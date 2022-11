Corona ist Geschichte – doch die Aufarbeitung beginnt gerade erst

Die gesamte Corona-Politik der letzten drei Jahre basierte auf Lügen und Fehleinschätzungen: Praktisch nichts war am Ende so, wie es die angeblich vertrauenserweckende seriöse Konsens-Wissenschaft behauptet hatte, die im Gegensatz zu den verrannten und verirrten Schwurblern und medizinisch-epidemiologischen „Außenseitern“ die Berichterstattung und politischen Beraterstäbe dominieren durfte. Und dies betrifft nicht nur – was ja noch verzeihlich wäre – die Anfangsphase der „Pandemie“ (mit fehlenden Referenzwerten und Unsicherheit, was da wohl auf uns zukomme und in der das Prinzip der Übervorsicht noch zu rechtfertigen war), sondern auch alle seitherigen Maßnahmen und Prognosen, zu einer Zeit also, als Tatsache und Ausmaß des Fehlalarms längst bekannt waren.

Noch Ende September hatte die Ampelregierung das Infektionsschutzgesetz mit seinen – nunmehr auf die Länder übertragenen – „ewigen“ Notstandsvollmachten neu gefasst und im Bundestag durchgepeitscht – weil ja eine unvermeidliche fatale „Winter-Welle“ bevorstehe. Selbst das war glatt gelogen: Seit Wochen gehen die Corona-Inzidenzen bundesweit zurück, und das trotz (oder wegen) der zunehmenden Impfmüdigkeit der Deutschen, ohne weitere Einschränkungen und ohne die von Karl Lauterbach immer wieder herbeigefaselte Überlastung der Intensivstationen. Innerhalb nur eines Monats ist die Sieben-Tage-Inzidenz von rund 700 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner auf 203 gesunken.

Phantomkrise von Anfang an

Nicht einmal der Umstand, dass Deutschland sich mitten in der Erkältungssaison (vormals Grippesaison) befindet, führte zu einem nennenswerten Anstieg von Erkrankungen. Es lässt sich endgültig nicht mehr abstreiten, dass die strengen Corona-Maßnahmen, an denen hierzulande länger festgehalten wurde als in anderen westlichen Ländern, völlig nutzlos waren und nichts als finanzielle, soziale und psychologische Schäden verursacht haben. Heute lässt sich mit Fug und Recht sagen: Die jeweiligen Corona-Wellen wären von selbst ebenso zurückgegangen wie jede andere Grippewelle auch. Wäre dieses Virus nie entdeckt worden, niemand hätte irgendetwas von einer „Pandemie“ bemerkt. Es war eine Phantomkrise von Anfang bis Ende.

Der Virologe Klaus Stöhr verweist darauf, dass die Corona-Beschränkungen in anderen Ländern bereits seit Anfang des Jahres sukzessive aufgehoben worden seien, ohne dass dort eine Verschlimmerung eingetreten sei. Die Maßnahmen in Deutschland seien weder nötig noch sei ihr Erfolg wissenschaftlich bewiesen gewesen. Am Verlauf der Pandemie würden sie „keinen großen Unterschied“ machen, sagte er weiter. Seiner Ansicht nach waren die Abstandsregeln zu Beginn der „Pandemie” letztlich die einzig sinnvolle Maßnahme, alles andere sei komplett wirkungslos gewesen. Keine einzige Studie zeige, dass es in Deutschland jemals eine coronabedingte Übersterblichkeit gegeben habe. Bereits Ende 2020 seien Daten aus Kitas bekannt gewesen, die eindeutig nachgewiesen hätten, dass es dort überhaupt keine Probleme mit Corona gegeben habe. Dies sei jedoch schlichtweg vorsätzlich ignoriert worden. Auf das Ausland habe man „lächerlich herabgeschaut“. Diejenigen, die die absurde „Zero-Covid”-Strategie verfolgt hätten, würden sich nun feige „wegducken“.

