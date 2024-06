Corona-Aufarbeitung in der Slowakei: Es gab nie eine “Pandemie”

Während in Deutschland nicht im Entferntesten an eine Aufarbeitung der Corona-Tragödie zu denken ist, hat die slowakische Regierung von Ministerpräsident Robert Fico, der erst kürzlich nur knapp einen Mordanschlag überlebte, einen eigenen Corona-Untersuchungsbeauftragten eingesetzt, der die Corona-Maßnahmen und die Verwendung der finanziellen Mittel während der “Pandemie”-Zeit durchleuchten soll. Dafür wurde bewusst kein Systemmitläufer ausgesucht, der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwünschte Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Sinne der damaligen Verantwortlichen liefert (so wie dies garantiert in Deutschland der Fall sein wird, sollte es eines Tages hier zu einer solchen Untersuchung kommen), sondern ein Mediziner und Maßnahmenkritiker der ersten Stunde. Der Sportmediziner und Orthopäde Peter Kotlár leitete das beim Parlament angesiedelte Kontrollgremium und legte nun ein erstes Fazit vor.

Kotlárs Analyse könnte dabei nicht deutlicher ausfallen: „Es gibt einen klaren Beweis dafür, dass es in Anbetracht dessen, was eine Pandemie bedeutet, in Anbetracht der Inzidenzen und anderer messbarer Parameter in der Slowakei keine Pandemie gegeben hat“, erklärte er letzte Woche vor dem Parlament. Auf Nachfrage, ob er seine Äußerung ernst meinte, antwortete er: „Todernst!“. Es sei zudem noch nicht klar, wer wirklich für die mehr als 21.000 sogenannten Corona-Toten des Landes verantwortlich sei: „Also seien wir lieber still!“. Kotlár hatte sich bereits während Corona vehement gegen die von der damaligen konservativen Regierung verbreitete Masken- und Impfhysterie gestemmt. Zudem hatte er die Machterweiterung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelehnt, die sich bei der nächsten „Pandemie“ quasi-diktatorische Befugnisse zuteilen lassen will und dies in Form der geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften teils erreicht hat.

In Deutschland stattdessen strikt globalistische WHO-Narrative

Natürlich fielen die Reaktion auf diese Aussagen erwartungsgemäß aus. Wenig überraschend, forderte die Opposition Kotlárs Abberufung. Die liberale Partei Progresívne Slovensko (PS) erklärte, Kotlár bringe dem Land vor der WHO “nationale Schande” und “gefährde” die Gesundheitsversorgung aller Slowaken. Ähnlicher Unsinn wäre auch aus Deutschland zu hören, wenn jemand aus der Politik eine ernsthafte Untersuchung des Corona-Irrsinns durchführen und dessen zahllose Lügen und Fehleinschätzungen aufdecken würde; und so ist es denn auch kein Wunder, dass die linientreuen deutschen Medien genau diese globalistische, “pandemische” WHO-Sichtweise, nach der Corona tatsächlich die große Gesundheitsbedrohung gewesen sei, übernehmen und Kotlár zu diskreditieren versuchen. Vor allem die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) machte hierbei ihrem ramponierten und inzwischen miserablen journalistischen Ruf alle Ehre, indem sie ihre ganze Verachtung für die kritische Corona-Aufarbeitung durchblicken ließ und Kotlár als Schwurbler und voreingenommenen Anti-Corona-Aktivisten hinstellte. Gönnerhaft vermerkte das Blatt noch, dass die slowakische Regierung zum Glück ja „in ihrer Mehrheit nicht aus Corona-Leugnern“ bestehe.

Auch nach vier Jahren wird hierzulande also noch immer der idiotische und maximal verunsachlichende Verleumdungsbegriff “Leugner” verwendet – in bewusster Gleichsetzung von fundierten Maßnahmenkritikern mit einer Minderheit realer Wirrköpfe, die etwa die Existenz von Viren generell bestreiten. Dass praktisch alle substantiierten Gegner der Corona-Restriktionen – bis auf eine zahlenmäßig völlig unbedeutende Minderheit – die Existenz des Virus als solche nie bestritten haben, wohl aber dessen behauptete Gefährlichkeit, wird hier in übelster Propagandamanier wieder einmal unter den Tisch fallen gelassen. Außerdem hält es die SZ offenbar für geradezu verbrecherisch, dass Kotlár die Slowakei „in Dissens mit der WHO“ gebracht habe. Die vor allem von der Gates-Stiftung, Big Pharma und Diktaturen finanzierte und gelenkte, autoritäre und undurchsichtige WHO gilt auch für diese Journaille natürlich weiterhin als Quell unfehlbarer Weisheit und hehrer Absichten; und wer daran zweifelt, muss entweder kriminell oder irre sein. Mit dieser gesundbeterischen Attitüde, die jegliche Impfkritik und Rufe nach Aufarbeitung als Anzeichen von Subversion sieht, stehen die SZ und weitere Systemmedien stellvertretend für das bis heute herrschende Corona-Narrativ. Kein Wunder für ein Land, in dem praktisch alle Verantwortlichen und Mittäter von damals weiterhin regieren oder sich bis heute weder juristisch noch öffentlich für ihr teils verbrecherisches Treiben verantworten mussten.

