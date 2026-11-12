Chrupalla, Krah und die Remigration: Die unsinnigste Debatte des Jahres

Immer wenn die AfD neue Höhepunkte in den Umfragen erklommen hat und – angesichts der Zumutungen des regierenden Machtkartells – von einer Rekordzahl an Deutschen als das wahrgenommen wird, was sie dem Namen nach sein will, nämlich eine Alternative, kann man Gift darauf nehmen, dass sie sich durch Störfeuer und unsinnige Kontroversen aus den eigenen Reihen grundlos schadet. Ausgerechnet der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla verpasste eine hervorragende Gelegenheit, sich zurückzuhalten, als er diese Woche meinte, Kritik an der Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump üben und die AfD von der Konsequenz der Abschiebungen abgrenzen zu müssen. Auf X schrieb er, in den USA sei auch die Vorgehensweise der Remigrationsbehörde ICE bei der Mehrheit der Bevölkerung auf Ablehnung gestoßen, was zur schweren Niederlage von Trumps Republikanern beigetragen habe. Wer Migration ordnen wolle, müsse „einen, nicht spalten“. Dass Trump selbst zum ersten Mal in seiner politischen Laufbahn so etwas wie Selbstkritik durchscheinen ließ und sinnierte, ob das Vorgehen von ICE zuweilen nicht zu drastisch gewesen sei, schien Chrupalla zum Anlass genommen zu haben, den Remigrationskurs seiner Partei zu hinterfragen.

Chrupalla löste damit Unruhe in seiner Partei aus, die Freund wie Feind irritiert und völlig unnötigerweise für Verwirrung sorgt, wo eigentlich Klarheit herrschen sollte. Denn – womöglich ungewollt, jedenfalls aber unweigerlich – verlieh er damit leider allen Lügen und Falschaussagen über die angeblichen Remigrations- und Deportationsforderungen, die spätestens seit der Potsdam-Lügengeschichte beharrlich verbreitet werden, vermeintliche Glaubwürdigkeit. Tatsächlich finden sich nirgendwo, in keinem offiziellen Parteidokument, in keinem Wahlprogramm, in keinem Grundsatzbeschluss oder auch in Aussagen der führenden Parteiebene der AfD, irgendwelche Bestätigungen für das, was das politmediale linke Lager nicht müde wird zu behaupten: Dass die Partei bei ihrer Regierungsübernahme die „millionenfache Remigration“ von Menschen mit Migrationshintergrund, auch deutschen Staatsbürgern, anstrebe oder gar – von Friedrich Merz ungeheuerlicherweise als Behauptung in den Raum geworfene – „ethnische Säuberungen“ plane.

Die Position der AfD ist an sich eindeutig

In Wahrheit gibt es zu der Thematik eine einzige, glasklare Position der AfD, die da simpel und unzweideutig lautet: Wiederherstellung der Rechtsordnung. Nichts anderes. Bedeutet: Durchsetzung von Gerichtsurteilen und gesetzlichen Bestimmungen, Vollzug von verfügten Abschiebungen, Ausweisung illegal ins Land gekommener Migranten, Widerruf inflationär verhängter Aufenthaltstitel und Duldungen bei Wegfall des subsidiären Schutzgrundes oder bei abgelehnten Asylbewerbern, sofortige Inhaftierung und Ausschaffung von kriminellen Ausländern. Nichts zu befürchten hingegen haben legal hier lebende Ausländer, solche, die längst eingebürgert wurden, und auch all jene, die hier ins Arbeitsleben integriert sind (etwa die vielbeschworenen „syrischen Ärzte“). Punkt, aus, fertig. Was gibt da falsch zu verstehen oder zu diskutieren? Chrupalla hatte es vermutlich gar nicht vor, doch unfreiwillig suggerierte er mit seiner Kritik an ICE und der von den Medien daraufhin dankbar aufgegriffenen Schlagzeile vom „Richtungsstreit“ in seiner Partei, dass es in der AfD eben doch Stimmen und einflussreiche Positionen gäbe, die von den stets von Gegnern beschworenen Massendeportationen träumten, und dass nun sogar dem Vorsitzenden angesichts der „Radikalen“ in den eigenen Reihen mulmig werde. So kam es in der Öffentlichkeit rüber – entweder als Ergebnis eines weiteren Kommunikationsdesasters dieser Partei oder einer weiteren bewusst undifferenzierten, unüberlegten Äußerung.

