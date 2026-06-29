Cooling Break

Im öffentlich-rechtlich gestützten “Deutschlandfunk”, dessen Konsum ich eigentlich weitgehend heruntergefahren hatte, geriet ich gestern aus Versehen in den Vortrag irgendeines weiblichen Expertinchens, das – von einem zweiten, vermutlich befreundeten Plappermäulchen mit gespieltem Interesse befragt – den Zuhörern Survival-Tips angedeihen ließ: Der unwissende Bürger am Volksempfänger solle im tobenden Klimawandel doch bitte die schattigen den sonnigen Plätzen vorziehen, wurde da erläutert. Fenster solle man nur öffnen, wenn es draußen kälter ist als drinnen. Es gäbe da die Möglichkeit, ab und zu die Dusche aufzusuchen, und überhaupt seien beim Sich-Nassmachen, so wörtlich, „der Kreativität keine Grenzen gesetzt“. Das mit den fehlenden Grenzen kam dann doch einigermaßen überraschend. Da sage noch einer, im Gebührenfunk herrsche keine Freiheit! Hauptsache, der vorschnell zugestandene Entscheidungsspielraum löst keine Haftungsansprüche aus, wenn sich etwa beispielsweise der Stammhörer Malte den Kübel Eiswasser direkt auf dem Parkettboden von Omas Dachgeschosswohnung über den bärtigen Schädel stülpt und anschließend die Landesmedienanstalt auf Schadenersatz verklagt.

Ich selbst bin im Grunde schon groß und beherzige solche fürsorglichen Ratschläge rein instinktiv. Zum Beispiel schließe ich den Lautsprecher immer dann, wenn es im Radio dümmer zugeht als draußen. Hier war ich einfach etwas zu langsam. Vermutlich, weil ich nicht rechtzeitig eingeschaltet und daher vor dem Duschen zu wenig Sonnencreme aufgetragen hatte. Allerdings habe ich nun darüber nachgedacht, warum eigentlich im Bevormundungsstaat DDR weder der Gebrauch eines Sonnen- oder Regenschirms noch das Händewaschen oder die Handhabung von Toilettenpapier je erläutert wurden. Es hatte einen einfachen Grund: Die Leute waren – wenn auch missmutig – damit beschäftigt, sich ihre Brötchen zu verdienen. Sie zeichneten Pläne, pressten Brotbüchsen aus bunten Thermoplasten, schraubten Fotoapparate zusammen, lehrten Schülern Zwiebeln stecken oder überraschten sie, indem sie mit kleinen Metallhämmern listig unter die Kniescheiben der Baumelbeine schlugen.

Zeit fürs Umherfliegen und Zusammensein

Der SED-Staat war so herrlich ineffizient, dass er schlicht zu wenig Kohle hatte, um sich ein milliardenschweres Erklär- und Erläuterungsvolk zu leisten, das den lieben langen Tag Alltagsbanalitäten analysiert und sich zehn Jahre lang darüber den Kopf zerbricht, warum Menschen es so vehement ablehnen, wenn ihre Artgenossen vor der Haustür mit Messern massakriert werden. Dass das alles irgendwie mit dem Klimawandel zusammenhängen muss, ist ja jedem staatlich bestallten Forensiker klar. Die Bundesrepublik westlicher Prägung – das ist mir klargeworden – hat zig Millionen von Irgendwas-mit-Medien-Spezialisten, Alltagsforschern und Debattier-Nerds hervorgebracht, die ums Verrecken keinen Stuhl zusammenschrauben, etwas ausliefern oder kochen wollten. Sie alle hatten in ihrem Leben nur einen einzigen Gedanken – irgendwo sitzen zu können, ein bisschen mit Gleichgesinnten zu schwatzen und sich dabei ein mehr oder weniger orginelles Thema auszudenken, dessen Behandlung einem der Chef nachher abnimmt. Oder auch nicht.

Ziemlich wurscht, solange Zeit fürs Umherfliegen und Zusammensein mit anderen netten gesprächigen Umherfliegern bleibt. Und genau das hat geklappt: Es existieren heute mehr Leute, die in internationalen Forschungsnetzwerken den Zweck von Sitzmöbeln untersuchen, als solche, die in ihrem Leben schon eigenhändig einen Klapphocker auseinandergefaltet haben. Erstere liefern dann ihre Daten in fetten Studien und Gutachten an die Politik-Elite, die sich wundert, warum sie da so lange sitzen darf, ohne dass jemand kommt und sie zusammenfaltet. Boah, ich glaub, ich brauch schon wieder ’ne Dusche…