Scholz: Bürgerräte statt U-Ausschuss

Im Gegenteil: Sie lügen und täuschen weiterhin. Im Sommerinterview der ARD etwa behauptete Bundeskanzler Olaf Scholz, damals Merkels Vizekanzler, frech, er habe bestimmte Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen nie begriffen und für zu weitreichend gehalten. Tatsächlich hatte Scholz 2021 selbst offensiv eben diese gefordert und verteidigt. Außerdem sagte er im Sommerinterview dreist, die Schulen in Deutschland länger als andere Länder geschlossen zu halten, sei „sicherlich nicht die richtige Entscheidung“ gewesen. Eine Aufarbeitung will der Regierungschef jedoch nicht anstoßen; an die Einsetzung einer entsprechenden Aufarbeitungsinstanz nach dem Vorbild der Slowakei ist mit diesem Kanzler nicht zu denken. Stattdessen fällt Scholz nichts Besseres ein, als die von den Klimafanatikern der „Letzten Generation“ postulierte sozialistische Schimäre der „Bürgerräte“ aufzugreifen; diese könnten sich, so die Vorstellung von Scholz, ja mit dem Corona-Verbrechen beschäftigen. Schließlich habe das als „gutes Experiment“ des Bundestags schon einmal geklappt. Tatsächlich war das genaue Gegenteil der Fall: Der Bürgerrat erwies sich hier als peinliche Farce, da sowohl das gewählte Thema als auch die „Experten“ und Assistenten fast ausnahmslos links-grün eingefärbt waren. Der Rat, der ausgerechnet das grüne Bevormundungsthema „Ernährung im Wandel: zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben“ behandelte, wurde damals von vorne bis hinten im Sinne der Regierung manipuliert und gesteuert.

Eben dies schwebt Scholz offenbar auch für die Corona-Aufarbeitung vor. Die BSW-Abgeordnete Jessica Tatti kritisierte: „Wenn die Pandemie ehrlich aufgearbeitet werden soll, braucht es einen Untersuchungsausschuss. Ein Bürgerrat, wie ihn Kanzler Scholz gerade ins Spiel bringt, ist ein Ablenkungsmanöver“. Auch eine Enquetekommission, wie sie FDP und Teile der AfD wollten, reiche dafür übrigens nicht aus. Allein mit einem Untersuchungsausschuss, so Tatti, hätten Falschaussagen wirklich auch rechtliche Konsequenzen. Genau dies soll aber offensichtlich verhindert werden. Scholz fürchtet möglicherweise, am Ende zusammen mit Übermutti Merkel, seinem eigenen Gesundheitsminister und einer Reihe weiterer damaliger Mitverantwortlicher auf der Anklagebank zu landen, weil ihm auch eine vorgeschobenen neuerliche taktische Demenz in diesem Fall nicht helfen würde.

Die Corona-Justiz arbeitet wie von ihr erwartet

Wie intakt das systemische Corona-Kartell noch immer ist, bewies gerade erst das Oberlandesgericht Stuttgart: Am Dienstag bestätigte es ein Urteil des Landgerichts Heilbronn vom 14. Februar 2023, das die Schmerzensgeld- und Schadenersatzforderung einer Frau abwies, die gegen eine Corona-Impfärztin geklagt hatte. Nach zwei Impfungen mit dem Vakzin von Pfizer/Biontech waren bei der Frau Anfang 2021 eine geringgradige halbseitige Lähmung links mit geringer Gangunsicherheit diagnostiziert und der Verdacht auf eine Impfreaktion bescheinigt worden. Vor der Impfung war lediglich ein Aufklärungsblatt ausgehändigt worden, ein (vorgeschriebenes) ärztliches Aufklärungsgespräch fand jedoch nicht statt. Die Klägerin machte geltend, durch die beklagte Impfärztin nicht ausreichend über die Risiken der Impfung aufgeklärt worden zu sein. Bei einer zureichenden Aufklärung hätte sie sich aber schon gar nicht impfen lassen, weshalb die Ärztin ihr den aus der Impfung entstandenen Schaden zu ersetzen und außerdem Schmerzensgeld zu leisten habe.

Das OLG Stuttgart wies dies jedoch zurück. Das Verimpfen von Corona-Impfstoffen im Rahmen der nationalen Impfstrategie durch hierzu Beauftragte sei als hoheitliche Tätigkeit zu qualifizieren. Bei etwaigen Aufklärungsfehlern kämen daher nur Staatshaftungsansprüche gegen den Staat in Betracht, nicht aber Schadenersatzansprüche eines Impfgeschädigten gegen die Ärzte persönlich. Damit wird sämtlichen Impfärzten ein Persilschein ausgestellt, der sie von jeder persönlichen Verantwortung für das blindwütige Verimpfen der Corona-Vakzine freispricht. Klagen gegen den Staat sind erfahrungsgemäß natürlich sinnlos, zumal die deutsche Justiz nicht unabhängig von der Politik ist. Impfopfer werden also aller Wahrscheinlichkeit nach keine Entschädigung für ihr Leid erhalten. Und aus der Politik kommen nur Nebelkerzen, um eine wahre Aufarbeitung zu hintertreiben. Länder wie die Slowakei, die eine solche ehrenhafterweise anstreben, sind leider bislang noch die Ausnahme, erst recht innerhalb Europas.