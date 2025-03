„Corona-Rückblick“ am Ulmer Theater: Immerhin ein Anfang

Es lief ein wenig holprig, doch der Anfang ist gemacht: Am vergangenen Sonntag ging es im Ulmer Theater erstmals sozusagen „offiziell“ darum, mit dem Wissensstand von heute kritisch zu bewerten, was da vor fünf Jahren seinen Anfang genommen hatte, als am 22. März 2020 der erste sogenannten „Corona-Lockdown“ mit einer zuvor niemals für möglich gehaltenen Gewalt über die Bürger hereinbrach. Überall in Deutschland wird eine sachliche, kritische Aufarbeitung der diktatorischen Maßnahmen der Corona-Zeit eingefordert, und so auch von der Ulmer Bürgerrechtsbewegung, und das seit bereits fünf Jahren. Ein „Offener Brief an den OB“ eines Aktionsteams war im September 2024 ohne Antwort geblieben; von Gesprächsbereitschaft der derzeitigen obersten Repräsentanten der Ulmer Kommunalpolitik keine Spur. Also hatte das Aktionsteam über das in einer Auflage von 20.000 Exemplaren kostenfrei verteilte 8-Seiten-Magazin namens „Das freie Wort“ (Ausgabe 9, 2024) für den 28. November 2024 eine offene Aussprache anberaumt, durchgeführt und dokumentiert.

Nun war es das Ulmer Theater, das ebenfalls zu einer Corona-Aussprache ins Foyer des Schauspielhauses einlud. Aufhorchen ließ dort gleich zu Beginn Dr. Christian Katzschmann, der zusammen mit Theaterintendant Kay Metzger durch die Podiumsveranstaltung führte: Es gehe darum zu untersuchen, in welche Relation die „Veränderungen in der Gesellschaft“, welche „in allen Bereichen spürbar“ seien, „in einer Relation zu Corona stehen“. Corona-Aufarbeitung als Schlüssel zum Verständnis, welche grundsätzlichen und strukturellen Veränderung der Umgang der Bürger untereinander erfahren hat und welche vielfach schmerzhaften Nachwirkungen die “Pandemie” hinterlassen hat? Dafür, dass diese Themen jahrelang unter den Teppich gekehrt wurden, ein zumindest bemerkenswerter Ansatz.

Themenhorizont eingegrenzt

Nach einem einleitenden Gesangs-Duo der Künstlern Maria Rosendorfsky und Markus Francke, die den Titel „Weißt du noch?“ aus Emmerich Kálmáns Operette „Die Csárdásfürstin“ vortrugen, wurde zunächst einmal der Themenhorizont eingegrenzt: Das Krisen-Management, befand Martin Bendel, der damals als Erster Bürgermeister von Ulm dem sogenannten „Krisenstab“ vorstand, habe während der Corona-Zeit „gut funktioniert“ – womit er sich in erster Linie selbst eine positive Bewertung aussprach. Seine einzige “selbstkritische” Feststellung: Mit Blick auf künftige Krisen müsse man allerdings die „Kontakt-Personennachverfolgung verbessern” (!). Das war der Moment, da im Publikum zum ersten Mal betretene Blicke aufkamen; irritiertes Getuschel war zu hören: “Der hat jetzt aber nicht wirklich gesagt, dass die digitale Erfassung der Bürger noch mehr verschärft werden soll, oder?” Doch, genau so war es wohl gemeint.

Moderator Katzschmann schien intuitiv zu spüren, dass hier ein Gegengewicht hergehörte: Er brachte Armin Laschet ins Gespräch, der sich unlängst öffentlich in dem Sinn geäußert hatte, es dürften „fundamentale Grundrechte (…) nicht noch einmal so“ außer Kraft gesetzt werden – woraufhin sich im Publikum zum ersten Mal spontaner Beifall regte. Bürgermeister Bendel aber schien die Zeichen zu ignorieren und startete, wie in Trance, weiter durch: Er begann, von „Verantwortung“ für „Leib und Leben“ zu reden und hörte sich exakt so an wie damals, auf dem Höhepunkt der Hysterie – ganz so, als habe er die Narrative, die vor vier Jahren in Staats- wie Konzernmedien im 24/7-Modus rauf- und runtergebetet wurden, bleibend verinnerlicht und auf dem tiefsten Grund seiner Seele abgelegt. Was damals geglaubt wurde, soll jetzt als Rechtfertigung, Ausrede oder Flucht nach vorne dienen. Es war, als trage er einen Schild mit der Aufschrift „Wir wussten es ja nicht besser!“ vor der Brust, um die erwarteten Pfeile der Kritik abzufangen.

