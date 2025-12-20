Corona-Impfung und Übersterblichkeit: Eine Studie stellt unbequeme Fragen

Bevor wir uns einreden lassen, Corona gehöre endgültig ins Archiv der erledigten Zumutungen, halte ich es für notwendig, dieses Thema noch einmal ins Bewusstsein zu rufen und wachzuhalten; nicht aus Lust an der Wiederholung, sondern aus Verantwortung gegenüber der Realität. Denn Corona ist natürlich nicht vorbei, nur weil man aufgehört hat, Fragen zu stellen. Und vor allem ist die Impfung nicht automatisch harmlos geworden, nur weil Kritik daran jahrelang moralisch delegitimiert und gesellschaftlich sanktioniert wurde und man darüber weiter nach Kräften schweigt. Es gibt eine neue wissenschaftliche Studie, die ich mir genauer angesehen habe und die genau deshalb Aufmerksamkeit verdient, weil sie nicht aus dem üblichen Milieu der Alarmisten oder Aktivisten stammt, sondern aus der Mitte der akademischen Statistik.

Verfasst wurde sie von Professor Dr. Christof Kuhbandner von der Universität Regensburg und Dr. Matthias Reitzner, und veröffentlicht in der renommierten Fachzeitschrift “Royal Society Open Science” unter dem Titel “Regional patterns of excess mortality in Germany during the COVID-19 pandemic: a state-level analysis”. Untersucht wird darin die Übersterblichkeit in Deutschland über drei sogenannte “Pandemie”-Jahre hinweg, jeweils von April bis März, aufgeschlüsselt nach Bundesländern und in Beziehung gesetzt zu verschiedenen möglichen Einflussfaktoren. Die Ergebnisse der ersten beiden Corona-Jahre wirken zunächst unaufgeregt und erwartbar: Die Übersterblichkeit korreliert hier wenigstens halbwegs mit den gemeldeten Covid-19-Todesfällen, und zwar in einer Größenordnung, wie man sie auch aus starken Grippejahren kennt – wenn auch mit auffälligen Übererfassungen bei den offiziellen Corona-Zahlen.

Definitiv ein Warnsignal

Doch im dritten “Pandemie”-Jahr, 2022, ändert sich das Bild dann grundlegend. Die Übersterblichkeit steigt in allen Bundesländern deutlich an, während der zuvor zumindest herleitbare statistische Zusammenhang mit Covid-19-Todesfällen verschwindet. Stattdessen zeigt sich ein neues Muster, das sich kaum ignorieren lässt: Je höher die Impfquote eines Bundeslandes, desto stärker fällt der Anstieg der Übersterblichkeit vom zweiten zum dritten “Pandemie”-Jahr aus. Und zwar nicht etwa vage, nicht randständig – sondern mit einer Korrelation, die von den Autoren selbst als nahezu linear beschrieben wird. Natürlich gilt auch hier der Satz, der reflexhaft immer bemüht wird, sobald es unangenehm wird: Korrelation ist keine Kausalität. Doch dieser Satz ist kein Freifahrtschein zum Wegsehen. Eine Korrelation in dieser Signifikanz ist vielleicht immer noch kein absoluter Beweis – aber sie ist definitiv ein Warnsignal, und Warnsignale ignoriert man nicht, wenn man ernsthaft Wissenschaft betreiben will.

Die Studie behauptet daher zwar nicht explizit, dass die Impfung Menschen getötet habe. Aber sie stellt etwas fest, das wesentlich beunruhigender ist: Dass es im untersuchten Zeitraum eben keinen anderen Faktor gibt, der den massiven Anstieg der Übersterblichkeit statistisch auch nur annähernd erklären könnte. Weder Covid-19 selbst, noch Influenza, noch “Long Covid”. Wer diese Ergebnisse lesen will, kann sie lesen. Und wer sie lesen kann, erkennt zwingend, dass hier ein Zusammenhang sichtbar wird, den man seit Jahren nicht einmal auszusprechen wagte. Statistisch korrekt formuliert bedeutet das, dass eine hohe Impfquote mit einer erhöhten Übersterblichkeit einhergeht – und zwar genau in dem Zeitraum, in dem die Impfkampagne ihre maximale Durchdringung erreicht hatte.

Schweigen ist kein Zeichen von Besonnenheit, sondern von institutioneller Feigheit

Okay, das beweist streng wissenschaftlich immer noch keine Kausalität. Aber es widerlegt endgültig die Behauptung, es gebe keinerlei Anlass, diese Frage überhaupt zu stellen. In meinem eigenen Umfeld brauche ich keine Regressionsanalyse, um misstrauisch zu werden: Ich sehe Menschen, die vorher nicht gesund waren und heute tot sind. Ich sehe andere, die schwer geschädigt zurückgeblieben sind. Und immer wieder taucht derselbe zeitliche Zusammenhang auf, den man offiziell nicht sehen will. Das mag kein wissenschaftlicher Beweis im engeren Sinne sein. Aber es ist der gesunde Menschenverstand, den man uns über Jahre hinweg systematisch aberzogen hat.

Wenn eine Maßnahme milliardenfach verabreicht wird und zeitgleich die Sterblichkeit signifikant ansteigt, dann ist Schweigen kein Zeichen von Besonnenheit, sondern von institutioneller Feigheit. Die eigentliche Frage lautet längst nicht mehr, ob man darüber sprechen darf. Sondern, warum man es so lange nicht durfte. Wer jetzt fordert, man müsse das Thema endlich ruhen lassen, meint nicht Ruhe, sondern Vergessen.

Und genau das dürfen wir uns nicht leisten. Denn Wahrheit verschwindet nicht, nur weil sie politisch unpraktisch ist.

Sie wartet. Und sie kommt zurück. Und ich werde nicht aufhören darüber zu schreiben, bis der letzte Corona-Verbrecher hinter Schloss und Riegel sitzt.