Corona – Ein gescheiterter Staatsstreich

Schon im April 2020, als viele heutige Oppositionelle sich noch im Zustand einer durch staatliche Propaganda erzeugten Corona-Angststarre befanden, schrieb ich auf Facebook von einem „Corona-Putsch“. Dass irgendetwas an dem Mitte März 2020 praktisch weltweit handstreichartig ausgerufenen Seuchenzustand faul war, war mir von Anfang an zumindest unterschwellig bewusst. Ich erwähne dies nicht, um mich zu einem Helden des demokratischen Widerstandes zu erklären, der ich nie war und auch heute nicht bin. Viel wichtiger ist der Umstand, dass heute, also mehr als zweieinhalb Jahre später, die Idee von „Corona“ als einem Staatsstreich keineswegs als die Wahnidee erscheint, die mir 2020 andere Facebook-Nutzer vorwarfen. In diesem Artikel werde ich meine damalige Auffassung mit dem Wissen von heute begründen und dann zu der Erkenntnis gelangen, dass der „Corona-Putsch“ bereits gescheitert ist, auch wenn es dessen Protagonisten genauso wie zahlreiche in Dauerpessimismus verfallene oppositionelle Geister nicht wahrhaben wollen.

Die Versuche von Oppositionellen, in der Corona-Krise den realen Lauf der Ereignisse, die Verantwortlichen und die dahinter stehenden Interessen zu ergründen, füllen mittlerweile Bücherschränke. Höchstwahrscheinlich werden erst Historiker späterer Zeiten definitive Antworten auf diese Fragen finden können. Was ich dazu zu sagen habe, können also allenfalls Teilaspekte sein, und dieser Beschränktheit meiner Möglichkeiten bin ich mir bewusst. Es gibt allerdings ein schlagendes Argument gegen die Auffassung des „Mainstreams“, dass der gesamte Erklärungsansatz der Opposition von vornherein als haltlose „Verschwörungsideologie“ zu bewerten sei, dem die harte Realität von Sars-CoV-2 und Covid 19 als einziger Beweggrund des politischen Handelns in der Corona-Krise entgegenzustellen wäre.

Globaler Plan

Dass sich im März 2020 innerhalb weniger Tage nahezu alle Regierungen der Welt dazu entschlossen, einer zu diesem Zeitpunkt nicht klar zu fassenden Gefahr durch eine neuartige Infektionskrankheit mit sogenannten „Nicht-medizinischen Maßnahmen” – also Lockdown, Abstandsgeboten et cetera – zu begegnen, ist kaum erklärbar, wenn dieses Vorgehen nicht einem auf globaler Ebene bereits vorhandenen Plan gefolgt wäre. Seuchenschutz mittels der Verhängung solcher Maßnahmen über Gesunde hatte es nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gegeben, und bis zum März 2020 war diese Möglichkeit zwar in Lehrbüchern der Medizin beschrieben, aber gleichzeitig als nicht praktikabel verworfen worden.

Meiner Meinung nach wurde die Krise weniger inszeniert als missbraucht. An der Realität der Gefährdung durch einen wahrscheinlich im Labor erzeugten Virus mit unvorhersehbarem Mutationsverhalten will ich hier nicht zweifeln, obwohl die Gefahr natürlich in Wirklichkeit sehr viel geringer war und ist als in der Propaganda des polit-medialen Machtkomplexes. Der Virus traf allerdings im Frühjahr 2020 auf eine politische Lage, in welcher die Herrschenden schon lange davon überzeugt waren, dass sich eine weltweite Krise der Globalisierung und insbesondere der finanzmarkgetriebenen Ökonomie nicht mehr mit demokratischen Mitteln würde lösen lassen. Die hervorstechendsten Merkmale dieser Krise, wie sie schon lange „vor Corona“ bestand, waren die weltweite Überschuldung, damit einhergehend eine globale Finanzmisere, die nach dem scheinbaren Ende der Weltfinanzkrise von 2007/08 zum Dauerzustand geworden war und gleichfalls weltweite, gravierende Umweltschäden, für die das Reizwort „menschengemachter Klimawandel“ aus meiner Sicht nur eine Chiffre ist.