Unzufriedene Zwischenrufe

War man hier etwa in eine Corona-Propagandashow vom März 2021 zurückgebeamt worden? Ob aus weiblicher Empathie oder aus Selbsterhaltung: Maria Rosendorfsky auf dem Podium spürte womöglich, dass der zweithöchste Repräsentant der Stadt mit einer derartigen Retro- Einstellung allzu alleine dastehen könnte. Also sprang sie ihm in seinem Elend bei, noch bevor sie von den Moderatoren befragt wurde: Auf jeden Fall sei es damals besser gewesen, “vorsichtig” zu agieren! Moderator Katzschmann ließ den Philosophen Giorgio Agamben zu Wort kommen: Die Trauerarbeit dürfe “nicht vernachlässigt werden“. Kaum allerdings waren damit wohl diejenigen gemeint, die auf Basis eines völlig sinnlosen Testverfahrens – als „Corona-Tote“ in die Statistik Eingang fanden. Zum Dank kam erneut Beifall auf. Auch Martin Böger, Oberkirchenrat aus Stuttgart, brachte die Opfer der Corona-Maßnahmen offen zur Sprache: Man habe Menschen unbegleitet sterben lassen, das sei „ein Fehler“ gewesen. Zustimmung im Raum, verhaltenes Nicken bei Bendel. Doch als der Kirchenmann dann urplötzlich das Wort „Klimakrise“ in den Mund nahm, gab es erste unzufriedene Zwischenrufe.

Nun war der Chefredakteur der im Südwesten dominanten Tageszeitung “Südwest-Presse” (SWP) an der Reihe: „Wir wussten nicht, was kommt da auf uns zu”, versuchte Ulrich Becker den in den Boden geschlagenen Pflock der Maßnahmen-Apologeten weiter zu befestigen. Doch der Moderator legte nach: Ob denn eine kritische Distanz gegenüber den – politischen – Anordnungen nicht besser gewesen sei? Die Antwort auch hier: „Ja, da ist sicher einiges schiefgelaufen.“ Auch die Schließung der Schulen sei „falsch“ gewesen, insbesondere „sensible Kinder“ hätten darunter sehr gelitten. Sollte das etwa die Andeutung eines Bedauerns oder gar einer Umkehr sein? Was heute „am meisten“ belaste, so Becker, sei die „Spaltung der Gesellschaft“. Vielfach komme man nicht ins Gespräch, weil man dem Andersdenkenden „nicht einmal unterstellen“ wolle, dass er vielleicht recht haben könnte. Solche Worte beeindruckten.

Beeinträchtigtes Vertrauen in den Bürgermeister

Intendant Metzger kam auf anonyme Briefe an das Theater zu sprechen, in denen die Corona- Maßnahmen als „gegen Recht und Ordnung gerichtet“ bezeichnet worden seien. Markus Francke wurde auf seine persönliche Situation als Künstler angesprochen, nachdem damals der Spielbetrieb eingestellt worden war. Wie er damit umgegangen sei? Er habe sich irgendwie – unter anderem auch mit Kurzarbeitergeld – über Wasser halten können, lautete die Antwort; gleichwohl sei es psychisch belastend gewesen. Andere Kollegen hätten den Weg einer Umschulung gewählt.

Und wieder ging Katzschmann auf kritische Distanz zu den Maßnahmen, indem er den Linken-Politiker Bodo Ramelow zitierte: Die Steuerung der Krise sei ein „Fehler“ gewesen, jedenfalls insofern sie „soziale Spannungen“ hervorgebracht hätte. Hier schaltete sich wieder der Erste Bürgermeister ein, der offenbarte, dass für ihn anscheinend tatsächlich die Zeit stehengeblieben ist: Es seien doch die sogenannten „Spaziergänger“ gewesen, welche die Spaltung verursacht hätten! Andererseits wieder konzedierte er geradezu nachdenklich, dass „massiv in Grundfreiheiten eingegriffen“ worden sei. Dann aber wieder brachte er abermals die für ihn realistische Möglichkeit (oder gar Wahrscheinlichkeit?) einer nächsten „Pandemie“ oder „Krise“ zur Sprache, bei der „wir zum Schutz der Bürger (…) in Freiheitsrechte eingreifen müssen“. Im Publikum wurden diese Verlautbarungen als nicht wirklich vertrauensbildend wahrgenommen; die Zwischenrufe mehrten sich. Das Vertrauen in Bendels Beteuerungen, er meine es ernst mit der „freiheitlichen Gesellschaft“, war spürbar beeinträchtigt.