Was Chrupalla wohl gemeint hat, war dies: Wenn die AfD dereinst ihre Remigrationspläne umsetze, solle man mit Blick auf die ICE-Eindrücke „hässliche“ Bilder vermeiden und sich auf die in der Bevölkerung wohl auf weitestgehende Zustimmung treffenden Abschiebungen von Clankriminellen, Islamisten, Gewalttätern oder Sozialbetrügern beschränken (oder zumindest mit diesen anfangen). Chrupalla hat offenbar Angst vor der eigenen Courage und meint, die notwendigen Massenabschiebungen auf öffentlichkeitskonforme, nicht „grausame“ Weise durchführen zu müssen, und „abgrenzen“ will er sich von denen, die hier ein radikales, kompromissloses Durchgreifen fordern. Er hätte allerdings wissen müssen, dass eben diese Abgrenzung vom politischen Gegner und den Medien als Eingeständnis aufgefasst wird, dass es in der Partei eben doch jede Menge „Remigrationsextremisten“ gebe, die angeblich jeden nicht reinrassig biodeutschen Mihigru-Einwohner ins Flugzeug setzen wollen – genau das also, was sie seit Jahren zur Begründung eines Parteienverbotes anführen und zudem den Migranten in diesem Land erzählen, um bei diesen Panik vor der AfD zu schüren.

Zwischen allen Stühlen

Diesen Ressentiments hat Chrupalla Auftrieb gegeben, und dass er in diese Falle tappte, ist eigentlich kaum zu glauben. Doch damit nicht genug, nennt er noch einen weiteren Grund für sein plötzliches Fremdeln mit einem harten Kurs im Falle einer AfD-Regierungsverantwortung: Man müsse schließlich „anschlussfähig“ bleiben. Gemeint war wohl: Damit sie für die Altparteien und linken Medien irgendwie doch noch ministrabel und dialogfähig wird, soll die AfD von einer konsequenten Durchsetzung der eigenen Migrationspolitik besser Abstand nehmen. Abgesehen davon, dass Chrupalla wissen müsste, wie wenig sachliche und inhaltliche Argumente oder Fairness irgendeinen Einfluss auf die Dämonisierungsbestrebungen des Brandmauerkartells haben, und dass alle Versuche einer Annäherung oder kreidefressenden „Entschärfung“ zum Scheitern verdammt sind: Hier klingt der AfD-Chef fast wie Jörg Meuthen weiland. Wie dessen Versuche einer Selbstdistanzierung von angeblichen innerparteilichen „Radikalen“ und „Flügeln“ am Ende angekommen sind, ist bekannt: Er selbst landete zuerst zwischen allen Stühlen und dann in der politischen Versenkung, denn der Mainstream kaufte ihm seine Gemäßigtheit nicht ab, und in der eigenen Partei galt er als illoyaler Spalter.

Dass sich der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah nun auch noch in die von Chrupalla losgetretene Kontroverse einschaltete, macht es nicht besser. Bei „Nius“ sprach Krah sich vorgestern ebenfalls für einen „realistischen“ Kurs in der Migrationspolitik aus: Zunächst einmal wolle die AfD die Abschiebung der rund 200.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Migranten durchsetzen und „die Grenzen knallhart sichern“. Er sei „kein Softie“, so Krah, sondern „durchaus ein Hardliner“. Anders als Chrupalla konkretisierte Krah, wer denn da angeblich so radikale Abschiebephantasien habe, dass man sich von diesen distanzieren müsse: Nicht die AfD selbst, sondern teilweise ein „rechtes Vorfeld“. Vermutlich meinte er damit Identitäre wie Martin Sellner oder auch der Generation Deutschland nahestehende Vordenker; was diese forderten, sei tatsächlich „völlig unrealistisch“. Namen nennen wollte Krah nicht, es gebe jedoch „Aktivisten“, die den Begriff „Remigration“ derart aufgeladen hätten, dass sie „60 Jahre Einwanderungsgeschichte der Bundesrepublik umkehren“ wollten. Das sei jedoch nicht die Linie der AfD. Die große Masse der etwa 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland habe von der AfD nichts zu befürchten. Danke für die Klarstellung – aber im Ernst, wer behauptet denn so etwas auch? Sofern es der AfD lediglich nahestehende Stimmen sind, bestünde allerdings kein Grund für Chrupalla, sich von deren unmaßgeblichen Extrempositionen zu distanzieren.

