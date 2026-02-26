Clown- und Trashword: Die “Miss Germany” wird zur Freakshow

Das diesjährige Finale der 1927 erstmals ausgetragenen Wahl zur „Miss Germany“ unterstreicht, wie auch dieser einstige Schönheitswettbewerb sich zu einem reinen woken Schaulaufen entwickelt hat. Es handele sich nicht mehr um eine reine Schönheitswahl, sondern um „eine Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen“, heißt es nun offiziell. Man suche „nicht nach den nächsten Beauty-Influencerinnen, sondern nach zukünftigen DAX-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen“, teilte der Veranstalter mit.

Unter den neun Finalistinnen, die aus über 2.600 Bewerberinnen hervorgingen, befinden sich in der Kategorie „Female Founder“ die 38-jährige Abina Ntim aus Hamburg, die eine Pflegemarke für Afro-Haare gegründet hat, womit sie nach eigenen Angaben als erste Anbieterin in Deutschland eine jahrzehntelange Versorgungslücke schließt. Eine ihrer Konkurrentinnen ist die 27 Jahre alte Büsra Sayed aus Berlin, die ein Modelabel vorzuweisen hat, das ausgerechnet Frauen mit Hijab stärker sichtbar machen soll; dies hält man bei Miss Germany offenbar für ein dringendes gesellschaftliches Anliegen. Paula Daub, die sich am Aufbau eines Beauty-Tech-Unternehmens beteiligt, nimmt bei „Miss Germany“ teil, „weil es kein Wettbewerb um Schönsein ist. Sondern eine Plattform, die laut ist für Themen, die zählen“. Ebenfalls nominiert ist Liz Agyeman, ihres Zeichens „Kultur-Strategin und Global Brand Managerin“. Miss Germany bedeute für sie, „Verantwortung zu übernehmen – nicht nur für mein eigenes Narrativ, sondern auch für die Räume, in denen andere wachsen, sich zeigen und gesehen werden dürfen“, ließ sie wissen.

Ukrainerin als Weinkönigin

Das also sollen die Kriterien sein, die mittlerweile für eine Miss-Wahl in Deutschland zu gelten haben. Wo früher perfekte Weiblichkeit, Anmut, Ästhetik und Schönheit prämiert und gepriesen wurden, werden nun Unter- und Mittelmaß und defekte Exponenten einer in sich fragmentierten, dekadenten Ich-Gesellschaft idealisiert. Immerhin ist zumindest keine „Trans-Person“ dabei (dieses Highlight hebt man sich vermutlich für das 100. Jubiläum im nächsten Jahr auf). Trotzdem ist auch diese Veranstaltung inzwischen wie ein Grünen-Parteitag kaum mehr zu unterscheiden.

Mit dieser ideologischen Umgestaltung eines einst als gesellschaftlich hochangesehene, niveauvolle Unterhaltungsveranstaltung konzipierten Schönheitswettbewerbs – auch wenn dieser infolge mangelnden Titelschutzes zuerst in mehrere rivalisierende Wettbewerbe zerfaserte und seit den 1990er Jahren zu trashigen Disco-Events verkam – setzt sich ein Trend fort, der sich auch bei anderen, einst völlig harmlosen Preisverleihungen beobachten lässt: So wurde im vergangenen August etwa die 22-jährige Ukrainerin Roksolana Hlynchak zur Thüringer (!) Weinprinzessin gekürt. Sie war erst 2021 – und damit bereits vor dem Ukraine-Krieg – in die Region gekommen; die Wahl löste einen Shitstorm aus, der natürlich sofort als „rechts“ abqualifiziert wurde; der MDR sah sich gezwungen, die Kommentarfunktion abzuschalten. Dass viele Menschen legitimerweise Anstoß daran nahmen, dass man keine einheimische Weinprinzessin fand und stattdessen ausgerechnet einer Ukrainerin den Vorzug gab, stieß auf völliges Unverständnis.

Säurebad der linken Wokeness

Dabei war an der Kritik nichts Herabwürdigendes oder gar Rassistisches, sondern sie prangerte lediglich den fast schon zwanghaften Bruch mit Traditionen an, wie auch die gewollte Uminterpretation von jedem Bekenntnis zur eigenen kulturellen Identität und Heimat als “ausgrenzend” anprangerte. Dabei war offensichtlich, dass auch diese Weinköniginnen-Wahl wieder einmal politisch motiviert war. Egal, ob Leistungs- oder Schönheitswettbewerbe oder Brauchtumspflege – alles muss “gequotet” werden, überall wird “Minderheiten” und gefühlten Opfergruppen der Vorzug gegeben – zu Lasten dessen, was ursprünglich im Vordergrund stand und eigentlich gewürdigt werden soll.

Was an Traditionen und Beliebtem, von Folklore ganz zu schweigen, hierzulande überhaupt noch übrig ist, wird dem kulturmarxistischen Diktat untergeordnet und dem Säurebad der linken Wokeness ausgesetzt. Am Ende bleibt nur mehr die Hülle; der Inhalt wird ins Gegenteil dessen verkehrt, wofür das Ganze einmal stand. So wird Schönheit wird exkludierenden “Lookism” und “Bodyism”, Lokalpatriotismus wird zum Ultranationalismus gestempelt, das Attraktivität, Leistung und Überlegenheit werden als Schande und Makel abgetan. Der Kulturverlust und allgemeine Verfall, die sich in Wallstatt der schrillen Kuriositäten manifestiert, ist dramatisch.

Immergleiche linke Vielfaltsparolen

Wie dramatisch, zeigt ein Blick auf all jene Länder, ob in Südamerika, Ostasien oder auch teils noch Osteuropa, wo Schönheitswettbewerbe nach wie vor als Würdigung von Aussehen, Stil, Modebewusstsein, Perfektion und klassischem Sex-Appeal verstanden und als nationale Höhepunkte gefeiert und respektiert werden, ohne die ganzen postfeministischen und sexualisierten Zuschreibungen und Neubewertungen, die für Männer wie Frauen gleichermaßen aufregend sind.

Dass man in Deutschland die “Miss Germany”-Wahl zum Schaulaufen von Schrottkoffern, Kopftuchmädchen und histrionischen Bordline-Figuren verkommen ließ und die Veranstaltung überhaupt nur noch zur Huldigung dieses Panoptikums durchgeführt wird, passt leider ins Gesamtbild. Wie auch schon bei “Germany’s Next Topmodel” wird hier ein bewährtes Format zum plumpen „Girls-Power“-Kindergarten der Generation “Jeder kann alles sein und werden” umfunktioniert, wo bis zum Erbrechen dieselben immergleichen linken Vielfaltsparolen abgesondert werden wie bei allen anderen Anlässen auch. Alles wird zu einem banalen Einheitsbrei der Volksbevormundung und Umerziehung verkocht. Wohl bekomm’s.