Die liberale Demokratie als Hindernis

Als Ausweg aus dieser globalen Multikrise wurde bei der WEF-Tagung im Januar 2020 in Davos, also als die Corona-Krise im chinesischen Wuhan schon sichtbar war, beschlossen, dass „wir unsere gesamte Art des Lebens in den nächsten 30 Jahren verlassen [werden]“ (Angela Merkel). Dieses Programm ist heute unter der Bezeichnung „Große Transformation” oder Great Reset allgemein bekannt. Das Vorhaben wurde also seinerzeit der Weltöffentlichkeit bekanntgegeben, sodass der Vorwurf der „Verschwörungideologie“ nicht glaubhaft gegen meine These vorgebracht werden kann. Das Problem der globalen Eliten war schon damals, dass dieses Projekt auf massiven Widerstand breiter Teile der Weltbevölkerung stoßen würde, sodass es nicht auf dem Wege demokratischer Entscheidungsfindung umgesetzt werden konnte. Die liberale Demokratie war also in den Augen der globalen Eliten zum entscheidenden politischen Hindernis geworden und musste überwunden werden.

Wie sollte es aber gelingen, ein politisches System abzuschaffen, mit dem sich die Völker der westlichen Staaten teilweise über Jahrhunderte hinweg identifiziert hatten? Die Antwort auf diese Frage hat Stephan Berndt bereits 2018 in seinem Buch „Neustart“ gegeben. Der Übergang von der liberalen Demokratie zur autoritären Herrschaft der globalen Eliten ist für Berndt vergleichbar mit historischen Prozessen, in denen allgemein geglaubte und praktizierte Religionen durch andere abgelöst wurden, etwa bei der Adaption des Christentums durch die Germanen. Damit so etwas gelingt, müssen die Missionare des neuen Kultes keineswegs die Existenz der alten Götter infrage stellen, sondern vielmehr diese alten Götter zu finsteren Mächten erklären, vor denen nur der neue Glaube Rettung bringen kann.

Opposition und Kritik: Ungehörig bis strafbar

Auf die Gegenwart übertragen heißt dies, dass zwecks Abschaffung der Demokratie den Menschen die Einstellung vermittelt werden muss, Freiheit sei etwas Böses. Stephan Berndt konnte sich 2018, also „vor Corona“, noch nicht wirklich vorstellen, wie dies in der Praxis vonstatten gehen sollte. Sars-CoV-2 brachte dann die Lösung dieses Rätsels: Plötzlich waren die Ausübung bürgerlicher Freiheiten und die menschliche Gemeinschaft als solche im Bewusstsein der Menschen mit der Gefahr eines qualvollen Erstickungstodes verbunden. „Freiheit“ war in der Tat schlagartig zu etwas Bösem geworden. Dies war und ist der tückische Mechanismus, der dem „Corona-Putsch“ zugrunde liegt.

Der weitere Verlauf des globalen Staatsstreiches von 2020 ist bekannt. Mit der Aussetzung von Grundfreiheiten wie dem Versammlungsrecht ging der Versuch einher, die öffentliche Meinung völlig zu uniformieren. Kritik am Regierungshandeln und der offiziellen Darstellung der Situation galt zumindest als ungehörig, wenn nicht gleich als strafbar. Opposition schien nicht mehr notwendig zu sein. In Deutschland sollte die AfD, die man schon kurz vorher für den Amoklauf von Hanau verantwortlich gemacht und im Zusammenhang mit Angela Merkels „Thüringenschlag“ zum absoluten Bösen erklärt hatte, einfach von der politischen Bildfläche verschwinden. Die Wirtschaft wurde im Lockdown zombifiziert, um sie gleichsam unter Narkose klimagerecht umbauen zu können. Billionen Euro und Dollar wurden von den Zentralbanken und der EU ausgeschüttet, um die „Große Transformation“ finanzieren zu können.

Bidens Präsidentschaft als Teilerrfolg der Putschisten

In den USA brach eine „Farbrevolution“ aus, die als angeblicher „Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt“ die Innenstädte verwüstete und das Land an den Rand des Zusammenbruches brachte. Präsident Donald Trump stemmte sich im letzten Moment durch einen politischen Rechtsschwenk gegen diese Entwicklungen. Er verhinderte damit den Untergang der USA, wurde jedoch im November 2020 im Zuge einer zumindest hoch umstrittenen Wahl von den Global-Putschisten aus seinem Amt entfernt und durch den Globalisten Joe Biden ersetzt, der sich mit der Devise „Build Back Better” (sinngemäß: ein besserer Wiederaufbau nach der Krise) das Programm der „Großen Transformation“ zu eigen machte.

