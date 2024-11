Corona: Unbequeme Fragen statt bequeme Antworten

Am 26. September 2024 hat der Verfasser hier auf Ansage! die Themen Frieden, Corona-Aufarbeitung, Klimawandel, Meinungsfreiheit, Parteienfilz und LGBTQXYZ-Verirrungen als jene identifiziert, zu denen die Kräfte der Fundamentalopposition den Mainstream-Positionen eine pointierte Gegenposition entgegenstellen müssen. Seit dem 7. November 2024 ist der Wahlkampf in seine nächste Phase eingetreten. Als letztes dieser sechs Themen möchte der Verfasser heute den Komplex Corona ansprechen; er hat seit 2020 bei verschiedenen Anlässen und Gelegenheiten – etwa als Mitglied der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. in einer Expertenanhörung der Mainzer Landtags – seinen bescheidenen Beitrag zum Widerstand gegen die Corona-Politik geleistet. Deshalb ist ihm dieses Thema ein besonderes Anliegen. Alfred Mack befasste sich ebenfalls auf Ansage! auf am 26. Oktober 2024 erneut und ebenfalls damit.

Es wird aktuell immer wieder eine Aufarbeitung der Corona-Politik der Jahre 2020 bis 2022 diskutiert; manche Politiker sprechen sich sogar offensiv dafür aus, aber natürlich wollen sie keine von ihnen als “Verschwörungstheoretiker” bezeichneten Kritiker der Pharmalobby daran beteiligen. Das Ergebnis stünde dann schon von Beginn an fest. Die Politiker würden einräumen, dass sie ein paar Fehler gemacht hätten. Sie hätten es aber nicht besser gewusst und es wäre keine Absicht gewesen. Im Großen und Ganzen hätte man das Land aber gut durch die Pandemie geführt.

Keine Aufarbeitung als Beruhigungspille!

Eine solche “Aufarbeitung” kann man sich sparen. In einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss müssen die Erkenntnisse, die von den Maßnahmengegnern erarbeitet und publiziert wurden (siehe etwa hier oder hier), behandelt werden. Es soll in diesem Artikel nicht die ganze Breite der Argumentation abgedeckt werden.

Der Verfasser als damals noch aktiver Professor für Betriebswirtschaftslehre schätzte die Corona-Hysterie schon im März/April 2020 als Marketing-Kampagne für gentechnisch hergestellte Proteine ein, die als “Impfstoff” verkauft werden sollten. Bei der weiteren Beschäftigung mit dem Thema wurden die Ungereimtheiten für ihn immer offensichtlicher. Wie beim Thema Klimawandel möchte sich der Verfasser auch beim Thema Corona auf eine Argumentation beschränken, die einem eigenständig denkenden Menschen zu der Erkenntnis bringt, dass etwas an der offiziellen Darstellung nicht stimmen kann. Das wird dann von den Herrschenden mit dem pauschalen Vorwurf beantwortet, “Verschwörungstheorien” zu verbreiten.

Was ist eine Verschwörungstheorie?

Aber was ist überhaupt eine Verschwörungstheorie? Der Begriff “conspiracy” kommt aus dem US-amerikanischen Strafrecht und bedeutet sinngemäß so etwas wie eine planvolle Absprache (hierzulande am ehesten vergleichbar mit der “Bildung einer kriminellen Vereinigung” oder “gemeinschaftlichen“ Vorbereitung von Straftaten, wenn auch nicht dasselbe): B und C planen eine rechtswidrige Tat, um A zu schaden. B führt sie aus und D weiß davon, C tut weiter nichts. In Deutschland kann B als Täter und C als Anstifter bestraft werden; D passiert hingegen nichts. In den USA gibt es neben Mittäterschaft, Anstiftung und Beihilfe aber eben noch die Verschwörung (“conspiracy”). B, C und D würden als Verschwörer angesehen und wie Mittäter bei einer gemeinsamen Tatausführung bestraft. Die Staatsanwälte der USA sind also kraft Amtes Verschwörungstheoretiker – denn sie müssen bei einer Tat prüfen, ob sie es mit einem Einzeltäter oder einer Verschwörung zu tun haben.

