“Corona – Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben”: Eine Ohrfeige für den bequemen Zeitgeist

Gerade hat mir ein Verleger gesagt, es gäbe nun wirklich genügend Covid-Bücher. Achso, die Leute wollen also nichts mehr über dieses unglaubliche Verbrechen gegen die Menschheit wissen… und so ist es logisch, dass niemandem an Aufarbeitung gelegen ist? Nun, zum Glück sehen das einige Leute anders und tragen dazu bei, dass nichts unter den Teppich gekehrt wird. Zu ihnen gehört Uwe Froschauer, der auch auf Ansage! gelegentlich schreibt.
Es gibt Bücher, die möchte man nach drei Seiten zuklappen. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie die unangenehme Nebenwirkung haben, ein ganzes Weltbild in Frage zu stellen. Froschauers kürzlich erschienenes Buch “Corona – Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben” fällt genau in diese Kategorie. Wer bereit ist, liebgewonnene Ansichten und vermeintliche Gewissheiten einmal auf den Seziertisch zu legen, findet hier 280 Seiten voll mit Schilderungen abscheulicher Anomalien rund um die sogenannte “Pandemie”. Froschauer führt seinen Kampf nicht mit dem Florett, sondern mit dem Säbel – und niemand entgeht seinem gezielten Hieb, weder Politiker, Enquete-Kommission, Experten, Medien, Pharmakonzerne, internationale Organisationen noch selbsternannte Faktenchecker und Philantropen. Sein Buch ist gnadenlos, und es wurde aus der Überzeugung geschrieben, dass die eigentliche Seuche der vergangenen Jahre nicht Corona, sondern die Denkfaulheit war. Allerdings widmet er dankenswerter Weise auch dem Widerstand gegen den Irrsinn der Corona-Krise mehrere Kapitel.
Der Augiasstall muss ausgemistet werden
Die Ironie der Geschichte ist höchst amüsant: Jahrzehnte- wenn nicht jahrhundertelang wurde behauptet, die Wissenschaft lebe vom Zweifel. Dann kam jene Zeit, in der plötzlich der Zweifel selbst als ansteckende Krankheit behandelt wurden. Auch dieser Aspekt rechtfertigt die Existenz von Froschauers Buch, das sich teilweise wie ein Kriminalroman liest – einer, bei dem die Täter jedoch nicht im Dunkeln agieren, sondern sich ungeniert im Rampenlicht tummeln: Auf Pressekonferenzen, Talkshows, in Nachrichtensendungen und bei zu ihren Ehren stattfindenden Preisverteilungen. Froschauer erinnert daran, dass Demokratie vom Streit der Argumente lebt – nicht von der Gleichförmigkeit der Meinungen. Besonders aufschlussreich sind die zahlreichen Zitate, historischen Vergleiche und psychologischen Betrachtungen über Angst, Gruppendruck und Konformität. Ob man allen Schlüssen des Autors nun folgen mag oder nicht: Langweilig wird es garantiert keine Minute, und auch der Humor kommt darin nicht zu kurz.
“Corona – Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben” will niemandem gefallen; das Buch will provozieren, stören, und dort Zweifel säen, wo scheinbare Wahrheiten und Gewissheiten alles zudecken. Darin liegt seine Stärke. Froschauer zwingt den Leser, selbst Stellung zu beziehen und kritisch zu reflektieren. Es will, dass wir alle uns endlich in Richtung ehrlicher Aufarbeitung der Corona-Verbrechen bewegen. Dieser Augiasstall muss ausgemistet werden, damit die Menschheit wieder mit Würde, reinen Gewissens und nach eigenen Bedürfnissen leben kann, nicht nach denen der Herren Gates, Schwab oder kriminellen globalistischen Oligarchen, die uns eine schöne neue Welt bescheren wollen.
