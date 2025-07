CO2-Kinderland: Von „Klima-Helden“ und „Klima-Kriegern“

„Kinder sind unsere Zukunft“ – das klingt wie Fürsorge, ist aber längst zur Kampfansage geworden. Denn wer Kinder ideologisch besetzt, besitzt die Deutungshoheit von morgen. Willkommen im pädagogischen Endspiel der Republik! Mit Projekten wie „Klimaheldin.com“ betreibt der grün durchdrungene Bildungsapparat in Baden-Württemberg nicht etwa Umweltbildung, sondern kindgerechte Indoktrination. Was als harmloses Spiel mit Aufklebern, Klimapunkten und Bastelbögen daherkommt, ist in Wahrheit der staatlich orchestrierte Versuch, CO2 zur Ursünde zu erklären – und die Jüngsten zum klimareligiösen Bekenntnis zu erziehen. Die Schule wird zur Gesinnungszuchtanstalt. Das Projekt hat sich ein einprägsames Ziel gesetzt: Kinder sollen „heldenhaft“ gegen den Klimawandel kämpfen. Dazu erhalten sie Punkte fürs Lichtausschalten, vegetarisches Essen oder CO2-arme Schulwege – und können sich so zu kleinen Moralaposteln der neuen Weltordnung hocharbeiten. Der Pädagoge wird zum Priester, das Klassenzimmer zur Kanzel, das Arbeitsblatt zur Klimabibel. Was als „spielerisch“ deklariert wird, ist tatsächlich Verhaltenssteuerung im Dienst einer totalisierten CO2-Ideologie, die den Heldenbegriff missbraucht.

Der ideologische Kern ist klar: CO2 – das an sich lebenswichtige Gas – wird dämonisiert. Es ist nicht mehr bloß eine chemische Verbindung, sondern Symbol für Schuld, Erbsünde, westliche Dekadenz. Wer CO2 emittiert, sündigt. Wer spart, wird erlöst. Dabei widerspricht bereits die Natur diesem Narrativ: CO2 ist kein Gift – sondern Grundlage allen Pflanzenlebens. Ohne CO2 gäbe es kein Wachstum, keine Wälder, keine Landwirtschaft – und keinen Sauerstoff. Historisch lag der CO2-Gehalt der Atmosphäre teils deutlich höher als heute, etwa in Warmzeiten mit üppiger Biodiversität. Mehr CO2 bedeutet mehr Wachstum, mehr Grün, mehr Biomasse.

Wissenschaft wird zur Waffe

Doch die grüne Bewegung lebt von Vereinfachung: Klima ist schlecht, CO2 ist schuld, der Mensch muss sich bessern. Ausgeblendet wird, dass das Klima ein hochkomplexes und chaotisches System ist – abhängig von Sonnenzyklen, Ozeanströmungen, geologischen Prozessen. CO2 ist darin ein Faktor, aber bei weitem nicht der einzige. Dass dies in Klassenzimmern nicht erwähnt wird, ist kein Zufall, sondern Programm: Zweifel sollen gar nicht erst entstehen. Kritische Stimmen wie Judith Curry, Richard Lindzen oder das langjährige IPCC-Mitglied Dr. Vincent Gray weisen seit Jahren auf die Modellgläubigkeit, Datenlücken und politischen Missbräuche der Klimaforschung hin. Doch solche Stimmen kommen im “Klimahelden”-Kosmos nicht vor. Stattdessen herrscht hier ein schulisch legitimierter, in den Bildungskanon implementierter Alarmismus, der die Kinder auf ein monokausales Weltbild einschwört.

Während CDU, SPD, Grüne und Linke mehr oder minder ausgeprägt diese Agenda an den Schulen vorantreiben, kritisiert die AfD in ihrem Bildungsprogramm ausdrücklich solche – so wörtlich – „indirekten Formen von Erziehung zu politischer Korrektheit“. Stattdessen fordert sie, dass Bildung zur Entwicklung freier, kritisch denkender Persönlichkeiten beitragen müsse – “und nicht zur Ausbildung klimapolitischer Glaubenssoldaten”. In der Tat: Kinder haben ein Recht auf Kindheit – nicht auf Schuldindoktrination. Doch das “Klimahelden”-Projekt bricht mit dieser pädagogischen Selbstverständlichkeit. Es fordert nicht Bildung, sondern Haltung; nicht kritisches Denken und Hinterfragen, sondern konformistisches Bekenntnis. Der Schüler wird nicht mehr als Subjekt der Bildung, sondern als Werkzeug der Transformation behandelt.

