Da die Auflagen der migrationsbegeisterten öffentlichen Hand gegen mögliche Kollateralschäden der eigenen Politik nicht mehr erfüllt werden können, fällt die seit siebenundvierzig Jahren ununterbrochen in Dresden stattfindende Internationale Dixieland-Parade ins Wasser.

Der wegen systematischer, vor allem an Senioren verübter Betrügereien mit Millionenschäden zu acht Jahren Haft verurteilte Clanchef „Don Mikel“ Goman wird während der Haftzeit bei einer Spritztour mit einem Rolls Royce geblitzt. Er hatte kurzerhand die Bezahlung der Belegschaft der Justizvollzugsanstalt Euskirchen übernommen und den Knast in eine Art Ferienlager verwandelt.

In Fragen der Sexualisierung von Minderjährigen und Jugendlichen zeigten nicht nur einschlägige Kreise wie die Amadeu-Antonio-Stiftung oder die SPD-nahen „Falken“ mit einem nonbinären Porno-Projekt an einer sächsischen Schule ihr besonderes Engagement; in Kevelaer erhielten nun Schüler im Alter von 13-15 die überaus progressive Aufgabe, ein „Bordell für alle“ inklusive Grundriss und geeignetem Angebotsprofil zu entwerfen.

Der christdemokratische Verwandlungskünstler und Mentalist Daniel Günther möchte gern den Unvereinbarkeitsbeschluss seiner Partei kippen und mit den Kommunisten regieren, während sein hessischer Parteikollege Dirk Bamberger Björn Höcke in einer öffentlichen Rede schon mal Euthanasie vorwirft. Er würde in direkter „Tradition zu Nazis“ stehen, „die vorhatten, Behinderte“, darunter auch seinen Vater, „wegen seiner Gehörlosigkeit umzubringen„.

Beispielloses Geschehen

Das rassistische sozialdemokratische Dauerskandalon Bärbel Bas beschimpft die Deutschen mit ihrer freiheitlich demokratischen Grundordnung unverdrossen als einen minderwertigen „einheitsbraunen Block“, dessen Diversifikation durch Migration zu erfolgen habe.

Die deutsche Regierung betreibt Bürokratieabbau jetzt vor allem, wenn es um Auskunftsersuchen seiner Auftraggeber geht. Vor wenigen Wochen hatte sie schon mitgeteilt, dass die transparente Darstellung der Zahlungen von Steuermilliarden an NGOs wegen des „erheblichen Arbeitsaufwandes“ nicht infrage käme. Man wisse ohnehin nicht so genau, wer da wieviel Geld bekommt.

Nun schweigt man sich gleich noch aus, wenn es um die Aufklärung des spektakulärsten Akts von Wirtschaftsterrorismus in der Nachkriegszeit geht. Das hierzu angefragte Wadephulsche Außenministerium mag im Zusammenhang mit der Nordstream-Sprengung nicht beantworten, ob eine Auslieferung der bereits inhaftierten Täter an Deutschland und damit die längst überfällige Aufhellung des beispiellosen Geschehens überhaupt geplant sind.

Friedrich Merz, seines Zeichens der unbeliebteste deutsche Frühstücksdirektor im Kanzleramt, erklärt der ungläubigen Bevölkerung im beaufsichtigten Testgelände: „Ich kann da…“ (beim Erklären der eigenen Erfolge) „in der Tat NOCH besser werden!“.