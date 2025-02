Corona-Aufarbeitung: Der Politik endlich in den Hintern treten!

Von bewusst gestreuten Horror-Geschichten bis zur angestrebten Impfpflicht, vom Maskenzwang im Freien bis zu den flächendeckenden Lockdowns, von schamloser Bereicherung bis zur massiven Einschränkung der Grundrechte: Das alles gehört zu Corona – und droht doch schon wieder in Vergessenheit zu geraten.

Ob das Sars-CoV2-Virus wirklich gefährlicher war als die alljährlich um den Globus wandernde Grippe, ob die mNRA-Impfung wirklich Schutz vor Verbreitung, Infektion, Krankheit und Tod gebracht hat, wie es dazu kam, dass wirksame medikamentöse Therapien (etwa Ivermectin) nicht eingesetzt wurden und warum die Politik gegen die Erkenntnisse und Empfehlungen der Wissenschaft ihre Maßnahmen brutal durchgesetzt hat – dies alles sind Fragen, auf die bis heute keine schlüssigen und glaubhaften Antworten gegeben wurden.

Misstrauen und Mut zum Widerstand

Es wäre grundfalsch, sich damit jetzt zufrieden zu geben, auch wenn schon wieder Dutzende neuer Säue durchs Dorf getrieben werden und unsere Aufmerksamkeit binden. Die Fragen aber dürfen nicht aufhören und sie müssen immer lauter gestellt werden – so lange, bis die Antworten nicht mehr verweigert werden können. Denn es kommt darauf an, dass die Millionen Menschen, die der Regierung und der WHO blind vertraut haben, endlich auch das offizielle Eingeständnis eines maximal übergriffigen und unverantwortlichen Handelns in jenen Jahren zu hören bekommen. Diese Ehrlichkeit ist zwingende Voraussetzung, wenn es künftig möglich sein soll, eine Wiederholung zu verhindern.

Doch d braucht es mehr als nur die wenigen kritischen Geister, die von der Front der Einheitsmedien und von der knüppelhart vorgehenden Polizei immer noch in Schach gehalten werden konnten. Es braucht ein weitreichendes Misstrauen und echten Mut zum Widerstand – und beides kann nur durch Aufklärung und Aufarbeitung erreicht werden! Und weil sich die Politik vor einer echten Aufarbeitung der Corona-Jahre weiterhin wegduckt, muss der Druck eben von unten her stetig weiter erhöht werden.

Neue Webseite bündelt Informationen für umfassend eAufklärung

Hierzu braucht es eine leicht zugängliche, allgemeinverständlich aufbereitete Zusammenstellung von Informationen und Argumenten, die alle schon wieder halb vergessenen Einzelinformationen zusammenführt und so miteinander verknüpft, dass das Gesamtbild sichtbar wird, das erforderlich ist, um den Zorn so lange aufrecht zu erhalten, bis Gerechtigkeit hergestellt ist.

Genau hierfür gibt es nun eine neue Website, die dies leistet: Der Corona-Bote ist eine wahre Fundgrube für Informationen. Hier geht es weniger um medizinische oder biotechnologische Details, sondern um die Informationspolitik und die Zwangsmaßnahmen während der sogenannten “Pandemie”. Es finden sich nicht nur umfangreiche Linklisten, die auf Text- und Video-Beiträge verweisen, sondern auch 37 eigens zusammengestellte Themen-Kapitel.