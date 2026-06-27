Erweist die holzschnittartige Rächerorgie “Citizen Vigilante” dem Widerstand gegen die Massenmigration einen Bärendienst?

Im Zuge der Massenmigration haben nicht nur Plünderungen der Sozialkassen, sondern auch Gewaltverbrechen in einer neuen Dimension in Europa Einzug gehalten. Täglich fluten Nachrichten von Terroranschlägen, Messeropfern, Vergewaltigungen und marodierenden Banden die Netze. Mit Drogen vollgepumpte Halbnackte vollführen in nahezu allen europäischen Städten regelmäßig blutige Amokläufe und demonstrieren bei jeder Gelegenheit eine Besatzermentalität, der sich nichts mehr in den Weg zu stellen vermag. Polizei und Rechtsstaat haben längst kapituliert und kompensieren ihren Kontrollverlust mit Bagatellstrafen oder in Rekordzeit diagnostizierten psychischen Ausnahmezuständen.

Die von einschlägigen Globalisten ausgerufene und milliardenschwer finanzierte Vision einer neuen Verfügungsmenschheit, die den grenzenlosen Planeten künftig möglichst widerstandslos, berechenbar und gleichartig bevölkern soll, wird so täglich ad absurdum geführt. Aber statt Durchführung und Tempo des scheiternden Kulturexperiments anzupassen, flüchten sich die politmedialen Apparate seit über zehn Jahren in die Inszenierung einer grotesken Scheinwelt. Kriminalstatistiken wurden bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt, Nachrichten zensiert, Tathergänge verfälscht und ethnische Zugehörigkeiten verschwiegen. Der versammelte Kulturbetrieb reiht sich hier ein, indem er eine absurde Täter-Opfer-Umkehr betreibt. Dort zu sehen ist eine penetrant imaginierte Düsterwelt aus autochthonen Rassisten, Patriarchen und hoffnungslos Gestrigen, die hoffnungsfrohen Flüchtlingen das Leben zur Hölle macht.

Enormes Frustrationspotential

Da jeder Versuch, gegen diesen versammelten Irrsinn Widerstand zu leisten – sei es durch Wahl migrationskritischer Parteien, durch Demonstrationen oder auch nur öffentlich geäußerte Kritik in sozialen Netzwerken –, mit einer regelrechten Hexenjagd, öffentlichen Anprangerungen und Entzug bürgerlicher Rechte beantwortet wird, hat sich quer durch den Westen ein enormes Frustrationspotential aufgebaut. Inzwischen dürften Millionen Verzweifelte von irgendeinem Superman träumen, der diesen Albtraum beendet. In diese „Marktlücke“ ist nun der durch zahlreiche Verrisse bekannt gewordene deutsche Trash-Regisseur Uwe Boll mit seinem migrationskritischen Rachespektakel „Citizen Vigilante“ gestoßen. Dass sein filmischer Befreiungsschlag zünden würde, war abzusehen und daher wundert auch der Versuch, den Streifen in Deutschland zu zensieren, kaum. Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft FSK hat dem Zeigen durch die Verweigerung einer Altersklassen-Klassifizierung umgehend einen Riegel vorgeschoben. Inzwischen ist das Werk für 48 Stunden auf X zu sehen; Gerüchten zufolge hat Musk den Streifen gekauft und das Hochladen ermöglicht. Der Link geht derzeit viral und ist leicht zu finden.

Was ist zu sehen? Boll zeigt zunächst in Splattermovie-Manier das Töten von Zufallsopfern, die Vergewaltigung minderjähriger Mädchen, die tägliche sinnlose Gewalt auf Straßen. Die gezeigten Details unterscheiden sich kaum von den Szenen, die man derzeit überall im Netz finden kann, wenn man sie denn aushält. Der Tabubruch besteht in der Tatsache, dass im Film alle Täter einschlägigen migrantischen Milieus entstammen und erkennbar für ein akutes gesellschaftliches Problem stehen. Boll bricht damit sämtliche ungeschriebenen Gesetze der domestizierten Filmindustrie, in der verifizierbare statistische Feststellungen als “rassistische Stereotype” geächtet sind. Mit der schonungslosen Darstellung der Realität endet leider der bahnbrechende Gedanke des Machers und mündet in einem zweifelhaften Egoshooter-Spektakel.

Schädeldecken fliegen durch die Gegend

Der Regisseur lässt im Anschluss seinen seltsam sterilen, von Armie Hammer dargestellten Vergeltungsbürger einen blutigen Rachefeldzug vollführen: Ein Richter büßt für die verfügte Entlassung einer Vergewaltigungs-Gang mit seinem Leben. Den beteiligten Jugendlichen selbst wird von vorn und hinten emotionslos in Brust und Kopf geschossen, die Familie eines der Täter wird in gleicher Weise mit erledigt. Zwischendurch tauscht der Rächer in einer Bar noch Gläser mit KO-Tropfen aus, darf eine Prostituierte vögeln, zertritt im Park die Gliedmaßen einer Prügeltruppe, mäht in einem bemühten Parallelstrang ein stümperhaftes Sondereinsatzkommando mit Maschinengewehren um, lässt Schädeldecken durch die Gegend fliegen und ein paar Gesichter eindrucksvoll in Flammen dahinschmelzen.

Mit der charakterlichen Entwicklung des Protagonisten hält sich Boll ebenso wenig auf wie mit der Zeichnung aller sonstigen Figuren. Sie sind entweder migrantisch böse, einheimische unschuldige Opfer oder gehören einem Polizeistaat an. Kamera und Sound sind technisch akzeptabel, der Plot ist leider von erschreckender Flachheit. Ein paar eingestreute hölzern-emotionslose Kommentare sind Erklärung genug. Mit dieser Schwarz-Weiß-Malerei stellt sich der Film zwar mit breiter Brust gegen den vorherrschenden Zeitgeist, bedient aber gleichzeitig so ziemlich alle Klischeevorstellungen des linken Establishments, das auf diese Kreation eines um sich schießenden Reichsbürgers nur gewartet haben dürfte. Reichlich Futter also für den Kulturbetrieb, der schon jetzt überall antidemokratische rechte Kampfeinheiten wittert. Mit seiner Selbstjustizorgie dürfte Boll letztlich dem Widerstand gegen die europaweite Gewaltexplosion keinen Gefallen getan haben.