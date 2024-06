Corona-Kritiker Brüggemann büßt bis heute für die Folgen seiner damaligen Courage

Der Regisseur und Autor Dietrich Brüggemann zählte in den finsteren Coronajahren zu den wenigen deutschen „Kulturschaffenden“, die sich nicht klaglos oder sogar eifrig zustimmend in die verordnete Gesundheits-Willkürdiktatur fügen mochten und einen wachen Sinn für Fehlentwicklungen und alarmierende Grundrechtsaushöhlungen bewahrten. Vor allem mit der sarkastischen Aktion „Alles dicht machen“, bei der er 2021 (gemeinsam mit anfangs zunächst etlichen, nach Shitstorm des Corona-Regimes leider nur noch einer Handvoll nicht “umgefallenen” prominenten Schauspielern) die Corona-Maßnahmen satirisch aufs Korn nahm und sich auch sonst gegen die politisch-medial geschürte Hysterie aussprach, erlangte er große Bekanntheit. Dieser Nachhall schadet ihm allerdings beruflich allerdings bis heute massiv, wie er in einem recht erschütternden Beitrag für die „Welt“ erläuterte.

Brüggemann schildert darin, wie er im Kulturbetrieb zum veritablen Aussätzigen wurde und dokumentiert damit zugleich, wie echte Courage in diesem ewigen Land der Mitläufer und Untertanen bestraft wird. Den Auftakt der gegen ihn losgetretenen Kampagne machte damals ein verleumderischer Artikel des „Tagesspiegel“ unter dem bezeichnenden Titel: “Eine Frage des Abstands“, der ihm “Verbindungen ins Querdenker-Milieu“ unterstellte und vorwarf, „die Grenze zwischen Wahr und Falsch verwischen“ zu wollen; letzteres eine rückschauend betrachtet und im heutigen Lichte all der entlarvten Lügen und regierungsamtlichen Falschinformationen rund um Maßnahmenwirksamkeit und Impfung (Stichwort RKI-Files) geradezu gruselige Formulierung, die das Schwarzweißdenken und den Eifer der einseitig “wissenschafts”-hörigen Journaille jener Zeit auf den Punkt brachte.

Verräterische Systemlinge

Als Brüggemann zwei Wochen nach Erscheinen des Pamphlets mit Gunnar Cynybulk telefonierte, in dessen Kanon-Verlag sein Roman „Materialermüdung“ erscheinen sollte, teilte dieser ihm mit, sich “nach intensivem Nachdenken” und in Abstimmung mit den Gesellschaftern entschlossen zu haben, von der Veröffentlichung Abstand zu nehmen. Sein Verlag wolle , „eine Literatur ermöglichen, die nicht destruktiv ist, und Künstler:innen fördern, die ihre Meinungsfreiheit nicht missverstehen“. Verräterischer hätten auch Systemlinge der brauen und roten Jahre in Deutschland nicht ausdrücken können.

Zudem verlangte Cynybulk einen gezahlten Vorschuss von 5.000 Euro von ihm zurück. Doch auch andere namhafte Verlage zogen den Schwanz ein, aus lauter Angst, sich mit einem beim herrschenden Corona-Regime derart in Ungnade gefallenen Künstler ins Abseits zu schießen: So schrieb ein Lektor des Verlags Hoffmann und Campe an Brüggemann, „Materialermüdung“ sei zwar ein “großer, unglaublich unterhaltsamer Roman, gespickt mitunter mit den besten Dialogen, die ich in meiner zwanzigjährigen Karriere als Lektor gelesen habe“. Allerdings traue der Verlag sich nicht zu, ihn “so aufzustellen”, wie er aufgestellt werden müsste – “aufgrund der Verwerfungen im vergangenen Frühjahr“. Schließlich erschien das Buch im August 2023 bei einem kleinen Frankfurter Verlag. Jedoch weigerten sich alle nennenswerten Medien, ihn zu rezensieren.

Geschnitten und gemieden

Als Brüggemann sich dann fast ein Jahr später um eine Professur an der Babelsberger Filmuniversität bewarb, erhielt er eine anonyme Mail, in der er gewarnt wurde, unter den Studierenden kursiere ein offener Brief gegen ihn. Darin wurde behauptet, er würde Corona „verharmlosen“, „wissenschaftliche Erkenntnisse leugnen” und sich überdies „herablassend und respektlos zur Gender-Debatte und zu feministischen Standpunkten“ äußern. Die Verleumdung verfehlte ihre Wirkung nicht: Das Berufungsverfahren sei daraufhin verschleppt und Anfang Mai wegen Überschreitung der Höchstdauer abgebrochen worden. Auf Brüggemanns Frage nach den Gründen teilte ihm die Universität mit, er sei zwar im Votum der Berufungskommission auf Platz 1 der Liste gewesen, die Abbruchentscheidung habe aber nichts mit ihm oder seinem gesellschaftspolitischen Engagement zu tun. Womit dann, wurde nicht ausgeführt. Stattdessen drohte man ihm, man werde, falls er in den Medien einen entsprechenden Zusammenhang insinuieren sollte, „gegen eine etwaige Falschaussage vorgehen“.

Und so geht es weiter und weiter. Brüggeman schildert eine Odyssee durch den deutschen Kultur- und Mediensumpf, der von unglaublicher Feigheit, Angst, Arroganz und Duckmäusertum geprägt ist. In Talkshows wurde er nicht eingeladen; nirgendwo war man bereit, seiner kritischen Sichtweise auf den Corona-Wahn ein Forum zu bieten. Von kritischem, freiem Denken und dem Mut, den Dingen auf den Grund zu gehen und auch nur den geringsten Gegendruck auszuhalten, keine Spur. Vermutlich meiden ihn bis heute auch viele, weil ihnen sein untadeliges Beispiel ihr eigenes Totalversagen in jener Zeit vor Augen führt.

Gratismut und Mitläufertum

Und das, obwohl sich doch gerade deutsche Künstler sich so gerne in ihrem vermeintlich unangepassten eingebildeten Rebellentum und der Selbststilisierung des Nonkonformismus suhlen, wo sie in Wahrheit nur Gratismut und Mitläufertum an den Tag legen und wortreich verteidigen. Die meisten von ihnen sind nun einmal Staatskünstler und sind aufs Gedeih und Wohlwollen des herrschenden Ambientes angewiesen, denn andernfalls bleiben Staatsengagements, Förderungen, Zuwendungen und warmer Regen wohlwollenden Rezensionen aus und es droht der Bannstrahl des medialen Totschweigens. Auf diese Weise werden sie allesamt zu Kostgängern des Systems und reden diesem nach dem Mund. Auch dafür war Corona ein frappierender Beweis.

Brüggemanns Erlebnisse dokumentieren auf erschütternde Weise den geistig erbärmlichen Zustand dieses Landes. Was er schildert, erklärt auch, warum bis heute kaum jemand an einer Aufarbeitung der Corona-Zeit interessiert ist und warum es schleichend abermals gelingen wird, durch die Hintertür propagandistisch beschworener angeblicher “Notlagen” – drohender Klima-Kollaps, Russland-Invasion oder neue “Pandemien” – diktatorische Verhältnisse einzuführen. Von einer Wächterfunktion von Medien und Kultur, die eben diesen Fehlentwicklungen frühzeitig Einheit gebietet kann keine Rede sein; im Gegenteil.