeinden fortan wirksam geschützt werden. Denn: Regierungen und Institutionen wie die UN haben durchaus die Mittel; es fehlt nur der politische Wille.