“Corona – Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben”: Eine Ohrfeige für den bequemen Zeitgeist

Gerade hat mir ein Verleger gesagt, es gäbe nun wirklich genügend Covid-Bücher. Achso, die Leute wollen also nichts mehr über dieses unglaubliche Verbrechen gegen die Menschheit wissen… und so ist es logisch, dass niemandem an Aufarbeitung gelegen ist? Nun, zum Glück sehen das einige Leute anders und tragen dazu bei, dass nichts unter den Teppich gekehrt wird. Zu ihnen gehört Uwe Froschauer, der auch auf Ansage! gelegentlich schreibt.

Es gibt Bücher, die möchte man nach drei Seiten zuklappen. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie die unangenehme Nebenwirkung haben, ein ganzes Weltbild in Frage zu stellen. Froschauers kürzlich erschienenes Buch “Corona – Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben” fällt genau in diese Kategorie. Wer bereit ist, liebgewonnene Ansichten und vermeintliche Gewissheiten einmal auf den Seziertisch zu legen, findet hier 280 Seiten voll mit Schilderungen abscheulicher Anomalien rund um die sogenannte “Pandemie”. Froschauer führt seinen Kampf nicht mit dem Florett, sondern mit dem Säbel – und niemand entgeht seinem gezielten Hieb, weder Politiker, Enquete-Kommission, Experten, Medien, Pharmakonzerne, internationale Organisationen noch selbsternannte Faktenchecker und Philantropen. Sein Buch ist gnadenlos, und es wurde aus der Überzeugung geschrieben, dass die eigentliche Seuche der vergangenen Jahre nicht Corona, sondern die Denkfaulheit war. Allerdings widmet er dankenswerter Weise auch dem Widerstand gegen den Irrsinn der Corona-Krise mehrere Kapitel.

Der Augiasstall muss ausgemistet werden

Die Ironie der Geschichte ist höchst amüsant: Jahrzehnte- wenn nicht jahrhundertelang wurde behauptet, die Wissenschaft lebe vom Zweifel. Dann kam jene Zeit, in der plötzlich der Zweifel selbst als ansteckende Krankheit behandelt wurden. Auch dieser Aspekt rechtfertigt die Existenz von Froschauers Buch, das sich teilweise wie ein Kriminalroman liest – einer, bei dem die Täter jedoch nicht im Dunkeln agieren, sondern sich ungeniert im Rampenlicht tummeln: Auf Pressekonferenzen, Talkshows, in Nachrichtensendungen und bei zu ihren Ehren stattfindenden Preisverteilungen. Froschauer erinnert daran, dass Demokratie vom Streit der Argumente lebt – nicht von der Gleichförmigkeit der Meinungen. Besonders aufschlussreich sind die zahlreichen Zitate, historischen Vergleiche und psychologischen Betrachtungen über Angst, Gruppendruck und Konformität. Ob man allen Schlüssen des Autors nun folgen mag oder nicht: Langweilig wird es garantiert keine Minute, und auch der Humor kommt darin nicht zu kurz.

“Corona – Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben” will niemandem gefallen; das Buch will provozieren, stören, und dort Zweifel säen, wo scheinbare Wahrheiten und Gewissheiten alles zudecken. Darin liegt seine Stärke. Froschauer zwingt den Leser, selbst Stellung zu beziehen und kritisch zu reflektieren. Es will, dass wir alle uns endlich in Richtung ehrlicher Aufarbeitung der Corona-Verbrechen bewegen. Dieser Augiasstall muss ausgemistet werden, damit die Menschheit wieder mit Würde, reinen Gewissens und nach eigenen Bedürfnissen leben kann, nicht nach denen der Herren Gates, Schwab oder kriminellen globalistischen Oligarchen, die uns eine schöne neue Welt bescheren wollen.

Eine schlafende Gesellschaft ist nicht mit Flötentönen zu wecken

Genau deshalb ist dieses Buch wichtig und unverzichtbar – und es erfüllt seinen Zweck vollauf. Denn während viele Autoren versuchen, ihre Leser eher behutsam mitzunehmen, packt Froschauer sie robust am Kragen, zerrt sie erneut vor die Kulisse der Corona-Jahre und fragt sie laut: Kommt euch das wirklich alles normal vor? Man könnte dem Autor vorwerfen, dass er manchmal mit dem Vorschlaghammer argumentiert, wo vielleicht auch ein Uhrmacher-Hämmerli genügt hätte. Doch vermutlich würde Froschauer darauf antworten, dass man eine schlafende Gesellschaft nicht mit Flötentönen wecken kann. Wer den Mut besitzt, sich auch mit unbequemen Gedanken auseinanderzusetzen, wird dieses Buch nicht mehr ohne inneres Frösteln zuklappen können.

Froschauers Buch ist kein Ruhekissen. Es ist kein Sandkorn, sondern ein Kieselstein im Schuh der öffentlichen Debatte, den man versuchen kann zu ignorieren oder über den man sich ärgern kann, den man auch ausschütteln kann – aber so weiterlaufen wie zuvor wird schwierig. Wenn ein politisches Buch diese Wirkung entfaltet, erscheint mir dies als die höchste denkbare Auszeichnung.

Rezensent Helmut Sterz ist Toxikologe und Bestsellerautor.