Ping-Pong der Emotionen

Es folgte eine Art Ping-Pong der Emotionen. Christian Katzschmann brachte es auf den Punkt, indem er von „verschiedenen Gesellschaften“ sprach, “in denen wir leben”. Metzger wurde noch deutlicher: Die Politik habe „Misstrauen gesät“, adressierte er den SWP-Chefredakteur, und die Medien hätten es verbreitet. Wie denn nun die Akzeptanz in der Bevölkerung wiederhergestellt werden könne? Becker antwortete unter Hinweis auf die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeregte Enquète-Kommission. Ob das reicht? Die nächste Frage war spitz formuliert: Die Zahl der Bürger, die “diesem Staat nicht mehr trauen“, sei im Wachsen begriffen; wie man denn damit umgehe? Becker bestätigte den Befund mit entsprechenden Umfragen eines Mainzer Instituts wusste aber auch keine Antwort.

Inzwischen standen unter den etwa 40 Zuhörern seit gefühlt zwanzig Minuten einige Arme senkrecht. Im Raum war ein Unbehagen zu spüren, genauer: ein Wunsch nach Ausweitung der Gesprächsinhalte, während auch Maria Rosendorfsky bedauerte, dass sich seit 2020 die Situation immer weiter aufgeheizt habe. „Wir haben verlernt, einen Diskurs in einem milden Ton zu führen.“ Es gebe „nur noch schwarz und weiß“. Das habe auch der kürzliche Wahlkampf gezeigt: Es gehe darum, heranwachsende Menschen zu kritischer Nutzung der Medien zu begleiten – womit sie freilich nur die freien sozialen Medien meinte. Sie warb für „mehr Demut im aufeinander Zugehen”. Auch Böger sah sich zu dem Hinweis veranlasst, dass es „mehrere Sichtweisen auf eine Sache“ gebe, und das sei dem jeweils Anderen zuzugestehen. Dies sei ein „erster Schritt“, um „beieinander zu bleiben“.

Keine Reaktion auf kritische Leserbriefe an SWP

Durchaus mit empathischem Gespür für die im Raum entstehende zunehmend aufgeladene Stimmung machte sich Kay Metzger sodann auf den Weg in den Zuhörerbereich, um Wortmeldungen einzuholen. Eine Lehrerin beklagte, dass Menschen nach wie vor mit Attributen wie „Schwurbler“ und „rechts“ abgewertet würden; bei Presse, Funk und Fernsehen fehlte ihr die „Multiperspektivität“. Medien-Macher Becker reagiert warmherzig: Ja, man habe „an der einen oder anderen Stelle nicht genug nachgefragt“. Eine Mitarbeiterin im kirchlichen Dienst kritisierte, dass von regionalen Zeitungen auf kritische Briefe hin überhaupt keine Reaktion erfolgt sei; insbesondere sei eine angebliche Impfung beworben worden, an der inzwischen viele Menschen gestorben seien. „Pandemien“ würden, wie der Journalist Paul Schreyer in seinen Büchern nachgewiesen habe, de facto geplant, und es sei ein Verbrechen, sich daran zu beteiligen.

Moniert wurde insbesondere, dass die seit Juli 2024 im vollen Wortlaut freigegebenen Protokolle des Robert-Koch-Instituts auch bei dieser Veranstaltung wieder mit keiner Silbe thematisiert worden seien – obwohl darin wörtlich nachzulesen sei, dass es sich bei Corona eben nicht um ein medizinisch indiziertes, sondern um ein rein politisch aufgezwungenes Projekt gehandelt habe. Hierzu bejahte Markus Becker einerseits die Wichtigkeit “dieser Dokumente”, wies andererseits den Gedanken, dass “Pandemien” gezielt herbeigeführt würden, klar zurück. Gefordert wurde von Diskutanten auch, dass die Verantwortlichen wegen ihres Fehlverhaltens im Maßnahmen-Staat öffentlich um Entschuldigung bitten sollten. Eine Zuhörerin bemängelte, dass man bereits zu Beginn der Maßnahmen anhand der Widersprüche – Abbau von Intensiv-Betten, Schließung von Krankenhäusern, Tanz-Choreographien in Kliniken durch offenkundig unausgelastetes und gelangweiltes Personal – bereits frühzeitig merken können, dass es sich bei Corona keinesfalls um die behauptete existenzielle Bedrohung, sondern offensichtlich um eine gezielte Täuschung der Bevölkerung handelte.