Wenn man den Verdacht einer “Plandemie” statt einer Pandemie hat, wenn man also Ungereimtheiten erkennt, bei denen es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann, dann ist die Annahme einer konspirativen Vorgehensweise naheliegend. Jede feindliche Übernahme an der Börse ist konspirativ, denn die Strohmänner, die die Aktien eines Unternehmens aufkaufen, verschweigen, dass sie die später auf Zuruf alle gleichzeitig an den Hintermann der Aktion weiterverkaufen werden. Fast jede Marketing-Kampagne ist eine Verschwörung zu Lasten der Verbraucher, die eine unerfüllbare Illusion vermittelt und sie zum Kauf von Produkten verleitet, die sie nicht brauchen. Wenn also der Verfasser die Corona-Hysterie bereits im Frühjahr 2020 als Marketing-Kampagne für gentechnisch hergestellte Proteine eingeschätzt hat, dann muss es sich auch um eine Verschwörung im Sinne des US-Strafrechts gehandelt haben, sofern mit dieser Verschwörung auch strafrechtlich geschützte Rechtsgüter verletzt wurden. Weil eine Impfung ohne ausreichende Aufklärung eine Körperverletzung darstellt, dürfte das der Fall sein. Insofern muss der Verfasser einräumen: Wie die Staatsanwälte in den USA ist er ein Verschwörungstheoretiker!

Schon im März 2019 in Barcelona!

Das politisch völlig unverdächtige Nachrichtenportal “Euronews” meldete am 27. Juni 2020: „Die Universität von Barcelona (UB) hat SARS-CoV-2 in Abwasserproben nachgewiesen, die am 12. März 2019 in der Stadt gesammelt wurden. Das bedeutet, dass das Coronavirus bereits ein Jahr vor dem offiziellen Auftreten der Pandemie am 11. März 2020 in Spanien vorhanden war.“ Der Verfasser berichtete auf seiner eigenen Website Ende Juni 2020 mit Bezugnahme auf die großen spanischen Tageszeitungen “El País” und “El Mundo” über diesen Vorgang. Die deutschen Mainstream-Medien schenkten den spanischen Presseberichten wenig Beachtung. Eine Corona-Aufarbeitung sollte sich mit der Frage beschäftigen, wie eine doch angeblich so verheerende Krankheit in Europa unentdeckt bleiben konnte. Waren die Aussagen von “Corona-Papst” Christian Drosten vom Januar 2020, dass die Viren “harmlos” seien, vielleicht doch zutreffend?

Im August 2019 beteiligte sich die Bill and Melinda Gates Foundation (heute: Gates Foundation) nach Angaben der US-Börsenaufsicht an der BioNTech SE aus Mainz. Die hatte laut Konzernbilanz per 31. Dezember 2019 einen Bilanzverlust von 424.827.000 Euro ausgewiesen – bei einer Bilanzsumme von 797.647.000 Euro. Solche Löcher konnten ohne direkte oder indirekte Finanzspritzen von Pfizer oder Bill Gates nicht gestopft worden sein; die Banken hätten einem so defizitären Unternehmen ohne Sicherheiten unter normalen Umständen niemals einen Kredit gegeben. Es ist auch auffällig, dass Biontech schon im Geschäftsbericht 2019 angegeben hat, an einem Impfstoff gegen Corona-Viren zu forschen. Hatte man in Mainz etwa Insider-Kenntnisse über Barcelona? Von wem? Oder war es eine göttliche Eingebung? Der CEO von Moderna, Stéphane Bancel, erwähnte während des Weltwirtschaftsforums 2023 (WEF) in Davos ganz beiläufig, dass sein Unternehmen bereits 2019 100.000 Dosen des Impfstoffes entwickelt hat (“Davos Live: Moderna and Gavi CEOs at World Economic Forum ‘State of the Pandemic’ session”, Minute 9:58 bis Minute 10:25), obwohl die chinesischen Behörden erst am 31. Dezember 2019 über das neuartige Corona-Virus berichteten. Beide Unternehmen standen also quasi „Gewehr bei Fuß“, um sofort einen Impfstoff auf den Markt zu werfen.

