Corona: Wo bleiben die Entschuldigungen?

Für die Protagonisten rigider Coronamaßnahmen jagt derzeit eine Hiobsbotschaft die anderen. Jüngere und jüngste Enthüllungen zu zwielichtigen Milliardenverträgen, überlange, selbst für Abgeordnete nicht einsehbare, geschwärzte Vertragsinhalte belasten die hauptsächlich dafür verantwortliche Ursula von der Leyen, die bereits vor ihrem von den EU-Bürgern demokratisch nicht abgesegneten Raketenaufstieg an die EU-Spitze mit verschollenen Mails und Whatsapp-Nachrichten bereits in die Scheinwerfer der deutschen Judikative geraten war. Gerettet wurde sie durch einen der wohl genialsten Schachzüge Angela Merkels, die ihre getreue Vasallin nicht nur aus dem bundeswehrgeschrottetem Verteidigungsministerium und Klüngeleien um obskure Beraterverträge befreite, sondern von der Leyen – in einer win-win-Aktion gemeinsam mit ihrem Freund Emmanuel Macron – zur EU-Kommissionspräsidentin und im Gegenzug Christine Lagarde, in rein „südländischem” Interesse, zur EZB-Präsidentin küren ließ.

Aber zurück zu den ausbleibenden Entschuldigungen: Wo bleibt der zumindest rhetorische Kotau vor lebenslang renommierten Experten wie Bhakdi, Hockerts, Wodarg, Haditsch und vielen, sehr vielen anderen Ärzten und Wissenschaftlern, die bald drei Jahre übelster Diskreditierung, Ausgrenzung und herbe wirtschaftliche Verluste für nonkonforme, ihrer Berufsethik folgende Sichtweise ertragen mussten? Wo ist die aufrechte Abbitte gegenüber rund einem Drittel der deutschen Bürger, die sich – ebenfalls zumeist gut informiert – konsequent den Impfnötigungen und Freiheitsentzügen widersetzten und sich dafür von der ersten Reihe der Politik ebenso wie von den Flaggschiffen der deutscher Medien beleidigen lassen mussten, oft sogar noch krasser als die oben Genannten? Ausfälle wie „Sozialparasiten”, „Blinddarm der Gesellschaft”, „Demokratiefeinde” oder die „Pandemie der Ungeimpften” und noch endlos Schlimmeres – all dies bleibt nun also ohne Entschuldigung?

Gejaule eines verbissenen Rechthabenwollers

Ein Markus Söder – ausgewiesener Verfechter schärfster Maßnahmen – erklärt nach einer Fülle und erschlagender Vielzahl gegenläufiger Studien mit erdrückenden Inhalten mal eben ad hoc die Pandemie für Bayern beendet. Drei weitere Bundesländer schließen sich an. Andere fordern Bedenkzeit; nur NRW-Wüst verweigert stoisch. Derweil verliert „Kassandra” Lauterbach, in seinen ohnehin verwirrt verhaltensauffälligen Darbietungen, noch die letzte rudimentäre Struktur, mit der er seine Angst- und Panikschürerei irgendwie noch aufrecht erhalten kann gegen die bröckelnde Fraktion ehemals großer Schar treuer Weggefährten. Heraus kommt dabei de facto das Gejaule eines verbissenen Rechthabenwollers, der dabei ist, im Kabinett den marginalen Rest verbliebener Reputation einzubüßen, den er bei durchschnittlich begabten Bevölkerungsschichten schon längst verloren hat.

Und nicht zu vergessen sind auch die unablässigen, eifrigen Protagonisten des Robert-Koch-Instituts mit einem Wieler an der Spitze, des Pauk-Ehrlich-Instituts mit einem Cichutek und einem Drosten, der als Cheferater der maßnahmenbesessener Regierung und Erfinder des „PCR-Tests” über zwei Jahre Jahre geradezu sakrosankten Kultstatus genoss (was jahrzehntelang renommierten Epidemiologen, Virologen und anderen Experten stets die Haare zu Berge stehen ließ). All diese Akteure verweigern jetzt – ähnlich wie Lauterbach, ähnlich wie die gesamte Grünen-Fraktion, ähnlich wie die schimpf-affinen, wenig sachkundigen Opportunisten von SPD und CDU/CSU – jegliche Einsicht in verfehlte Handlungen und überzogene Diktate der Vergangenheit. Jeder für sich überlegen sie sich stattdessen, mit welcher Wortakrobatik sie möglichst karriereschonend die nun immer deutlicher auftretenden Kollateralschäden umschiffen und Rufe nach Übernahme der Verantwortung teflongleich an ihrer Person abgleiten lassen können.

Viele Fragezeichen

Wie kommt es, dass die vielen nicht mehr unterm Teppich zu haltenden „Impfdurchbrüche“, nachhaltigste Impfnebenwirkungen, die Bekenntnisse einer Pfizer-Managerin vor der EU zu den „nicht menschbasierten” Studien vor der Impfstoff-Notfallzulassung oder ihre die Bestätigung bei einem öffentlichen Hearing der EU-Kommission, dass die Impfung weder vor Übertragung noch vor Ansteckung zu schützen vermag, keinerlei nennenswerte Konsequenzen nach sich ziehen – und diese Skandale nicht einmal in Top-Talkrunden oder führenden Printmedien ein gebührendes Echo finden?