Mit Bidens Inthronisierung hatten die Putschisten die Kontrolle über die US-amerikanische Militärmacht gewonnen, die sie nun gegen die Volksrepublik China und insbesondere gegen das anti-globalistische Russland Wladimir Putins instrumentalisieren konnten. Die Folgen davon sehen wir heute in Gestalt des Ukraine-Krieges und der Taiwan-Krise. Wir Oppositionellen erkennen in diesem Vorgehen völlig zu Recht das Wirken von etwas Bösem, das die religiös Gesinnten unter uns sogar an den Satan denken lässt, also die biblische Personifikation allen Übels. Dabei wird aber allzu leicht der Fehler gemacht, den Feind als übermächtig anzusehen, was er in Wirklichkeit nicht ist. Ich wage hier die These, dass der globale Putsch im Namen des Great Reset tatsächlich bereits gescheitert ist.

Fehlgeschlagene Unterwerfung

Erstens ist die Uniformierung der öffentlichen Meinung genauso wenig gelungen wie die Ausschaltung der Opposition. Bei allem berechtigtem Klagen über Zensur, sozialer Ausgrenzung und sogar Strafverfolgung missliebiger Meinungen, lässt sich nicht leugnen, dass Alternativmedien in den letzten drei Jahren einen gewaltigen Aufschwung erlebt haben. Sie völlig abzuwürgen, wird den Herrschenden schlicht und einfach nicht möglich sein. Die jüngsten Vorgänge um Twitter könnten geradezu eine historische Wende zurück zur Meinungsfreiheit bedeuten. Auch die politische Opposition ist alles andere als tot. AfD und „Sonstige“ kommen im jüngsten Deutschlandtrend der ARD zusammen auf einen Anteil von 24 Prozent.

Fast ein Viertel der Befragten ist also als systemkritisch einzustufen. In Österreich ist die FPÖ trotz des inszenierten Ibiza-Skandals zurückgekommen und in den Umfragen stärkste Partei. In Italien gewann das Mitte-Rechts-Lager die Parlamentswahl, und in den USA gewann eine stärker als je zuvor von Donald Trump geprägte republikanische Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Dies könnte – zusammen mit der schon erwähnten Wende bei Twitter – sogar eine Revision der Präsidentschaftswahl 2020 einleiten, deren unfaire Umstände Kommentatoren schon jetzt mit der Watergate-Affäre von 1974 in eine Reihe stellen.

Das Virus spielte nicht mehr mit

Zweitens sind die „Corona-Putschisten“ offensichtlich auf dem Feld der Gesundheitspolitik selbst gescheitert. Ihr Erfolg hätte unbedingt vorausgesetzt, dass Covid 19 durch politische Gegenmaßnahmen besiegt wird, etwa indem eine Impfung die Seuche wirklich ausgerottet hätte. Eine solche Situation hätten die Menschen in dem oben beschriebenen Bild von Stephan Berndt als eine Art „Gottesgericht“ erlebt, das die Überlegenheit der neuen „Religion“ eindeutig bewiesen hätte. Tatsächlich geschehen ist etwas völlig anderes: Sars-CoV-2 nimmt seinen natürlichen Entwicklungsweg, auf dem es als harmloser Erkältungsvirus enden, aber in diesem Zustand auch in der Welt verbleiben wird.

Die Corona-Impfungen haben sich in der Praxis als weitgehend unwirksam herausgestellt und könnten sogar eine ungeahnte Medizin-Katastrophe verursacht haben, deren Folgen unvermeidlich irgendwann auf die Verantwortlichen zurückfallen müssen. Jedenfalls ist klar, dass die Menschen schon heute in „Corona“ keinen Anlass mehr sehen, dauerhaft auf ihre Freiheit zu verzichten. Die Rückkehr von Volksfesten, Fußballspielen vor Publikum und Weihnachtsmärkten spricht hier eine viel deutlichere Sprache als die niedrige Teilnehmerzahl von Freiheitsdemonstrationen, die aber heute auch niemand mehr verbieten kann und will.

Auch Energiewende und Ukraine-Instrumentalisierung zum Scheitern verurteilt

Drittens basiert der Great Reset auf einer völlig irrealen Vorstellung von Ökonomie, was sich mittlerweile unübersehbar in der Praxis zeigt. Die wundersame Geldvermehrung durch die Zentralbanken verschafft weder dem Staat unbegrenzte Finanzmittel, noch kann sie einen Zustand herbeiführen, in dem der Normalbürger mittels eines bedingungslosen Grundeinkommens nur noch konsumiert, aber nicht mehr arbeitet. Stattdessen meldet sich die reale Ökonomie durch Inflation, Gütermangel und einen wachsenden Bedarf an „harter“, ehrlicher Arbeit zurück. Eng damit verbunden ist ein Scheitern des Great Reset auf einer vierten Ebene: Die Energiewende erweist sich offensichtlich als praktisch unausführbar. Angesichts eines bereits jetzt latenten Energiemangels schlägt das Interesse an einer Rückkehr von Kohle und Kernenergie den frommen Wunsch nach einer „angebotsorientierten“ Energieversorgung mittels Wind und Sonne. Die Elektromobilität wird spätestens durch den grassierenden Strommangel als jene technische Sackgasse entlarvt, die sie von Anfang an war.