Das “Event 201”

Mit dem “Event 201” am 18. Oktober 2019 in New York, dem Firmensitz von Pfizer, lieferten die Gates-Stiftung, die Johns-Hopkins-Universtität und das WEF eine Handlungsanleitung für den Umgang mit einem neuartigen Corona-Virus – fünf Monate vor dem ersten Lockdown. Einziger Regierungsvertreter war dort der Generaldirektor des Chinese Center for Disease Control and Prevention. Sofort nach den chinesischen Meldungen an die WHO, drei Monate nach dem “Event 201”, warb die Gates-Stiftung dann für einen noch nicht gar existierenden Impfstoff und einen Lockdown bis zu dessen Bereitstellung. Natürlich wusste Bill Gates, dass BioNTech ein gentechnisches mRNA-Präparat in der Pipeline hatte, das unter normalen Bedingungen niemals oder mindestens erst nach einer 10 bis 20 Jahre andauernden Langzeitstudie als Impfstoff (also zur prophylaktischen Behandlung gesunder Menschen) zugelassen worden wäre.

In dem Abschlussdokument des “Event 201” findet sich auch die “Empfehlung Nr. 7”. In dieser heißt es: „Regierungen und der Privatsektor sollten der Entwicklung von Methoden zur Bekämpfung von Falschinformationen und Desinformation vor der nächsten Pandemie-Reaktion eine größere Priorität einräumen. Die Regierungen müssen mit traditionellen und Social-Media-Unternehmen zusammenarbeiten, um schnelle Ansätze zur Bekämpfung von Fehlinformationen zu erforschen und zu entwickeln. Dies erfordert die Entwicklung der Fähigkeit, Medien schnell, genau und konsistent mit Information zu überfluten. Die Gesundheitsbehörden sollten mit privaten Arbeitgebern und vertrauenswürdigen Religionsführern zusammenarbeiten, um den Mitarbeitern und Bürgern sachliche Informationen zu übermitteln. Vertrauenswürdige, einflussreiche Arbeitgeber des privaten Sektors sollten die Fähigkeit schaffen, öffentliche Nachrichten schnell und zuverlässig zu erweitern, Gerüchten und Falschinformationen zu begegnen und glaubwürdige Informationen zu erweitern, um die öffentliche Notfallkommunikation zu unterstützen. Die nationalen Gesundheitsbehörden sollten eng mit der WHO zusammenarbeiten, um die Möglichkeit zu schaffen, schnell konsistente Gesundheitsbotschaften zu entwickeln und zu veröffentlichen. Medienunternehmen sollten sich ihrerseits dafür einsetzen, dass maßgebliche Botschaften priorisiert und falsche Botschaften unterdrückt werden, auch durch den Einsatz von Technologie.“ Dieser Empfehlung ist der „freie Westen“ blind gefolgt.

Was passierte in Wuhan?

Man muss die Person Bill Gates richtig einordnen. Er ist kein James-Bond-Bösewicht, der die Weltherrschaft erringen will; die hatte er mit Microsoft schon. Er ist ein guter Marketing-Stratege! Für ihn sind die Menschen willenlose Konsumenten, denen er mit einer guten Kampagne alles verkaufen, kann was er will. Und eine gute Marketing-Kampagne hat, wie eine feindliche Übernahme an der Börse, Ähnlichkeiten mit einer Verschwörung. Den Menschen wird eine frisierte Geschichte erzählt, bei der die verbreiteten Informationen zielgerichtet dosiert und Teile der Wahrheit mindestens zurückgehalten werden. Bill Gates glaubt wahrscheinlich, dass die Gentechnik ein Fortschritt für die Menschheit ist, und er hat kein Unrechtsbewusstsein dabei, die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen.

Im September 2019 soll es in Wuhan erste Fälle der COVID-19-Erkrankung gegeben haben, die von den lokalen Behörden zunächst vertuscht wurden. Die hatten wahrscheinlich den Verdacht, dass die Viren aus dem Wuhan Institute of Virology (WIV) stammen könnten. Dieses Institut arbeitete mit der US-amerikanischen Eco Health Aliance zusammen und erhielt über diese Kooperation auch Fördergelder der U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) – also aus dem US-Militärbudget. 2018 wurde aber ein Förderantrag für eine Gain-of-function-Forschung an Corona-Viren (durch die harmlose, aber leicht ansteckende Viren gentechnisch verändert werden sollten, um sie gefährlicher zu machen) von der DAPRA abgelehnt. Präsident Trump hatte China inzwischen als Feind ausgemacht, und es sollte wohl keine Forschung von den USA finanziert werden, durch die China biologische Waffen entwickeln könnte.