Eine belastbare und rechtsrelevante Antwort auf diese vielen Fragezeichen bietet unsere Gesellschaft nicht. Auch der Verfasser dieser Zeilen kennt sie nicht. Allerdings lässt sich aus einem ganzen Bündel vielschichtiger Ursachen und möglicher Gründe das Folgende, aus einem rein subjektivem Blickwinkel, herausfiltern: Waren vor wenigen Jahrzehnten noch Rücktritte nach weitaus geringfügigeren Fehleinschätzungen und Fehlverhalten selbstverständlich, treten politisch Verantwortliche heutzutage einfach nicht mehr zurück. Man sitzt es aus. Eiskalt, unberührt und zunächst kommentarlos. (Selbst nach der fatalen Ahrtal-Flutkatastrophe traten Landesministerinnen in NRW und Rheinland-Pfalz erst viele Monate später zurück, als das drastische Versagen in Schrift und Ton öffentlich dokumentiert war und dies angesichts der vielen Toten aus Gründen der Parteiräson absolut nicht mehr zu vermeiden war; subalterne Köpfe, versteht sich – nicht die Ministerpräsidenten Laschet oder Dreyer!).

Merkels faules Erbe

Zum anderen zählt nach 16 Jahren Merkel heute nur noch die jahrelang sukzessive installierte Aussitzprämisse einer zuletzt immer autokratischer agierenden Kanzlerin. Ihre nach DDR-Muster funktionierende Auswahl engster Mitarbeiter wurde stets nach bedingungsloser Treue, nicht nach notwendiger Qualifikationen vorgenommen. Altmaier und von der Leyen waren über viele Jahre leuchtende Beispiele für diese These. Parallel wurde hintenrum jeder von Angela Merkel weggebissen, der ihr nur irgendwie nicht zuwillen war oder gar in die Quere kam. Ein ausgewiesen qualifizierter Verfassungsschutzpräsident Maaßen bekam dies – für alle abschreckend – zu spüren. Eine demokratische Wahl musste wegen unerwünschtem Ergebnis „rückgängig“ gemacht werden, und auf den höchsten Richterposten im Lande setzte sie ihren Parteifreund und ehemaligen Fraktionsvize Harbarth.

Man muss schwer aufpassen, dass man beim Beschreiben von Merkels größtem Talent, der von ihr genial beherrschten Klaviatur des persönlichen Machterhalts, nicht das ursächlich angesprochene Thema aus dem Auge verliert. Denn zum Aussitzen – dessen sich heute nicht mehr nur der Kanzler, sondern jede Gestalt der politisch ersten Garnitur nachahmend bedient – gesellte sich eine weitere kühl kalkulierte Eigenart Merkels: Wurde wider Erwarten etwas an ihren Entscheidungen angezweifelt oder deutete gar die von ihr zunehmend in Abhängigkeit gebrachte Presse Kritik dieser Art an, ließ sie ihre gesellschaftsspaltenden Organe von der Leine, eröffnete kurzfristig so etwas wie einen öffentlichen „Diskurs” und ließ von ihren Anhängern –alle jeden Zweifel an ihrer Entscheidung einfach ausradieren.

Zurück zum legislativen Status vor 2019

Das war Merkels durchgehendes Motto seit der Bundestagswahl 2013: Zweifelhafte oder falsche Entscheidungen niemals einräumen, stattdessen nachlegen, Tatsachen schaffen und sie somit unumkehrbar machen. Und an eben dieser Masche versucht sich heute, von der Spitze bis in die funktionsvorderen Reihen, jede selbstverliebte Politfigur – zum Schaden von Land und Bevölkerung, als abstoßendes Sahnehäubchen der Machtarroganz und als schallende Ohrfeige für den Souverän, auf niederstem intellektuellen Niveau.

Bezogen auf Corona ist das Beharren auf Corona- und Impfmaßnahmen ist nach den von realen Experten und fundierten Studien vorgelegten Erkenntnissen schlichtweg grotesk. Die „Piekse“ Nummer 4, 5 und 6 auf Basis der vorhandenen experimentellen Vakzine zu propagieren ebenfalls, wenn nicht sogar nach der Faktenlage strafrechtsrelevant. Schulschließungen, Masken tragen, Alte isolieren und sonstiger symbolträchtiger Firlefanz, all der peinliche Aktionismus zu erbärmlicher Rechthaberei: Es war alles falsch, kontraproduktiv und unsinnig. Neben Entschuldigungen und Rücktritten wäre meiner Meinung nach eine umfassende Rücknahme sämtlicher nach 2019 erlassenen Gesetze zu jeglichem Freiheits- und Rechteentzug notwendig – einschließlich der Sondervollmachten, die Grundrechte der Willkür des Gesundheitsministers unterwerfen. Das, und nur das, entspräche bürgerfreundlicher, freiheitlicher Demokratie und könnte dem von schwacher Politik zunächst schleichend, nunmehr aber grünrot-frontal ganz offen angestrebten Ziel des gläsernen Bürgers entgegenwirken.