Eine schlafende Gesellschaft ist nicht mit Flötentönen zu wecken
Genau deshalb ist dieses Buch wichtig und unverzichtbar – und es erfüllt seinen Zweck vollauf. Denn während viele Autoren versuchen, ihre Leser eher behutsam mitzunehmen, packt Froschauer sie robust am Kragen, zerrt sie erneut vor die Kulisse der Corona-Jahre und fragt sie laut: Kommt euch das wirklich alles normal vor? Man könnte dem Autor vorwerfen, dass er manchmal mit dem Vorschlaghammer argumentiert, wo vielleicht auch ein Uhrmacher-Hämmerli genügt hätte. Doch vermutlich würde Froschauer darauf antworten, dass man eine schlafende Gesellschaft nicht mit Flötentönen wecken kann. Wer den Mut besitzt, sich auch mit unbequemen Gedanken auseinanderzusetzen, wird dieses Buch nicht mehr ohne inneres Frösteln zuklappen können.
Froschauers Buch ist kein Ruhekissen. Es ist kein Sandkorn, sondern ein Kieselstein im Schuh der öffentlichen Debatte, den man versuchen kann zu ignorieren oder über den man sich ärgern kann, den man auch ausschütteln kann – aber so weiterlaufen wie zuvor wird schwierig. Wenn ein politisches Buch diese Wirkung entfaltet, erscheint mir dies als die höchste denkbare Auszeichnung.
Rezensent Helmut Sterz ist Toxikologe und Bestsellerautor.
4 Kommentare
Jawohl, ich warte schon lange auf eine angemessene Aufarbeitung, weil die vielen Menschen, die durch die Impfung gestorben sind und gesundheitliche Schäden erhielten, das gerechtigkeitshalber erforderlich machen. Das heißt nicht, dass jetzt alle Beteiligten ins Gefängnis kommen sollen, aber einige schon. – Siehe Buch „mRNA Impfungen – Das größte Verbrechen gegen die Menschheit“ von Sucharit Bhakdi und Helmut Sterz.
Und Verbrechen sollten gerichtlich untersucht werden. Und es sollten Urteile gesprochen werden.
„“Corona – Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben“ – mehr Blabla.
Wieso verstehen so wenig die Dimension des Verbrechens?
ES GIBT KEINE KRANKMACHENDEN VIREN! WARUM DANN DIESE AKTION?
@Das letzte Kapitel ist noch nicht geschrieben
das ist richtig – und meiner Meinung nach wird es auch nie geschrieben werden !
Ich habe noch keinen Kritiker gefunden, der sich an die Frage machte, was die gesamte weltweite Elite dazu brachte, in völlig unbekanntem Eifer und Zusammenhalt diese Gen-Experimente an den Menschen – und wohl auch bevorzugt an weißen Europäern und Nordamerikanern – durchzuführen und jeden wegzubomben, de da nicht mitmachte ?
Auch die 20 jährigen Vorbereitungen – erkennbar so ab 2000 – werden nicht untersucht und ebenfalls nicht der notwendige Zeitablauf, der mit der Planung schon in den Jahren 1990-2995 begonnen werden mußte, um ab 2000 in das aktive Stadium einzutreten.
Ich vermisse noch immer die Erkenntnis, das die Geschichte nicht im Jahr 2019 vom Himmel gefallen ist !
Und es wird auch nichts, denn die macht der Eliten und ihre Kampfmittel der Geheimdienste, der Polizei und der Justiz und der Banken mit den Kontensperrungen sind für jeden Normalbürger unüberwindlich.
Alle mir bekannten Corona-Kritiker machen einen großen Bogen um die Hintergründe – nicht einmal die schon banalen finanziellen Hintergründe der Pharma-Industrie werden beim Namen genannt.
Und wenn der Autor das Buch herausbringen darf und nicht einen zufälligen Unfall erleidet, dann bietet er nur ein sehr kleines Mosaiksteinchen an, das nur für absolute Laien interessant sein dürfte, aber kein Futter zum Nachdenken gibt !
Trotzdem – besser als nichts und Gratulation an jeden, der sich dafür interessiert !
“ Achso, die Leute wollen also nichts mehr über dieses unglaubliche Verbrechen gegen die Menschheit wissen… und so ist es logisch, dass niemandem an Aufarbeitung gelegen ist?“ (Zitatende)
Ja, „es ist logisch, dass niemandem an Aufarbeitung gelegen ist“. Die Antwort ist simpel: Die Mehrheit der „Leute“ hat mitgemacht. Und dieser Mehrheit liegt nichts an „Aufarbeitung“. Wenn die anfangen würden, aufzuarbeiten, würde der von dieser Mehrheit geprägte Begriff „Covidiot“ eine neue Stoßrichtung bekommen.