Moralischer Leistungsdruck

Verhaltensbögen, Punkteauswertung, Wettbewerbe: All das erzeugt einen moralischen Leistungsdruck, der die Klassengemeinschaft nicht bildet, sondern spaltet: in Gute und Schlechte, in Klimahelden und CO₂-Sünder. Und diese Trennung geht bis ins Elternhaus – mit „Klimaschutzverträgen“ für die Familie, in denen Eltern zur Mitwirkung genötigt werden. Kritiker lehnen eine solche Einflussnahme entschieden ab. Und leider ist es wieder nur die AfD, die hier klare politische Änderungen fordert; nochmals ein Zitat aus dem ihrem Grundsatzprogramm: „Wir wenden uns gegen jede staatliche Bevormundung der Erziehung, insbesondere durch Ideologien und Pseudowissenschaften.“ Das “Klimahelden”-Projekt ist beides: ideologisch und pseudowissenschaftlich.

Das Projekt wird finanziell und ideell von öffentlichen Stellen unterstützt – darunter dem Böblinger Landratsamt und der Leonberger Stadtverwaltung. Damit wird deutlich: Es handelt sich nicht um zivilgesellschaftliches Engagement, sondern um geplante Bildungslenkung von oben. Schulen werden zu Vorposten der klimapolitischen Umerziehung – und pädagogische Referenten zu Multiplikatoren einer angeblich „unpolitischen“ Mission. Was es hier dringend braucht, ist ein politisches Neutralitätsgebot für Bildungseinrichtungen, das die einseitige Förderung bestimmter Weltanschauungen untersagt. Das “Klimahelden”-Projekt verstößt massiv gegen diesen Grundsatz. Es konditioniert Kinder stattdessen auf das “große Bild”: Konsumverzicht, Regulierung, CO2-Steuer, Mobilitätsumkehr. Was als Punktepädagogik beginnt, endet später, im Erwachsenenleben, in blinder Akzeptanz für grüne Einschränkungspolitik. Die neue Generation lernt: Freiheit ist verdächtig, Eigenverantwortung ist gefährlich, und nur wer sich anpasst, ist solidarisch. Hier wird aber nicht Bildung vermittelt, sondern sozialistische Steuerungslogik geübt – mit dem CO2-Gespenst als ständiger Drohkulisse.

Züchtung eines ökoreligiösen Schuldbewusstseins

Dabei ist Deutschlands CO2-Ausstoß global irrelevant: Er beträgt unter 2 Prozent der ohnehin nur “menschgemachten” 4 Prozent aller CO2-Emissionen. Selbst wenn Deutschland morgen klimaneutral wäre, hätte das keinen messbaren Effekt auf das Weltklima – abgesehen davon, dass dies nicht einmal das einspart, was der Rest der Welt binnen weniger Stunden in die Atmosphäre bläst. Trotzdem wird mit absurder Irrationalität die eigene Wirtschaft stranguliert, die Industrie dekarbonisiert und der Mittelstand mit Verboten überzogen. CO2 ist zum Totem geworden – ein Ersatz für frühere Klassenfeinde, eine neue Form der Weltverschwörung: Unsichtbar, allgegenwärtig, zerstörerisch – und nur durch ständigen Verzicht zu besänftigen.

Das „Klimahelden“-Programm vermittelt diese Weltsicht unter dem Deckmäntelchen des Kinderschutzes, doch in Wahrheit wird hier ein ökoreligiöses Schuldbewusstsein gezüchtet, das im Erwachsenenalter politische Folgen zeigt: Wohlstandsverzicht, Angstlust, autoritäre Reflexe. Gegner dieser Indoktrination stellen sich gegen diese Form von Klimadogmatismus und fordern endlich wieder eine technologieoffene Klimapolitik, die auf Innovation, Naturerhalt und ökonomischer Vernunft basiert, nicht auf Schuld und Zwang. Das Projekt „Klimahelden“ ist kein Umweltprogramm, sondern ein pädagogisches Trojanisches Pferd grüner Ideologie. Es verbreitet in Schulen ein Weltbild, das CO2 dämonisiert, Kinder in moralischen Alarmismus treibt und jede Kritik pathologisiert. CO2 ist kein Dämon – und Kinder sind keine “Klima-Krieger”! Es braucht endlich wieder ein Bildungsverständnis, das mündige, selbstbestimmte Bürger hervorbringt – und keine Öko-Missionare, Punktejäger, oder vorgeprägte Untertanen eines künftigen totalitären Klima-Staates!