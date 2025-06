„Compact“-Verbot aufgehoben: Eine Schlacht ist gewonnen, aber noch nicht der Krieg

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat das vor einem knappen Jahr von Ex-Innenministerin Nancy Faeser verhängte Verbot des Magazins „Compact“ endgültig aufgehoben und der Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland zu einem immer seltener werdenden Sieg verholfen. Diese Entscheidung ist wichtig und richtig – und sie drückt dabei keine Zustimmung zum in der Tat oft fragwürdigen Inhalt von “Compact” aus. Sondern sie erinnert in erster Linie eine anmaßende politische Klasse daran, dass das Grundgesetz und die darin festgeschriebenen Grundrechte für jeden gelten und nicht von Geschmack, Willkür, Launen oder Empfindlichkeiten übergriffiger antidemokratischer Apparatschiks und in höchste Ämter gespülter Linksextremisten wie Faeser abhängen dürfen. Mehr noch: Die Richter schrieben Faeser & Gleichgesinnten ihrer Urteilsbegründung unverblümt ins Stammbuch, dass auch Verschwörungstheorien, Geschichtsrevisionismus und Äußerungen gegen Migration in einer freien Gesellschaft zulässig sind und daher auch nicht verfassungsfeindlich sind, sondern von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Man kann sie nicht verbieten.

Freilich wird nun, nach diesem Urteil, wieder von den faktischen Kartellparteien und vor allem ihrer linken Prätorianermedien des Mainstreams beim ÖRR und von “Spiegel” über “Zeit” bis “Süddeutsche”, höhnisch-triumphierend vorgebracht werden, das Urteil strafe all die kritischen Stimmen der Gegenöffentlichkeit, der Schwurbler und freiheitlichen Grundrechtsaktivisten, die von “Diktatur” und drohender “Abschaffung der Meinungsfreiheit” schwafeln, Lügen – weil der Rechtsstaat ja durchaus funktioniere und die Meinungsfreiheit schütze: “Was wollt Ihr denn? Der Rechtsstaat funktioniert eben sehr wohl! Er schützt doch die Meinungsfreiheit!” Diese Sichtweise ist nicht nur zynisch (da die, die so reden, ja auf einen anderen Ausgang hofften). Er ist auch so naiv wie gefährlich.

”Allein, ich wollte nicht, dass Ihr schon triumphiert”…

Denn das Problem besteht darin, dass es überhaupt zu diesem Verbotsversuch kam; dass Verleger Jürgen Elsässer überhaupt bis zum Bundesverwaltungsgericht klagen musste, nachdem er in demütigender Weise frühmorgens im Bademantel von einer maßlos überzogenen Polizeirazzia heimgesucht und ein Jahr lang einem kafkaesken Spießrutenlaufen ausgesetzt war, allein aufgrund des selbstherrlichen Machtmissbrauchs einer Innenministerin, die die wohl monströseste Fehlbesetzung in der Geschichte dieses Ressorts aller Zeiten darstellte.

Solange es in Deutschland Politiker und Parteien gibt, die solche Methoden nicht nur für legitim halten, sondern sogar unermüdlich an ihrer weiteren Ausweitung werkeln, indem sie nach Regulierung und Zensur im Netz plärren oder die von einem Viertel der Deutschen gewählte Opposition verbieten lassen wollen: So lange ist das Gespenst des Autoritarismus in diesem Land eben keine rechte Wahnvorstellung, sondern eine konkrete Bedrohung. Ja, es stimmt; noch urteilen die höchsten Gerichte – nicht immer, aber meistens – im Interesse von Freiheit, Verhältnismäßigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Noch. Aber erstens weiß niemand, wie lange es diese höchstrichterliche Unabhängigkeit, soweit sie noch vorhanden ist, geben wird (in den unteren Instanzen ist sie bereits vielerorts einer Gesinnungs- und Systemjustiz gewichen). Und zweitens wäre es nicht minder alarmierend, wenn die Durchsetzung von in einer Demokratie selbstverständlichen Grundrechten jedes Mal von einer Handvoll Juristen abhängt, die am Ende kostspieliger, zeit- und nervenaufreibender, zermürbender und für die meisten Menschen gar nicht durchzustehender Marathonprozesse das aufheben, was Regierung und Behörden niemals hätten beschließen dürfen. Der Firnis zwischen Freiheit und Tyrannei ist wahrlich dünn geworden.