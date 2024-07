“Compact”-Verbot: Die Lücke im Zeitschriftenregal

Nein, ich war nie regelmäßiger “Compact”-Leser. Die Titelaufmachung mit dem schwarzen Hintergrund war mir persönlich lange Zeit ein wenig zu düster, und Jürgen Elsässer erschien mir mit seiner doch sehr linken Vergangenheit einst eher suspekt – bis ich anerkannte, dass er einfach immer sehr systemkritisch unterwegs war. Im Bahnhofsbuchhandel habe ich vor langen Zugfahrten eher zu den Monatsmagazinen “Zuerst!” oder “Tichys Einblick” gegriffen (obwohl mir letzteres ist mir teilweise etwas zu oberschichtenaffin und CDU-nah war) statt zu “Compact”. Daneben lese ich auch oft die “Junge Freiheit“. Aber, bei aller bei aller Kritikwürdigkeit: Wann immer ich “Compact” gelesen habe, war ich dann doch positiv überrascht, wie vergleichsweise tiefgründig und deutlich es dort zur Sache ging.

Doch nun: Wo in gut sortierten Zeitschriftenauslagen einst die “Compact” zu finden war (auch nach dem großen Wau-Wau der Bahnhofskioske), klafft heute eine Lücke. Man könnte sie als die “Demokratielücke” bezeichnen – sie symbolisiert nämlich das, was inzwischen an Grundrechten und Meinungsfreiheit in diesem Land verschwunden ist. Übrigens: Linksextremistischen und kommunistischen Dreck wie das einstige SED-Organ “Neues Deutschland” gibt es dort natürlich weiterhin frei zu erwerben.