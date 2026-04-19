„Correctiv“-Lügengeschichte zu Potsdam: Entwurf eines Entschuldigungs-Musterschreibens für deutsche Medien

Die von der linksextremen NGO “Correctiv” initiierte Kampagne zum Potsdamer Geheimplan hat sich nun auch in den zentralen Punkten der Berichterstattung als unwahr erwiesen. Damit steht fest, dass die Medien – der Mainstream wie auch vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk – als Teil dieser Großmanipulation die Bürger massiv getäuscht haben. Wenn sie noch einen Funken Anstand und journalistisches Ethos besitzen, müssten sie ihre Leser und Zuschauer um Entschuldigung bitten. Falls sie selbst nicht die passenden Worte finden: Wir helfen gerne! Nachfolgend daher der Entwurf eines solchen Musterentschuldigungsschreibens.

Mustertext zur freien Verwendung

An die Leserschaft / an unsere Zuschauer: Bitte um Entschuldigung

Am 10. Januar 2024 veröffentlichte die NGO “Correctiv” auf ihrer Website den Bericht „Neue Rechte: Geheimplan gegen Deutschland“. Darin wurde von einem geheimen Treffen am 25. November 2023 im Landhotel Adlon bei Potsdam berichtet, auf dem ein „Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger“ beschlossen worden sei. Wie Gerichte in Hamburg und Berlin geurteilt haben, entsprechen die in diesem Bericht behaupteten Tatsachen nicht der Wahrheit, sie sind „nicht nur im Wesentlichen unwahr, sondern gleichzeitig unklar, ungenau und unvollständig“.

Unser Medium hat den Fehler begangen, dem “Correctiv”-Bericht vom 10. Januar 2024 blind zu glauben, anstatt die darin geäußerten Meinungen gemäß einem rechercheorientierten Journalismus kritisch zu hinterfragen. Für diesen folgenreichen und einmaligen Fehler bitten wir unsere Leserschaft um Entschuldigung. Unsere Redaktion fühlt sich auch in Zukunft zu objektiver und ausgewogener Berichterstattung verpflichtet.

Wieso sprechen wir von „folgenreichem Fehler“? Aus folgendem Grund: Wie wir selbst, übernahmen die meisten reichweitenstarken Medien von Mainstream und öffentlich-rechtlichen Programme den “Correctiv”-Bericht ungeprüft und framten ihn weiter mit Begriffen wie „Geheimtreffen“, „Wannseekonferenz“, “Ausbürgerung” beziehungsweise „Vertreibung von Millionen deutscher Staatsbürger“, „Deportation“, „Zwangsabschiebung von Flüchtlingen“, „Verschwörung“ und „Umsturz“. Am 17. Januar 2024 – eine Woche nach der Veröffentlichung – wurde sogar ein offenbar zuvor parallel vorbereitetes Theaterstück zum „Geheimtreffen“ aufgeführt.

Diese Medienkampagne war überaus folgereich: Durch sie wurden die Bürger derart in Angst und Panik versetzt, dass sie im Frühjahr 2024 deutschlandweit zu Hunderttausenden zu Demonstrationen auf die Straße gingen. Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund wurden in Angst und Panik wegen ihrer vermeintlich drohenden “Deportation” versetzt. Sogar die Ampel-Regierung mitsamt dem damaligen Bundeskanzler Olf Scholz und seiner Außenministerin Annalena Baerbock beteiligten sich an Großkundgebungen und Demos, die bereits vier Tage nach dem “Correctiv”-Artikel einsetzten, mit professionell bedruckten Schals, Kappen und Großtransparenten, die ebenfalls deutlich vor dem Veröffentlichungsdatum produziert worden sein mussten.

Die Angst der Bürger ist verständlich: Wenn reichweiterstarken privaten Medien mitsamt dem ÖRR unisono – bewusst in Erinnerung an das Dritte Reich – von „Deportation“ sprechen und sogar Regierungsvertreter einstimmen, dann sind die Bürger dem so gut wie hilflos ausgesetzt und verängstigt. Wenn sich nun diese Propagandalawine aber als Fake entpuppt, dann weicht die Angst einer großen Entrüstung und auch Wut über die ihnen durch derlei Falschinformation angetane Täuschung. Nach den Gerichtsurteilen hat sich nun nach zwei Jahren bestätigt, dass die Angst der Bürger unbegründet war, weil die von “Correctiv” publizierten Meinungsäußerungen nicht der Realität entsprechen. Auch unser Medium hätte diesen Äußerungen niemals vertrauen und diese nicht übernehmen dürfen. Wir bedauern dies aus heutiger Sicht sehr und bitten unsere Leser/Zuschauer um Verzeihung, dass wir uns an dieser auf Lügen und Unwahrheiten gegründeten Kampagne beteiligt haben.

Zu Information der Leserschaft verweisen wir auf das Urteil des Landgerichts Berlin II vom 17. März 2026 (AZ 27 0 379/25) sowie die zugehörige am 14. April 2026 veröffentlichte zugehörige Urteilsbegründung nebst rechtlichen Einordnungen (siehe hier und hier).

XYZ…, den 20. April 2026

Die Redaktion.

Eine journalistische Selbstverständlichkeit

Es wäre journalistische Selbstverständlichkeit, dass eine Entschuldigung, Korrektur oder Gegendarstellung in der oben angeregten oder ähnlichen Form und Aufmachung in jeder Zeitung und auf jeder Webseite von Sendern und Radioprogrammen sowie in deren gesendeten Format erscheint, und zwar in ähnlich prominenter Platzierung wie die ursprüngliche Falschmeldung.

Nur so kann der Leser als Medienkonsument die Möglichkeit erhalten, die Desinformation als solche zu erkennen und die Richtigstellung zu erkennen, die im Interesse der Glaubwürdigkeit, Redlichkeit und journalistischen Hygiene unverzichtbar ist.

Gerade im Fall der Medienkampagne um den angeblichen Potsdam-Geheimplan ist dies deshalb so wichtig, da diese Kampagne nicht nur die vermutlich gravierendste Propaganda- und Desinformationskampagne seit dem Reichstagsbrand darstellt, sondern tiefgreifende gesellschaftliche Auswirkungen – Angst, Verunsicherung der Bürger, Massendemonstrationen und anhaltender Vertrauensverlust – zur Folge gehabt hat.