Krahs Bärendienst

Dann allerdings ließ Krah fatalerweise durchblicken (oder er insinuierte zumindest), dass es seine Partei wohl tatsächlich nicht besonders ernst nimmt mit der Umsetzung der eigenen Forderungen: Wer den Wählern „nicht umsetzbare Massenabschiebungen“ verspreche, so Krah, täusche sie über die tatsächlichen Möglichkeiten einer Regierung. Krah meint mit diesen Massenabschiebungen aber offensichtlich eben nicht die von den außerparteilichen Extremisten geforderte totale Remigration aller nichtautochthonen Deutschen, sondern die sich zwangsläufig aus dem AfD-Wahlprogramm ergebenden Konsequenzen, wie auch seine weiteren Ausführungen zeigen. Es sei ein landläufiger Irrtum, dass es „Millionen Illegaler“ gebe. Denn die meisten, so Krah, hätten „legale Aufenthaltstitel“, da die Gesetzeslage so weit gedehnt worden sei, dass man jede Einreise mit einem humanitären Aufenthaltstitel verbunden habe. Alles richtig – aber was soll diese Rabulistik?

Genau darum, diese Aufenthaltstitel im großen Stil zu widerrufen, geht es doch angeblich, weil durch diese doch nun erst die illegalen Grenzübertritte nachträglich legitimiert wurden, obwohl es sich dabei von Anfang an um Rechtsbruch handelte! Will Krah diese „Legalität“ also nun doch anerkennen? Anscheinend ja. Und selbst beim absoluten Minimum dessen, was sofort getan werden muss – die Abschiebung von 200.000 sofort ausreisepflichtigen Menschen – relativiert Krah: Dies umzusetzen wäre ein „beispielloser Schritt“ in der europäischen Nachkriegsgeschichte, weshalb man von höheren Abschiebezahlen gar nicht reden brauche. „Wenn Sie glauben, dass Sie über eine Million in einem liberalen Staat bekommen können und die gegen ihren Willen herausschicken können, das hat es seit Kriegsende nicht gegeben“, so Krah. Mit einem „gemäßigten Migrationskurs“ habe das wenig zu tun. Diese Äußerungen machen das, was Chrupalla nur andeutete, noch verhängnisvoller – und sind garantiert genau das falsche Mittel, um die Bevölkerung auf die notwendige und überfällige Migrationswende einzustimmen.

Unschöne Bilder sind auszuhalten

Niemand spricht davon, weinende Kinder mit ihren Eltern aus Wohnungen zu zerren, in Polizeibusse zu verfrachten oder von NGOs verbreitete (teils auch von KI dramatisch verfremdete) ICE-Verhaftungsszenen zu reproduzieren; aber es muss doch wohl jedem klar sein, dass die Umsetzung von Recht und Gesetz dank der jahrelangen Rechtsbeugungspraxis der Altparteien nicht ohne die „hässlichen Bilder“ auskommen wird. Diese werden auszuhalten sein – und könnten es mit Sicherheit auch, zumindest ebenso, wie die Deutschen ja auch seit 11 Jahren Bilder von Messer-Opfern und Terroranschlägen als Folge der bunten Massenmigration aushalten können. Hier sollte man sich selbst und dem Volk keine Illusionen machen: Wenn man Deutschland sicher machen will, wenn der Staat wieder das Heft des Handelns in der Steuerung von Zuwanderung in die Hand nehmen will, und wenn Gerichtsurteile wieder durchgesetzt werden sollen und die „Startbahnen glühen“: Dann wird es zwangsläufig eben unschöne Szenen geben. Hier hat der AfD-Vizevorsitzende Sven Tritschler recht, wenn er sagt: „Wer glaubt, eine Asyl- und Migrationswende gehe irgendwie ‚kuschelig‘ und ohne unschöne Bilder im Fernsehen, der ist auf dem falschen Dampfer.“ Er wünsche sich, dass deutsche Behörden ähnlich konsequent gegen Illegale vorgehen wie ICE – „und ich bin mir sicher, dass das ein Großteil der AfD ähnlich sieht“. In der Tat: die Devise „wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass“ von Chrupalla und Krah kann die AfD als Letztes gebrauchen; bloße Ankündigungsparteien gibt es in Deutschland schon zur Genüge.

