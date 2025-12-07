Coronalügen vor Gericht: Nächste Runde im Drosten-Wiesendanger-Prozess

Mit seinem respektlosen, arroganten und nur im gesicherten Umfeld einer maximal voreingenommenen und parteiischen Sitzungsleitung überhaupt möglichen Auftritt vor der Enquete-Kommission Corona des Deutschen Bundestages war der “Posterboy der Pandemie”, Virologe Christian Drosten, kürzlich wieder einmal in der Öffentlichkeit präsent und sah alt aus, als er von Professor Stefan Homburg gegrillt wurde. In Kürze steht Drosten ein weiterer Auftritt bevor; diesmal ist er allerdings in der Klägerrolle – und wird erwartbar wieder das große Wort schwingen: Am kommenden Freitag, 12. Dezember 2025, wird im Hamburger Ziviljustizgebäude in Sitzungssaal B 335, 3. Etage (Haus B), Sievekingplatz 1, 20355 Hamburg die mündliche Hauptverhandlung im äußerungsrechtlichen Streit zwischen ihm und dem Physikprofessor Roland Wiesendanger stattfinden. Die Sitzung ist öffentlich – und es wäre wünschenswert, wenn möglichst viele kritische Bürger die Gelegenheit nutzen, an ihr teilnehmen. Denn auch hier dürfte sich Drosten einmal mehr selbst entlarven.

Gegenstand des Prozesses sind Aussagen Wiesendangers im Magazin „Cicero“ von 2022, in denen er Drosten vorgeworfen hatte, an einer Vertuschungsaktion und Desinformationskampagne im Hinblick auf die Laborthese, derzufolge das Virus SARS-CoV-2 in einem Labor entstanden sei, beteiligt gewesen zu sein. Ferner lastete Wiesendanger Drosten an, Unwahrheiten von sich gegeben zu haben und ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage die Theorie der Zoonose – also eines natürlichen Ursprungs der “Pandemie” – vertreten zu haben. Es sei, so Wiesendanger, Drostens allerhöchstes Interesse gewesen, das Verdachtsmoment nicht Richtung Laborursprung zu lenken. Drosten war gegen diese Anschuldigungen gerichtlich vorgegangen und hatte per einstweiliger Verfügung ein Verbot einiger, aber nicht aller Äußerungen Wiesendangers erstritten. In Hamburg geht es nun um zwei weiter streitige zentrale Aussagen Wiesendangers, nämlich, dass Drosten die Öffentlichkeit gezielt getäuscht habe, und dass die Bewegung ,,Scientists for Science“, zu deren Mitbegründern Drosten zählt, zum Ziel verfolgt habe, die virologische Forschung frei von Beschränkungen zu halten.

Alles deutete früh auf Labortheorie hin

Im Mittelpunkt steht dabei eine Telefonkonferenz mehrerer Wissenschaftler vom 1. Februar 2020, darunter Drosten und Anthony Fauci, der damals höchste Gesundheitsbeamte der US-Regierung, in der man sich darauf verständigte, die Behauptung, das Corona-Virus habe keinen natürlichen Ursprung, in Bausch und Bogen zu verdammen – obwohl man sehr wohl wusste, dass es äußerst starke Indizien für einen Laborunfall gab. Wenige Tage später erschien in der Medizin-Zeitschrift „The Lancet“ dann ein von 27 führenden Virologen unterschriebener offener Brief, in dem die Labortheorie als „Verschwörungstheorie“ gebrandmarkt wurde. Damit war das politische Framing gesetzt und der Kurs der Corona-Berichterstattung für die nächsten Jahre vorgegeben. Wer es fortan wagte, sich gegen die Autorität “der Wissenschaft” in Gestalt dieser virologischen Koryphäen aufzulehnen, galt als „Schwurbler“ und Schlimmeres.

Doch es waren nichts als Lügen: Inzwischen kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Corona-Virus sehr wohl im Labor in Wuhan herangezüchtet wurde – und zwar im Rahmen der gemeingefährlichen Gain-of-function-Forschung, bei der die natürlichen Eigenschaften von Viren systematisch manipuliert werden, um sie gefährlicher zu machen. Wiesendanger gehört seit Jahren zu den schärfsten Kritikern solcher Experimente; Drosten und andere Wissenschaftler hingegen, die sich so vehement gegen die Labortheorie wehrten, waren selbst an Gain-of-function-Projekten beteiligt oder wussten davon. Man muss von dieser Motivlage her davon ausgehen, dass sie wahre Ursache vorsätzlich vertuschen wollten, um diese ethisch hochgradig fragwürdige und lukrative Forschung nicht zu gefährden. Matt Ridley, ehemaliges Mitglied des Komitees für Wissenschaft und Technologie des britischen Oberhauses, stellte im März dieses Jahres in einem Fachaufsatz fest, “wie Wissenschaftler die Welt über die Ursprünge von Covid in die Irre führten“, und kam rückschauend zu der Schlussfolgerung, die Unterdrückung der Laborleck-Theorie sei “die Mutter aller Covid-Skandale“.