Man könnte als fünften Punkt noch hinzufügen, dass der Ukraine-Konflikt – egal was dort noch geschehen mag – nicht damit enden wird, dass sich Russland dem Westen bedingungslos unterwirft. Auch die VR China wird bei allen Unwägbarkeiten ein eigenes, starkes Machtzentrum bleiben, das unabhängig vom westlichen Globalismus agiert. Die Protagonisten des Great Reset können also nicht die Weltherrschaft erringen, was ihrer auf den gesamten Planeten Erde ausgerichteten Strategie von vornherein enge Grenzen setzt.

Krachend gescheitert

Es ist also offensichtlich, dass fast drei Jahre nach dem „Corona-Putsch“ die gesamte mit ihm einhergehende Strategie krachend gescheitert ist. Diese Erkenntnis wird – auch in den Augen vieler Oppositioneller – noch durch den Umstand verdeckt, dass in der gegenwärtigen Phase die Protagonisten des Staatsstreiches angesichts ihrer Niederlage wild und autoaggressiv wüten und dabei den ohnehin schon riesigen Schaden noch um einiges vergrößern. Die bis ins Absurde getriebene Repression des Staates ist genauso ein Beispiel dafür wie das offenkundige Bestreben der Grünen, zusammen mit der Energiewende zumindest die deutsche Volkswirtschaft, wenn nicht sogar das deutsche Volk als Ganzes untergehen zu lassen. Gefühle von Angst und Wut sind angesichts dieses Vorgehens mehr als verständlich, aber es handelt sich dabei nur um Rückzugsgefechte, die schon sehr bald mit einer bedingungslosen Kapitulation des Wahns vor der Realität enden müssen.

Ein wesentlicher Grund für diese optimistische Prognose ist, dass es den Protagonisten des Great Reset letzten Endes um den Erhalt und Ausbau von materiellen Profiten geht. Die Selbstzerstörung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ist dafür eine äußerst schlechte Strategie. Zusätzlich zu der Destruktionspolitik treibt Oppositionelle der Umstand zur Verzweiflung, dass es kein wirkliches Aufbegehren des Volkes gegen diese Politik gibt. Dies ist meiner Meinung nach aber durch einen psychologischen Mechanismus erklärbar, in dem das unterschwellig schon vorhandene Wissen um die bevorstehende Katastrophe der Mainstream-Politik noch durch den verzweifelten Wunsch unterdrückt wird, das Vertrauen in Politik und Leitmedien nicht völlig zu verlieren. Dies ist sehr menschlich, wird aber an irgendeinem Punkt zwangsläufig der Einsicht in die bittere Realität weichen.

Keine Patentlösung in Sicht

Dann stellt sich aber die entscheidende Frage, wie es nach dem Scheitern des „Corona-Putsches“ weitergehen soll. Die globale Multikrise, welche mit dem Mitteln des Great Reset überwunden werden sollte, besteht nämlich trotz des grandiosen Fehlschlages dieser ruinösen Therapie fort. Man braucht eine alternative Lösung, die angesichts der Größe der Probleme kaum minder radikal sein kann, aber sich an einem realistischen Menschenbild orientieren müsste. Die leider unter Oppositionellen verbreitete Meinung, man könnte einfach in die „Normalität“ des Jahres 2019 zurückkehren, greift zu kurz. Normal war schon damals angesichts von Globalisierung und Hyperliberalismus nur recht wenig.

Ein Patentrezept für einen menschlichen Ausweg aus den Krisen unserer Gegenwart kann ich hier nicht anbieten. Klar ist aber, dass solche Lösungen das Ergebnis wirklich demokratischer Prozesse sein müssen und nicht – wie der Great Reset – von größenwahnsinniger Technokratie. An dieser Stelle konstruktive Denkansätze zu entwickeln und sie in die öffentliche Diskussion einzubringen, wird die große Aufgabe der Opposition in den nächsten Jahren sein. Nur so kann der mit dem „Corona-Putsch“ grandios gescheiterte Staats- und Medienapparat wieder in einen Zustand gebracht werden, in welchem er nicht mehr der Feind der Bürger ist, sondern in ihrem Sinne funktioniert und praktikable Lösungen für reale Probleme erarbeitet.