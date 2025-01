„Copy & Paste“-Betroffenheitsfloskeln der Politiker: Auch nach Aschaffenburg wird sich nichts ändern

Das Jahr 2025 ist erst ein paar Tage alt, da hören wir schon wieder von den ersten “Einzelfällen”. In Aschaffenburg tötete ein abgewiesener Asylbewerber aus Afghanistan, der vorher bereits drei Mal (!) durch aggressives Verhalten psychiatrisch auffällig geworden war, einen zweijährigen Jungen und verletzte ein kleines Mädchen schwer, ein Passant, welcher der Kindergartengruppe helfen wollte, verlor dabei ebenfalls sein Leben. Zwei weitere Verletzte werden derzeit im Klinikum Aschaffenburg behandelt. Der Tatort: Ein öffentlicher Park, in dem Kinder sich eigentlich sicher fühlen sollten. Lebensbedrohliche Situationen bereits für die Jüngsten: Das kannten wir bislang aus dem “Görli” in Berlin, wo die Kommunalpolitik vor den dortigen Drogenhändlern kapituliert hat. Im “Görli” liegen gebrauchte Spritzen herum – aber anstatt etwas zu unternehmen, wurde dort den Erziehern geraten, die Kinder einfach nicht mehr in den Park zu lassen. Ein komplett anderer Fall, aber Ausdruck derselben Haltung: Die Politik, die diese Zustände erst herbeigeführt hat, duckt sich weg, wenn es unbehaglich wird.

Einen Zusammenhang zwischen verfehlter Migrationspolitik und der zunehmenden Gefahr im öffentlichen Leben will man nicht zugeben, egal, ob es um Messermorde, Drogengeschäfte auf öffentlichen Plätzen oder Silvesterrandale geht. Da schiebt man das Problem lieber auf “toxische Männlichkeit” – denn in diesem Falle ist es offenbar vollkommen in Ordnung, ein Pauschalurteil über alles zu fällen, was ein Y-Chromosom trägt. Es sei denn natürlich, der Träger habe sich per Willenserklärung zur Frau gemacht; damit geht in der Welt der Wokeness dann offenbar automatisch der Erwerb eines sanftmütigen Charakters einher. Ansonsten aber gilt: Sollen die Bürger halt gefährliche Orte meiden, von denen es täglich mehr gibt! Bleiben Sie zuhause und bewahren Sie Ruhe!

Inhaltsleere Beileidsbekundungen

Auch im Mordfall von Aschaffenburg fiel der CDU-Politikerin Julia Klöckner nichts Besseres ein, als sogleich darauf zu verweisen, der Täter sei wie immer ein Mann gewesen. Als sei es eine naturgegebene Tatsache, dass Männer jeglicher Herkunft selbst kleinste Kinder angreifen. Auch sonst gibt es aus Politik und Medien nichts Neues zu vernehmen: “Alle sind erschüttert”, “Aschaffenburg ist in tiefer Trauer”, Nancy Faesers “Gedanken sind bei den Eltern”, während auch sie “erschüttert” ist. Olaf Scholz spricht von einer Terrortat – wobei der Kommentator in den “heute”-Nachrichten ausdrücklich betont, dies sei nicht juristisch gemeint. Denn die regelmäßige Verharmlosung der “Einzelfälle” hat auch einen besonders schäbigen finanziellen Grund: Wird die Tat nämlich als Terrorakt anerkannt, dann stehen den Angehörigen staatliche Entschädigungen und eventuell eine kleine Rente zu. Die macht zwar kein Kind wieder lebendig, doch würde der Staat damit wenigstens einen Hauch von Verantwortlichkeit zeigen, der über inhaltsleere Beileidsbekundungen hinausgeht.

Angesichts dieser immer wieder ähnlich verlaufenden Taten der immer selben Klientel sollte man eigentlich erwarten, dass nicht nur eine entschiedenere Abschiebepolitik in die Wege geleitet, sondern auch das Tatmuster endlich einmal näher unter die Lupe genommen wird. Schon häufiger erwähnte ich das Phänomen des “niedrigeschwelligen Terrorismus”, der gerade von Einzeltätern verübt wird, die sich ihre Mordwaffen im Alltag beschaffen. Der große Zusammenhang gerät damit häufig aus dem Blick – und das ist von jenen, welche die Täter angestachelt haben, auch genau so gewollt. Bekanntlich sieht auch unser Innenministerium nicht genauer hin: Zwar stehen einige islamistische Moscheevereine formell unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, aber die Ergebnisse werden offensichtlich gar nicht ausgewertet.

Zurück in die Opferrolle

Man fragt sich, ob das aus Angst vor “Islamophobie”-Vorwürfen so ist, oder ob das Problem den Behörden einfach längst über den Kopf gewachsen ist. Also steckt man lieber weiterhin den Kopf in den Sand und schiebt den schwarzen Peter der Schwefelpartei AfD zu. Wahrscheinlich ist schon die erste psychologische Studie in Auftrag gegeben, welche die Aggressionsbereitschaft mancher Migranten auf ihre Ablehnung durch “die deutsche Gesellschaft” zurückführt. Das hieße dann natürlich: Noch mehr Gelder “gegen rechts”!

Man muss nicht lange spekulieren, wie es jetzt nach Aschaffenburg weitergehen wird. Die ersten Anzeichen sind schon jetzt in den Medien zu erahnen: Es wird ein paar Forderungen nach mehr Abschiebungen geben – wahrscheinlich auch von Friedrich Merz, denn bald findet die nächste Wahl statt. Schon jetzt wird eilfertig betont, die Tat habe keinen islamistischen Hintergrund gehabt. Vielleicht wird auch in irgendeiner Stadt aus purem, aber sinnlosen Aktionismus eine neue Messerverbotszone eingerichtet. Spätestens in ein paar Tagen melden sich dann besorgte Migrantenverbände zu Wort, die “Hass, Hetze und Pauschalisierung” befürchten und jeden schrägen Blick als rassistischen Angriff gewertet wissen möchten. Schließlich gilt es den Opferstatus wahren – auch wenn Sawsan Chebli bereits angekündigt hat, das Problem würde sich bald auf demographischem Wege lösen. Es löst sich damit gar nichts – nur wird man fortan noch weniger darüber sprechen dürfen, um bloß niemandes Befindlichkeit zu stören. Die ARD-“Tagesschau” wünscht derweil ihren Zuschauern noch einen angenehmen Abend und gute Unterhaltung mit dem folgenden Programm. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen!