Corona-Plandemie: Wieso die Kritik alternativer Medien weitgehend wirkungslos blieb

80 Prozent der Bevölkerung haben sich impfen lassen, mehr noch glauben fälschlicherweise,

dass die zurückliegende Pandemie zahlreiche Menschenleben gekostet hat. Was ist da schiefgelaufen? Haben die alternativen Medien nicht genügend aufgeklärt? Es stimmt ja: Wer hätte anfangs schon ahnen können, dass die sogenannte Corona-Pandemie nichts weiter war

als ein von langer Hand vorbereiteter PR-Coup, ein gigantischer globaler Schwindel, einzig und allein dazu angetan, Panik zu erzeugen, um danach mit “Impfstoffen” und allem, was sonst noch dazu gehört – Masken, Hygiene, Massentests – ordentlich Reibach zu machen? PR steht für “Public Relations”. Das ist die hohe Kunst, Unternehmen, große Konzerne oder auch Staaten in den Augen der Öffentlichkeit besser aussehen zu lassen, als sie in Wahrheit sind, kurzum: PR steht für die professionelle Manipulation der öffentlichen Meinung. Und mit genau denselben Mitteln lässt sich auch ein harmloses Allerweltvirus zur Bedrohung nicht nur des Abendlandes, sondern gleich der ganzen Welt hochstilisieren. Das ist es, was wir in den Jahren ab 2020 erlebt haben… und es hat hervorragend funktioniert.

Von entscheidender Bedeutung war dabei, dass niemand entscheidende Kernaussagen in Zweifel zog: Dass die “Pandemie” angeblich unzählige Menschenleben fordere, und dass “die Statistik” klar belege, es gäbe einen steilen Anstieg der “Covid-Todesfälle”. Bei diesenTodesfällen” handelt es sich um einen bis dato unbekannten Kunstbegriff, den sich clevere PR-Leute ausgedacht hatten, um die Menschen damit in die Irre zu führen. Folglich musste man sich erst einmal klar darüber werden, was das überhaupt für “Fälle” waren, die sich da so alle in der Covid-Todesfallstatistik tummelten und die bis heute noch immer unterscheidungslos geglaubt und nachgeplappert werden.

Weltweite PR-Kampagne

Mainstream-Medien, die – wie sollte es auch anders sein – allesamt Teil der weltweit angelegten PR-Kampagne waren, behaupteten von Beginn an dreist und unverfroren, dass all diese Todesfälle tatsächlich an Covid verstorben seien, mithin also Opfer der “Pandemie” waren. Die Führung des Robert-Koch-Instituts (RKI), von dem die Statistik für Deutschland stammte, bestand auf Rückfragen wörtlich darauf: „Die sind alle entweder an COVID gestorben oder mit Covid!“ Das “mit” suggerierte hierbei, dass Covid zumindest einen bedeutenden kausalen Anteil am Sterbeprozess hatte. Ein feiner, aber nicht unwesentlicher Unterschied, der jedoch angesichts der gezielt ausgewählten PR-Horror- und Elendsbilder aus den Intensivstationen wie Haarspalterei erschien. Welchen Unterschied machte es da schon, taten die meisten initiale Zweifel ab, ob man nun an dieser schrecklichen Krankheit starb oder bloß “mit” ihr?

Doch lassen wir uns nicht täuschen: Der Begriff “Covid” (für “Coronavirus Disease”) umfasst sehr wohl auch weit weniger spektakuläre – dafür umso häufigere – Krankheitsbilder wie erhöhte Temperatur und leichtes Hüsteln. In diesen – weit dominierenden – symptomatischen bedeutet die Formulierung „mit Covid gestorben“ in den meisten Fällen also nicht mehr als “zeitgleich mit einer leichten Erkältung gestorben”. Das ist etwas völlig anderes, als wenn man “an” etwas stirbt. Freie und alternative Medien – die nicht in die große PR-Kampagne miteingebunden waren und sich angesichts logischer Brüche und einer stringenten argumentativen Linie früh kritisch-skeptisch positionierten – waren weder mit dem einen noch dem anderen einverstanden und meldeten Kritik an: Viele der angeblichen Covid-Todesfälle seien gar nicht an Covid gestorben und auch die Befunde, “mit“ denen sie parallel zu tun hatten, waren gar nicht kausal mitentscheidend. Hingegen starben tatsächlich Patienten an den Folgen falscher Behandlung – etwa vorschnelle künstliche Beatmung – oder an den Folgen des durch die “Pandemie” nochmals verschärften Personalmangels in Kliniken und Pflegeheimen.