“Last der Verantwortung“

Auch auf den Einsatz massiver Polizeigewalt gegen Demonstranten oder die Vernichtung der Reputation und Existenzgrundlage von Ärzten, die eine andere wissenschaftliche Meinung hatten, wurde hingewiesen. Aus der Vielzahl möglicher Aspekte wurde noch angeführt, dass seitens der Medien – zur Steigerung des Panikszenarios – jahreszeitlich bedingte Erkältungen mit Corona in einen Topf geworfen worden seien. Einer Antwort stellte sich zunächst der SWP-Chefredakteur, sekundiert vom Ersten Bürgermeister: Er bestehe darauf geltend zu machen, dass man in Ulm mit den Teilnehmern bei Protestkundgebungen vergleichsweise „liberal“ umgegangen sei; insofern die Versammlungsfreiheit zumindest hier höher bewertet wurde als die Gefahren durch die Virus-Verbreitung, Es sei das Ziel aller Maßnahmen gewesen, die „größtmögliche Akzeptanz in der Bevölkerung“ zu erreichen.

Erneut wies Bendel auf die “Last der Verantwortung“ angesichts der “großen Gefahrenlage“ hin – was nur noch mehr Zwischenrufe hervorrief. In der Tat schien es so, als seien die bis dahin aus dem Publikum vorgebrachten Argumente auf dem Podium gar nicht wahrgenommen worden, sonst wären die mit dem damaligen offiziellen Narrativ kongruenten Argumente nicht erneut abgespult worden – und das, nachdem die damalige staatliche Corona-Erzählung selbst längst als Täuschung der Bevölkerung entlarvt worden war.

“Gute” und “schlechte” Quellen

Die grundsätzlichen Aspekte der Debatte aus der Einleitung kamen auf der Zielgerade noch einmal zur Sprache: „Wenn wir nicht aufhören, uns gegenseitig der Verfehlungen zu bezichtigen, kommen wir keinen Schritt weiter“, sagte einer. Dazu ließe sich freilich fragen: Wie will man künftige Verfehlungen verhindern, wenn sie nicht offen thematisiert werden? Und auch das Thema Medienerziehung scheint sich in so manchem Hirn verschoben zu haben: War uns allen hierzulande in unserer Jugend nicht seit jeher vermittelt worden, dass in einem Land mit freien Medien jede Publikation ihre eigenen redaktionellen Leitlinien hat und jeder Text die persönliche Sichtweise und Intention des Autors widerspiegelt?

Von solchen banalen Erkenntnissen schienen manche Podiumsteilnehmer im Theaterfoyer weit entfernt, hier schien eher der Gedanke einer gleichgeschalteten Presse vorzuherrschen: „Medienerziehung“, führte einer tatsächlich aus, bestünde darin, dass “Heranwachsende unterscheiden lernen: Was ist eine gute und was ist eine schlechte Quelle?“ Sollte das im Klartext vielleicht bedeuten: Lest unsere Zeitung, meidet Telegram?!? Starker Tobak. Angesichts dessen ploppen Fragen wie diese auf: Was sind „gute Quellen“, was sind „schlechte Quellen”? Lässt sich – in Bezug auf welches Thema auch immer – so etwas wie die „einzig wahre“ Meinung ermitteln, und wer darf für sich beanspruchen, diese festzulegen? Oder birgt ein solches Verständnis von „Wahrheit“ nicht seinerseits den Keim für Zensur, neue Gewalt und am Ende gar Faschismus? Das wäre dann die nächste Schlüsselfrage, auf die in dieser Ulmer Aussprache keine Antwort gegeben wurde: Hat Corona den gesellschaftlichen Umgang untereinander zum Totalitären hin verändert? Und wenn ja: Wie kommen wir da je wieder heraus?