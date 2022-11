COP27 in Ägypten: Der apokalyptische Schuldkult um den Klimaschwindel

Das, was da im ägyptischen Urlaubsparadies Scharm-el Sheik gestern begann, wohin sich verlogene Staatenlenker zu Hunderten mit ihren klimatisierten Jets begaben, die 27. Weltklimakonferenz, verdiente eher den Namen „Klimaschwindelkonferenz”, wie auch AUF1-TV das Spektakel nennt. Nichtregierungsorganisationen, Politiker, selbsternannte Aktivisten, gekaufte Wissenschaftler und auf Linie gebrachte Medienvertreter beratschlagen hier 13 Tage darüber, wie sich die wohl größte Macht- und Vermögensumverteilung der Geschichte zu Lasten der wohlhabenden Industriestaaten noch effizienter organisieren lässt – und wie sich noch mehr nationalstaatliche Souveränität in die Hände von NGO’s und Milliardärsstiftungen übertragen lässt. Das ist der einzige Grund, aus dem vor allem deutsche Politiker anreisen – getrieben von den Propheten einer Weltuntergangs- und Ablasssekte: Noch mehr Geld der eigenen Bürger ins Ausland veruntreuen. Sobald ein Regime die Hand aufhält und „Klimaschäden” geltend macht, sei es nach Unwettern oder Unruhen, blecht Deutschland, denn wenn es irgendwo auf dem Planeten stürmt oder schüttet, muss natürlich der Klimawandel dahinterstecken – und schon sprudeln die Steuergelder.

Olaf Scholz machte gleich nach seiner Ankunft mal zwei Milliarden locker, auch Annalena Baerbock wedelte schon mit dem Scheckheft. Neben UN-Generalsekretär Antonio Guterres („Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle – mit dem Fuß auf dem Gaspedal”) bediente sie hierzu nicht minder eine apokalyptische Rhetorik („die Menschheit rast auf den Abgrund zu”). Zu jeder Weltuntergangsreligion gehört die Rettung des Seelenheils der Sünder durch tätigen Ablass. Beim „Spiegel” liest sich das so: „Wir können uns retten, indem wir Bußgeld zahlen!”. DIW-Umweltchefin Claudia Kemfert schlägt gar gleich eine „Klima-Versicherung“ und einen weltweiten „Klima-Fonds“ vor. Derweil sorgt sich die von Baerbock zur Staatssekretärin und „Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik” gemachte, hierfür eigens in Deutschland eingebürgerte Klima-Aktivistin und Ex-Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan vor allem darum, dass sich in Scharm-El Sheik die sogenannte „Zivilgesellschaft” unbedingt „frei äußern dürfen” muss. Aktivisten und NGOs sollten bei der COP27 genauso demonstrieren dürfen wie bei der UN-Klimakonferenz. Soll heißen: Auch militante Klima-Extremisten (wie bei uns etwa die Terrorgruppe „Letzte Generation“) sollen dort zu Wort kommen dürfen.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Angebliche Klima-Verbrechen an der Dritten Welt und den Schwellenländern sollen die moralische Grundlage für immer weitere Zahlungen der westlichen Länder an korrupte Failed States bilden – und auch gleich noch für die unbegrenzte künftige Aufnahme von Klima-Flüchtlingen. Aus Sicht der Klimasozialisten ist die Marktwirtschaft mit ihren Errungenschaften nämlich die zweite große Versündigung an den armen Ländern (die erste war deren koloniale Ausbeutung). Für sie schlägt der immer irrere Schuldkult um die angebliche menschgemachte Erderwärmung gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: es lässt sich praktisch jeder Misstand auf Erden als Folge unseres sträflichen „Konsums”, unmoralischen „Raubbaus“ und unserer CO2-Emissionen geißeln – und zugleich werden westliche „Dominanz”, Wohlstand und das verhasste kapitalistische System durch die „klimagerechte” Deindustrialisierung und Ausbeutung geschwächt und abgeschafft.

Kein Wunder – wird die Klima-Bewegung doch von denselben globalistischen Interessenvertretern und NGO’s manipuliert und gesteuert, die bereits die meisten Regierungen in der Tasche haben und das Ziel eines weltweiten Resets verfolgen, eines „Neustarts“ zu ihren Bedingungen. Was bei dieser faulen Inszenierung eigentlich im Vordergrund steht, ist die Beschneidung von Freiheit und von Wohlstand, die Regulierung von Märkten, die Beseitigung demokratischer Kontrolle. Das Ziel ist die totale Global Governance, eine unbeschränkte Elitenherrschaft, die mit selbst ausgerufenen Notständen und Angst die Massen kontrollieren will. Der Klimaschwindel, indem er eine real vorhandene, aber eben nur möglicherweise vom Menschen mitbeeinflusste natürliche globale Temperaturschwankung politisch beispiellos instrumentalisiert, ist dabei nur Mittel zum Zweck.