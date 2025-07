CO2-Abgaben: Die neue Kirchensteuer für Heizungssünder

Willkommen im klimaneutralen Mittelalter, liebe Bürger! Ab dem 1. Januar 2027 hebt die EU das Ablasswesen auf ein neues Level: Wer atmet, heizt oder fährt, muss zahlen. Nicht an Gott – sondern an den Markt. Und wer sich fragt, was das mit Umweltschutz zu tun hat: Nun ja; genauso viel wie ein Fußbad mit Weltfrieden. Seit 2021 läuft die CO2-Abgabe in Deutschland im Hintergrund; noch gedämpft wie das Pfeifen eines Kessels kurz vorm Überdruck. Doch ab 2026 zahlen wir dann schon 65 Euro pro Tonne CO2, was für viele Haushalte Nebenkosten von über 700 Euro im Jahr bedeutet. Und das ist noch der geringe Teil, die Ruhe vor dem Sturm. Denn ab 2027 übernimmt – nicht etwa die Vernunft, sondern die EU. Dann nämlich greift das neue Emissionshandelssystem ETS II. Klingt technisch, ist aber nichts anderes als ein Marktplatz für Schuldgefühle: CO2-Zertifikate werden gehandelt wie Tech-Aktien – bloß dass diesmal nicht der Kurs von Apple steigt, sondern dein Heizkostenbescheid.

Der Preis? Zwischen 150 und 300 Euro pro Tonne, je nachdem, wie viele Zertifikate Brüssel „freundlicherweise“ verteilt. Willkommen in der Planwirtschaft für Fortgeschrittene! Für Mieter bedeutet das: Warm duschen wird Luxus, Autofahren sowieso. Und wenn du in einer unsanierten Wohnung lebst – was auf 70 Prozent des deutschen Bestandes zutrifft –, zahlst du doppelt: Mit Geld und mit der eigenen Stigmatisierung. Denn dann bist du, laut Klima-Evangelium, ein Sünder. Vermieter dürfen investieren, falls sie es sich leisten können, falls es sich lohnt, falls sie nicht schon längst entnervt aufgegeben haben. Das ganze System ist eine Mischung aus Orwellscher Zwangsbeglückung und fiskalischem Raubrittertum.

Deutsche Selbstkasteiung

50 Prozent Steuern auf Einkommen reichen nicht, nein, auch dein Konsum wird nun zur Beute. Und das Versprechen der Rückerstattung? Ein Treppenwitz. Damals, bei Einführung der CO2-Abgabe, hieß es: „Das Geld fließt zurück an die Bürger!“ Heute wissen wir: Ja, es floss… aber nicht zu uns zurück. Und das Beste: Wir machen das alles ganz allein, wie der ideologische Geisterfahrer auf der Klima-Autobahn. Denn keiner will uns auf dem Irrweg folgen. Deutschland ist mit 2,3 Prozent Anteil am weltweiten menschgemachten CO2-Ausstoß, der seinerseits nur 2 Prozent der gesamten CO2-Emissionen ausmacht, ein klimatischer Zwerg. Das Land agiert aber, als trage es die Welt auf seinen Schultern. Die großen Emittenten wie China und die USA winken milde ab und machen einfach weiter. Währenddessen zerstören wir sehenden Auges unsere eigene Industrie, Energieversorgung und unseren Wohlstand für ein globales Klima, das sich von deutscher Selbstkasteiung nicht beeindrucken lässt.

Wie absurd das Ganze ist, zeigt auch ein handfester Skandal aus dem letzten Jahr: Deutschland investierte über 1,5 Milliarden Euro in CO2-Ausgleichsprojekte, unter anderem in China. Von 66 geförderten Projekten stellten sich 45 als reine Luftnummern heraus: Es gab sie schlichtweg nicht. Das alles zeigt nicht nur, wie leicht der CO2-Handel betrügerisch unterlaufen werden kann, sondern entlarvt den gesamten ideologischen Ablasshandel als teure Spiegelfechterei. Man fragt sich unweigerlich: Ist das Dummheit oder Absicht? Und die Antwort lautet: Beides! Die EU instrumentalisiert den Markt, um eine grüne Agenda durchzudrücken, die in der Realität nur den Normalbürger trifft. Die Reichen pfeifen drauf, die Armen frieren. Und die Politiker? Haben Chauffeure, Warmbüros und Wärmepumpen auf Staatskosten.

Ökonomisch kastriert

Europa, genauer: nur die EU (und die Staaten, die mitmachen), ist damit der einzige Teil des Kontinent, der freiwillig seine Industrie enteignet, seine Bürger entehrt und sich selbst ökonomisch kastriert. Und das alles im Namen eines hypothetischen “Weltklimas”, das sich herzlich wenig für europäische Symbolpolitik interessiert. Während China, Indien und die USA ihre Emissionen fröhlich weiter hochfahren, erfindet Brüssel immer neue Wege, wie man die eigenen Unternehmen und Bürger effektiv ruiniert – mit Zertifikaten, die mehr kosten als mancher Familienurlaub.

Und jetzt kommt’s: 2027 ist nicht irgendwann, sondern bereits in 17 Monaten. Das heißt: Was jetzt noch wie ein trockener Paragraph im Amtsblatt klingt, wird bald Realität auf der Heizkostenabrechnung sein. Dann steht der Bürger wieder einmal frierend und wütend da – und versteht nicht, wie es so weit kommen konnte. Kleiner Spoiler: Weil er es selbst so weit hat kommen lassen! Deshalb, deutscher Michel: Wach auf und steh auf! Greif zum Hörer, ruf deinen Abgeordneten oder jeden sonstigen Politiker an, den du kennst, und erkläre ihm, dass du die Schnauze voll hast! Sag ihm:Wenn das die “Vorteile” dieser EU sein sollen, dann willst du diese EU in dieser Form nicht mehr!