Auch seine eigene Co-Vorsitzende Alice Weidel widerspricht Chrupalla entschieden – und sie ordnet auch die Kritik an ICE anders ein: Trump habe Wähler ganz sicher nicht wegen einer zu strengen Einwanderungspolitik verloren; vielmehr hätten ihm manche vorgeworfen, nicht konsequent genug gehandelt zu haben. Auch sie lehnt zwar eine deutsche Abschiebebehörde nach dem Vorbild von ICE und betont, die AfD würde eine andere Vorgehensweise bevorzugen. Weidel sprach es nicht aus, aber ganz sicher gehört dazu in erster Linie, vor allem mehr auf freiwillige Ausreise zu setzen. Selbstabschiebungen sind die effektivsten Abschiebungen. Ihnen leistet man Vorschub durch intelligente Lenkung: Abschaffung aller Pull-Faktoren; keine Bargeldleistungen mehr; Beschneidung der Freizügigkeit für Asylbewerber und temporär Schutzsuchende durch deren Unterbringung in grenznahen separaten Unterkünften, von wo aus sie nach Wegfall des Schutzgrundes wieder in die Heimat zurückgeführt werden; Nulltoleranz bei strafbaren Handlungen; effektiver, auch militärischer Grenzschutz. Das würde schon genügen, um zahlreiche parasitäre Subjekte zum freiwilligen Verlassen zu bewegen. „Harte“ Abschiebungen mit SEK-Kommandos und Einsatzkräften, die Abschiebepflichtige jagen und aus ihren Unterkünften zerren, bräuchte es dann zumindest sehr viel seltener.

Öffentliche Grundsatzerklärung der Partei nun überfällig

Den meisten AfD-Anhängern ist dies auch bewusst; die Frage ist allerdings, ob Weidel und die kompromisslosen Anhänger einer konsequenten Migrationspolitik den nun durch die unnötigen Querelen entstandenen Schaden beheben können. Leider entstand dank Chrupalla in der breiten Öffentlichkeit, die seit Jahren der Dauerpropaganda gegen die AfD ausgesetzt ist, nun der Eindruck, die Partei habe aus der heftigen Niederlage von Trump den Schluss gezogen, ihren migrationspolitischen Kurs massiv abzumildern – und die Krah’schen Paralipomena auf der „Nius“-Couch bestätigen diesen Verdacht tatsächlich.

Werbung

Die AfD muss sich deshalb schleunigst bemühen, öffentlichkeitswirksam noch einmal mit allen Lügen, Mythen und Missverständnissen aufzuräumen und – nun erst recht dringend – eine eigene Werbe- und Aufklärungsinitiative starten, die alle offenen Fragen beantwortet, mit Gerüchten und Unterstellungen aufräumt und klar benennt, worum es ihr in der (Re-)Migrationsfrage geht: In erster Linie um den monströsen Missbrauch des Asylrechts durch unbegründete Aufenthaltstitel, um die konsequente Durchführung der Abschiebung vollziehbar Ausreisepflichtiger und krimineller Ausländer und um die zumindest mittelfristige Entfernung all der nur geduldeten Migranten, die dem deutschen Staat auf der Tasche liegen und Sozialleistungen kassieren. Ende des Familiennachzugs, die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft und vor allem ein Ende der unseligen Masseneinbürgerungspraxis wären weitere Elemente der Migrationswende, die perspektivisch angestrebt werden. Das alles sollte die AfD in einer Grundsatzerklärung noch einmal unmissverständlich deutlich machen und bekennen, was sie auf diesem wichtigsten Politikfeld wirklich will, statt sich von „Aktivisten“ aus ihrem „Vorfeld“ und einigen wenigen Wirrköpfen in der Partei vor sich her treiben zu lassen. Und noch etwas: Tino Chrupalla braucht ganz dringend einen neuen PR-Berater.