Es gab nie die berüchtigten Todeszahlen

Der wichtigste Teilaspekt des Propaganda-Narrativs – außergewöhnlich hohe Todesfallzahlen – wurde allerdings auch durch viele freie Medien nicht in Frage gestellt, sondern sogar noch bestätigt, bloß statt der “Pandemie” andere Faktoren dafür verantwortlich gemacht. Was Wunder, wenn die Menschen – auch heute noch – diesbezüglich vollkommen falsche Vorstellungen hegen? Solcherlei “Kritik” arbeitete der Propaganda leider aber eher zu, als sie zu entkräften. Erst im Laufe der Zeit setzte sich die Erkenntnis durch, dass es während der “Pandemie” keine Auffälligkeiten oder in Wahrheit sogar eine Untersterblichkeit gab – im Gegensatz zu dem später dann tatsächlich exorbitanten Sterbeanstieg infolge der Impfung.

Um es an dieser Stelle noch einmal klar herauszustreichen: Die “außergewöhnlich hohen Todesfallzahlen” während geschweige den durch Corona gab es nie. Gerade im Frühjahr 2020, als die Kurve der angeblichen “Covid-Todesfälle” erstmals steil nach oben schnellte, um propagandistisch als Vorwand für freiheitsbeschränkende Maßnahmen wie Lockdown oder Maskenpflicht zu dienen blieben die Todesfallzahlen erkennbar unterhalb denen vergangener Grippewellen:

Ein weiterer Kritikpunkt lautete, einige der angeblichen Covid-Todesfälle seien in der Statistik eindeutig fehl am Platz, da sie weder an noch mit Covid gestorben sind, weil Covid in keiner Weise zu ihrem Tod beigetragen hat. Dies betrifft etwa posthum positiv getestete Unfallopfer oder auch Selbstmörder, die von ihrer “Infektion” oftmals gar nichts gewusst oder bemerkt hatten. Der Einwand ist berechtigt; da Unfallopfer und Selbstmörder zahlenmäßig jedoch kaum ins Gewicht fallen, bewirkte dies keine mehr als angebrachten Zweifel an den Todeszahlen insgesamt – und die Kritik geht am Wesentlichen vorbei!

Wer sich – wenigstens im Nachhinein – mit der Definition beschäftigt, die dem Begriff “Covid-Todesfälle” zugrunde liegt, erkennt: Entgegen dem Eindruck, den das RKI zu verbreiten suchte, sind die meisten “Covid-Toten” (in der Regel) weder an noch mit Covid gestorben. Alles, was es brauchte, um in die Statistik einzugehen, war eine nachgewiesene Infektion mit dem Corona-Virus. Irgendwelche Anzeichen einer Erkrankung waren dafür nicht erforderlich. “Mit Covid gestorben” gelten laut Definition nämlich alle „Personen, die beim Tod mit dem Corona-Virus infiziert waren„. Aufgrund dieser hanebüchenen Definition verwandelte sich jeder x-beliebige Todesfall automatisch in einen Covid-Todesfall, sofern nur ein positiver PCR-Test vorlag. Es war allerdings nicht bloß grober Unfug, den das RKI (wohlgemerkt eine staatliche Behörde) hier von sich gab, sondern vorsätzlicher Betrug – da man der Öffentlichkeit ja einen ganz anderen Eindruck zu vermitteln versuchte.

Vieles wäre uns erspart geblieben

Was steil nach oben ging, waren keineswegs die Todesfälle an sich (die entwickelten sich nicht anders als bei zurückliegenden Grippewellen auch); nein: Es war der Anteil derer, die während der alljährlichen Erkältungssaison Bekanntschaft mit dem gerade grassierenden Corona-Virus gemacht hatten, und danach – warum auch immer – im Rahmen des völlig unauffälligen, normalen Sterbegeschehens gestorben waren! Es gilt daher die schon damals richtige Feststellung: „Die Covid-19-Todesfall-Statistik ist kein Ausweis hoher Opferzahlen, sondern ausgewiesener Betrug!” Und genau diese Botschaft – rechtzeitig und im erforderlichen Maß ausgesendet – hätte der Propaganda ihre wichtigste Stütze genommen.

Damit wäre uns so manches erspart geblieben, und die “Pandemie” hätte schon im Sommer 2020 ihr vorzeitiges und unrühmliches Ende gefunden. Niemand wäre nach dieser Einsicht mehr bereit gewesen, sich wegsperren oder schikanösen Testregimes unterziehen zu lassen – und vor allem hätte niemand die Notwendigkeit gesehen, sich mit einem genexperimentellen Vakzine “impfen” zu lassen, das nämlich selbst dann in seiner Breitenverabreichung sinnlos gewesen wäre, wenn es keine massiven Nebenwirkungen gehabt hätte.