Irreführung der Öffentlichkeit

Drosten aber will von all dem natürlich nichts gewusst haben und weist jede Mitverantwortung vehement von sich – wie auch für sein sonstiges Handeln während Corona. Er behauptet absurderweise inzwischen sogar, eine „jederzeit differenziert offene“ Haltung in der Frage des Virusursprungs eingenommen zu haben. Dabei hatte er etwa im Mai 2020 im NDR-Podcast “Coronavirus-Update” kategorisch erklärt, es gebe nur eine Antwort – und die sei, dass das Virus auf natürliche Weise entstanden sei. Es sei daher erschreckend, heuchelte Drosten, wie viele Personen mittlerweile Halbwahrheiten, falsche Interpretationen oder gar Verschwörungstheorien in die Welt setzen würden. „Was ich höre, auch von scheinbaren Fachleuten, das entbehrt einfach jeder Grundlage“, so Drosten, der außerdem wieder in seine schamlose Arroganz verfiel: Der Wissensstand dieser Fachleute ginge „nicht über eine oberflächliche Kenntnis von Studentenlehrbuchwissen hinaus. Und mit dieser Wissensbasis posaunt man dann Videos in die Öffentlichkeit und stärkt den wirklich gefährlichen Verschwörungstheoretikern, die auch zum Teil politische Agenden haben, den Rücken. Das ist unverantwortlich“, empörte er sich damals – mutmaßlich wider besseres Wissen.

Wiesendanger wirft Drosten aber noch in anderen Punkten vor, die Öffentlichkeit getäuscht zu haben. In einer eidesstattlichen Versicherung hatte Drosten erklärt: „Ich betreibe keine ‚Gain-of-function-Experimente‘ im Sinne der Theorien um einen Laborursprung von SARS-CoV-2, also Experimente, in denen Viren entstehen, die so in der Natur nicht existieren und absehbar eine erhöhte Gefährlichkeit für den Menschen beinhalten.“ Auf eine Kleine Anfrage der AfD im Bundestag vom Dezember 2021 hin hatte die Bundesregierung jedoch bestätigt, die Gain-of-function-Forschung an der Berliner Charité, wo Drosten tätig ist, zu finanzieren: „Nach Ansicht der Bundesregierung sind Gain-of-function- oder auch Loss-of-function-Experimente wichtige Instrumente der biomedizinischen Forschung… Solche Untersuchungen finden auch in Deutschland (darunter auch an der Charité, Berlin) statt… Solche Experimente können im Rahmen der missionsorientierten Forschungsförderung auch in Projekten Einsatz finden, die mit Bundesmitteln unterstützt werden“, hieß es damals. Zudem hatte Drosten in seiner eidesstattlichen Versicherung erklärt, er habe “…kein Interesse, den Verdacht über den Ursprung des SARS-CoV-2-Virus in eine bestimmte Richtung zu lenken“; und weiter: “Insbesondere hatte und habe ich kein persönliches Interesse, die sog. Laborthese als Ursprung des Virus auszuschließen.”

Drosten missbrauchte sein wissenschaftliches Renommee

Das war offenbar gelogen. Die US-amerikanische Transparenz-Initiative „U.S. Right to Know“ hatte nämlich in einem offenen Brief an die WHO klargestellt: „Dr. Drosten unterzeichnete einen von Dr. Daszak verfassten Brief im Lancet, in dem er argumentierte, dass die Laborhypothese von SARS-CoV-2 eine Verschwörungstheorie sei. Ein solches Vorurteil ist disqualifizierend; es ist unvereinbar mit dem Standard der Unparteilichkeit im Aufgabenbereich der WHO SAGO. Darüber hinaus war Dr. Drosten Mitglied eines Beratungsausschusses der Fledermauskonferenz bei der Ecohealth Alliance und Dr. Zhengli Shi vom Wuhan Institute of Virology. Dr. Drostens Finanzierung und weitere Forschungskooperationen basieren auf dem zoonotischen Potenzial von Fledermaus-Coronaviren. Aus diesen Gründen hat Dr. Drosten ein persönliches Interesse am Ergebnis von SAGO, da es zu seinem persönlichen und beruflichen Vorteil ist, einen zoonotischen Ursprung für SARS-CoV-2 anzugeben. Auch dies disqualifiziert ihn von der SAGO-Mitgliedschaft.“ Auch dieser Widerspruch wird am Freitag in Hamburg verhandelt werden.

Und schließlich geht es noch um Fragen zum akademischen Titel Drostens: Wiesendanger wirft ihm vor, den Titel „Dr. med.“ bereits seit dem 10. April 2003 geführt zu haben, obwohl dieser ihm erst am 4. September 2003 von der Universität Frankfurt verliehen wurde. All diese Vorwürfe sind gründlich belegt und kaum zu widerlegen. Sie entlarven Drosten als Lügner, dem man vorwerfen muss, die Öffentlichkeit mehrfach und absichtlich getäuscht zu haben. Die katastrophalen praktischen Folgen, die dies hatte, sind in ihrer Dramatik kaum zu überschätzen: Drosten und andere haben ihr wissenschaftliches Renommee missbraucht, um die weltweite Öffentlichkeit über den Ursprung des Corona-Virus zu täuschen, obwohl sie bereits Anfang 2020 wussten, dass die Labortheorie mehr als plausibel war. Heute bestreitet dies Drosten wider alle Fakten. Zudem leugnet er, jemals Gain-of-function-Forschung betrieben zu haben, obwohl die Stellungnahme der damaligen Ampel-Regierung den gegenteiligen Schluss nahelegt. Und schließlich führte er seinen Doktortitel Monate, bevor er ihm verliehen wurde. Es wäre ein Hohn und ein Tiefschlag für die Informationsfreiheit in diesem Land, sollte das Hamburger Landgericht Wiesendanger untersagen, seine zwar schwerwiegenden, aber gut belegten Vorwürfe weiterhin öffentlich zu äußern.