„Feiges Wegducken“

Stöhr beklagte auch, dass es in Deutschland viel zu wenige Experten für sich global ausbreitende Infektionskrankheiten gebe, und dass die wenigen, die es gibt, bei den Beratungen zu den Corona-Maßnahmen keine Rolle gespielt hätten. Das alles beweist einmal mehr, dass es sich hier um eine künstlich „herbeigetestete” vermeintliche Gesundheitskatastrophe handelte. Dabei war immer bekannt, dass nicht jeder, der positiv auf Corona getestet wurde, tatsächlich auch Krankheitssymptome entwickelte. Bei der Bewertung der „Infizierten“ spielte dies jedoch irrigerweise nie eine Rolle, da war immer nur von „alarmierenden Zahlen“ die Rede. Und, da immer weniger getestet wird, gehen eben auch die Kranken aus. Karl Lauterbach steht mit seinen Warnungen – wie nun gerade wieder der vor der Aufhebung der Isolationspflicht in mehreren Bundesländern – endgültig auf verlorenem Posten. Dennoch darf er weiter sein Unwesen treiben, statt endlich einer überfälligen juristischen und vor allem auch psychiatrischen Überprüfung unterzogen zu werden.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki kritisierte: „Viele würden sich liebend gerne vor der Aufarbeitung der Frage drücken, inwieweit die Grundrechtseinschränkungen während der Corona-Pandemie einer effektiven Bekämpfung des Infektionsgeschehens dienlich waren. Genauso wichtig ist allerdings die Frage, inwieweit sie medizinisch, sozial und gesellschaftlich eher abträglich oder schädlich waren.“ Eine vollständige Aufarbeitung der staatlichen Antwort auf das Virus in den letzten Jahren stehe jedoch noch aus. Dazu gehöre auch, „Fehlentwicklungen und Exzesse klar zu benennen“ – sowohl bei den Maßnahmen selbst als auch bei deren Durchsetzung.

Keine freiwillige Aufarbeitung

Während Menschen kriminalisiert worden seien, die auf einer Parkbank gesessen hätten, ohne jemanden zu gefährden, werde heute „um Verständnis für diejenigen geworben, die sich auf Straßen festkleben und nachweislich Menschen gefährden“. Diese „Wertungswidersprüche“ seien „Gift für ein sozialverträgliches Miteinander“. Wenn die „Exzesse und Fehlentwicklungen“ der letzten Jahre, so Kubicki, nicht „ideologiefrei und schonungslos“ aufgearbeitet würden, werde die Bewertung von Recht und Unrecht „irgendwann nur noch eine Frage der vermeintlich richtigen Haltung“ sein.

Genau dies allerdings ist heute bereits der Fall – nicht nur in der Corona-Politik: Doppelstandards und Begriffsklitterungen haben Hochkonjunktur, ebenso wie ein moralischer Rigorismus, der das, was aus der „richtigen“ Haltung heraus geschieht, sanktioniert und legitimiert. Die nicht nur von Kubicki gewünschte gründliche Aufarbeitung des politisch verantworteten Corona-Wahnsinns wird deshalb vermutlich nie geschehen – es sei denn, die Schäden übersteigen eine kritische Masse, was entweder die wirtschaftlichen Spätfolgen oder aber die galoppierende Übersterblichkeit anbelangt. Doch aus freien Stücken wird das Corona-Regime mit seinen Handlangern und Akteuren selbst bei noch so evidenten Widersprüchen und Entzauberungen seiner Lügen keinen Finger rühren, die Vergangenheit aufzuarbeiten – denn zu viele Politiker, Ärzte und Medienvertreter waren daran beteiligt. Die Schuldigen versuchen bereits jetzt, möglichst stillschweigend zur Tagesordnung überzugehen, das Thema tunlichst zu vermeiden und auf andere Krisen auszuweichen – an denen, wiederum dank maßgeblich dank der deutschen Regierung – ja auch wahrlich kein Mangel herrscht.