Gain-of-function und die Rolle von Big Pharma

War dieser Verdacht trotz der Dementis der Politik auch für den abrupten Kurswechsel vom März 2020 verantwortlich, als Corona plötzlich von harmlos zum “Killervirus” umdeklariert wurde? Dann hätte die Merkel-Regierung das Volk nach Strich und Faden belogen, weil sie stets das Gegenteil behauptet hat. Aber warum hat man dann den folgenden Sommer mit seinen prognosewidrigen rückläufigen Fallzahlen nicht für einen gesichtswahrenden Ausstieg aus der Corona-Hysterie genutzt? Es war damals schon für jedermann erkennbar, dass es sich um keine schwerwiegendere Krankheit wie die Asiatische Grippe von 1957 handelte und dass die Horrorszenarien nicht eingetreten waren. Sars-CoV2 wäre darüberhinaus auch eine sehr schlechte Bio-Waffe gewesen – wenn die jungen und gesunden Soldaten überhaupt nichts von der Infektion merken und die Alten und Kranken vermehrt sterben, was in den Krankenhäusern Plätze für verwundete Soldaten freigemacht hätte. Die Biowaffenangst war also unbegründet und unlogisch gleichermaßen.

Aber welche Rolle spielte die Pharmalobby in den Entscheidungsprozessen? Warum wurde im Sommer 2020 keine Entwarnung gegeben und einfach auf Grippe-Modus umgeschaltet? Nach den offiziellen Statistiken gibt es in Deutschland seit 2018/19 keine Grippewellen mehr, die sonst alle zwei bis drei Jahre mit bis zu 25.000 Todesfällen auftraten:

Es gilt inzwischen als sehr unwahrscheinlich, dass Sars-CoV2 durch eine natürliche Mutation entstanden ist (siehe dazu etwa hier). Es wird stattdessen spekuliert, dass der Ursprung viel wahrscheinlicher in der chinesischen Gain-of-function-Forschung liegt; eine Vermutung, die nach dem Beginn des Ukraine-Krieges auch vom Westen nicht mehr als Verschwörungstheorie verunglimpft wird – denn auf die Beziehungen zu China wird keine Rücksicht mehr genommen. Allerdings könnte diese Theorie die Abwasserproben aus Barcelona vom 12. März 2019, also sechs Monate vor Wuhan, nicht erklären.

Welches Bild ergeben die Puzzleteile?

Es ist davon auszugehen, dass die USA, Russland und China die Gain-of-function-Forschung auch eigenständig betreiben konnten. Die USA braucht das WIV nicht, und China braucht kein Geld aus Washington (hätte es aber gern genommen). In den USA ist die gentechnische Veränderung von Viren aus Sicherheitsgründen verboten, weshalb sie auf Labore außerhalb der USA ausgelagert worden sein dürfte, etwa auch auf die Ukraine. Russland und China haben genug abgelegene Gebiete, in denen geheime Labore eingerichtet werden können, die ein Gegner mangels Kenntnis über den genauen Standort auch nicht mit Raketen angreifen könnte und die im Fall eines Laborunfalls leicht abzuriegeln wären. China wird dabei die Expertise des WIV genutzt haben. Es ist aber gerade deshalb höchst unwahrscheinlich, dass die chinesische Gain-of-function-Forschung unter Verletzung elementarer Sicherheitsstandards in der Millionenstadt Wuhan durchgeführt worden sein soll. Dies würde auch im Widerspruch zu der sehr rigiden Corona-Politik Chinas stehen. Dann kann es aber in Wuhan auch keinen Laborunfall gegeben haben-

All diese Puzzleteile können eines Tages vielleicht zu einem Bild zusammengesetzt werden und genau das wäre auch eine der vielen Aufgaben der Corona-Aufarbeitung: Der Frage auf den Grund zu gehen, ob jemand in Wuhan eine falsche Spur gelegt haben könnte. Dann müssten die Viren in Wuhan – und wohl auch sechs Monate zuvor in Barcelona – absichtlich verbreitet worden sein. Von wem? Warum beteiligte sich die Gates-Stiftung an einem Pleite-Unternehmen aus Mainz? Wusste man in Seattle, dass man die Technologie, gentechnisch hergestellt Proteine zu erzeugen, die vom menschlichen Immunsystem irrtümlich für Viren gehalten werden sollten, bald schon gewinnbringend würde vermarkten können? Und wenn ja, woher? Ohne diese Perspektive hätte sich Bill Gates jedenfalls wohl kaum an BioNTech beteiligt.

Fragen über Fragen

Warum wurde am 18. Oktober 2019, als die Sars-CoV2-Viren in Wuhan bereits im Umlauf waren, das “Event 201” in New York veranstaltet? Warum nicht am Sitz der Gates-Stiftung in Seattle oder an der Johns-Hopkins-Universtität in Baltimore? Die Teilnehmer mussten längerfristig planen; man kann mit einem organisatorischen Vorlauf von locker drei Monaten rechnen. Das würde dann zeitlich mit dem Kauf der BioNTech-Aktien durch die Gates-Stiftung zusammenfallen. Warum wurde nur aus China ein Regierungsvertreter eingeladen? Sollte er besonders sensibilisiert werden, um auf die rätselhafte Lungenentzündung von Wuhan aufmerksam zu werden? Dann müssten die Veranstalter aber schon vorzeitig vom Wuhan-Virus gewusst haben. Woher? Könnte es sein, dass Barcelona ein erster missglückter Versuch darstellte, Sars-CoV2 zu verbreiten? Das wäre ein schlechtes Timing gewesen, denn im Frühling verbreiten sich Viren generell schlechter als im Herbst.

Fehler passieren allerdings, und eine Stadt wie Bergamo wäre im Winter für eine spektakuläre Inszenierung wiederum sehr geeignet. Die Industriestadt am Fuß der Alpen hat eine hohe Feinstaubbelastung, und der Luftaustausch durch Wind ist geographisch bedingt stark eingeschränkt; in der kalten Jahreszeit wird er noch durch die Kaltluft verlangsamt und die Heizungen erhöhen die Feinstaubbelastung. Atemwegserkrankungen haben so eine hohe Wirkung. Alte Menschen mit Vorerkrankung haben in dieser Zeit ohnehin Atembeschwerden. Wenn dann noch eine Infektion der Atemwege hinzukommt, gibt es automatisch eine Häufung von Todesfällen. Eine traditionelle Grippe hätte das ebenfalls bewirkt – bloß, dass die Medien nicht darüber berichtet hätten. Mailand, Turin und Bologna meldeten im Juni 2020 SARS-COV-2-Viren in Abwasserproben vom Dezember 2019. Gab es im kleineren Bergamo ein Abwasserscreening? Wie kamen die Viren so schnell von China nach Italien? Oder kamen sie aus Barcelona?

Jeder muss sich selbst die Antwort geben

Der Verfasser will die Beantwortung dieser Fragen nicht vorwegnehmen. Sie isoliert zu stellen, ist keine Verschwörungstheorie. Ein US-Staatsanwalt würde diese Fragen aber zu einer Verschwörungstheorie zusammensetzen. Es ist der Pharmalobby weiterhin unbenommen, zu den Fragen logisch schlüssige Antworten vorzulegen. Leser, kritische Fragesteller und ein späterer parlamentarischer Untersuchungsausschuss müssen sich ihre eigene Meinung bilden. Beim Verfasser haben sich die hier vorgetragenen Informationen jedenfalls zu einer Schlussfolgerung verdichtet, die seinen ersten Eindruck von einer gigantischen Marketing-Kampagne mehr als nur verfestigt hat.

Die meisten Menschen sind weder Impfgegner noch Antialkoholiker. Sie trinken abends ihr Bier oder ihren Wein, und übertreiben es dabei nicht. Sie glauben an ihr natürliche Immunsystem und wollen ihm mit natürlichen, nicht gentechnischen Impfungen nur etwas auf die Sprünge helfen. Übertriebene Impfungen gegen jedes Zipperlein würden sie ebenso ablehnen wie übertriebenen Alkoholkonsum. Für sie gilt die Devise: Alles in Maßen! Wären diese typischen Alkohol- und Impfstoffkonsumenten über die völlige Neuartigkeit der mRNA-Impfstoffe umfassend aufgeklärt worden und hätte die Politik weder Druck oder Zwang ausgeübt noch Hysterie geschürt, wären sie bei der Corona-Impfung zumindest zurückhaltender gewesen. Im Gegensatz dazu ist Bill Gates nach seinem Erfolg mit Microsoft obligat innovationsgläubig – und er hält die Vision, das menschliche Immunsystem, das sich in Millionen von Jahren perfektioniert hat, in wenigen Jahren zu revolutionieren, für machbar. Dies ist seine Überzeugung, und diese Einschätzung will er den Leuten verkaufen. Und das macht er mit denselben Methoden, mit denen er früher seine Software verkauft hat – also mit einer durchorganisierten Marketing-Kampagne statt mit guten Argumenten.