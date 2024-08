Correctiv-Märchen zum “steigenden Meeresspiegel”: Was sind schon Beweisfotos gegen gekaufte Studien?

Die selbsternannten „Faktenchecker“ von „Correctiv“ sind nach dem endgültigen Zusammenbruch ihrer Lügengeschichte über das angebliche rechtsradikale „Geheimtreffen“ von Potsdam und der Forderung eines ihrer Mitglieder, Ostdeutschland abzuspalten, weil es dort zu viele AfD- und BSW-Wähler gebe, zwar nur noch in den Negativschlagzeilen; das hält sie jedoch nicht davon ab, der Kernaufgabe, für die sie von ausländischen Interessengruppen und Bundesregierung bezahlt werden, weiter zu verfolgen: als “Faktenchecks” verbrämte Desinformation und Verwirrung über unliebsame Tatsachen zu stiften und die ökosozialistische Ideologie zu verbreiten. Dazu gehört natürlich auch die Klimahysterie.

Diesmal hielten sie es die systemkonformen Propagandaschwindler für angezeigt, gegen die in sozialen Netzwerken kursierenden Fotos anzugehen, die eindeutig zeigen, dass der Meeressspiegel im Hafen von Sidney seit 1932 nicht gestiegen ist – obwohl die Klimafanatiker dies behaupten. “Correctiv” bemüht sich dabei, den gehirngewaschenen Lesern, die seine Realitätsklitterungen immer noch für bare Münze nehmen, Zweifel am Offensichtlichen zu erwecken. Die Erde ist eine Scheibe und zwei plus zwei ist fünf: Zwar muss “Correctiv” die Echtheit der Fotos leider einräumen (offenbar hatte man hier zuerst angesetzt und auf Bildbearbeitung oder Quellenfake gehofft), doch dafür griff dann der bewährte Plan B: Nichts ist wie es scheint und nicht sein kann, was nicht sein darf.

Immer wieder, so die Faktenverbieger, würden historische Bilder herangezogen, „um den menschengemachten Klimawandel und einen damit verbundenen Anstieg der Meeresspiegel in Frage zu stellen“. Tatsächlich sei auf den Fotos zwar kein Anstieg zu erkennen, so das zähneknirschende Eingeständnis von “Correctiv” – doch diesem Augenschein sei, na logisch, nicht zu trauen: Denn wie zuvor auch schon bei ähnlichen Beweisfotos von Rio de Janeiro, New York und Dubai, die allesamt in den letzten 100 bis 150 Jahren keinen niedrigeren Meeresspiegel als heute zeigen, würden die Bilder nicht als Beweis taugen – weil Studien nunmal bewiesen, dass der Meeresspiegel steige, unabhängig davon, ob dies in der jeweiligen Region der Fall sei oder nicht. Ein Zirkelschluss als schlagendes Argument: Es ist dieselbe Masche wie bei den Temperaturmessdaten; ist es irgendwo (oder sogar großflächig) auch noch so kalt im Sommer, er ist trotzdem der heißeste aller Zeiten – denn man muss dann eben den “globalen Durchschnitt” sehen, weil es anderswo natürlich garantiert heißer ist, und dort wird eben gemessen.

Im Fall des Meeresspiegels zieht diese Masche eigentlich nicht, denn dieser ist eben global sehr wohl homogen – abgesehen von Ebbe und Flut und jahreszeitlich bedingter Wassertemperaturen und -ausdehnung; diese sind allerdings im Fall der Vergleichsbilder bereits berücksichtigt (die Aufnahmen entstanden offensichtlich zur selben Jahreszeit und jeweils bei vergleichbarem Tidenhub). Das ficht “Correctiv” aber nicht an: Für den Meeresspiegel seien “Messdaten” erforderlich, keine Fotos – und die würden zeigen, dass “auch in Sydney” der Meeresspiegel steigt, hieß es weiter. Nach dem Motto: Wir sagen, ob es regnet – auch wenn es draußen trocken ist, ist das kein Gegenbeweis. Nicht also das Sichtbare, Nachprüfbare und Offenkundige zählt, sondern dass, was “Correctiv” und weltanschaulich auf Linie segelnde “Institute” und “die Wissenschaft” behaupten.

Orwell’schen Lügen

Selbst wenn Fotos zur gleichen Uhrzeit unter gleichen atmosphärischen Bedingungen gemacht würden, seien sie „als Beleg nutzlos“, erklärt „Correctiv“ dann unter Bezug auf eine Professorin der Universität Berkeley in Kalifornien, die bereits „bei einem früheren Faktencheck“ geholfen habe. Außerdem stiegen die Meeresspiegel laut einem Bericht des “Deutschen Klima-Konsortiums” weltweit betrachtet „nicht gleichmäßig wie in einer Badewanne“, sondern dies könne regional sehr unterschiedlich ausfallen; wie dies allerdings physikalisch möglich sein soll, lässt man die erwähnten Faktoren atmosphärischer Druck, jahreszeitliche Wassertemperatur und Gezeiten beiseite, wird hier nicht verraten – eben weil es Schwachsinn ist. Nicht aber für die Klimasekte und ihre Hintersassen von “Correctiv“: „Forschende“, heißt es da, würden sich „nicht auf die Analyse von einzelnen Bildern, sondern auf die Daten von Messstationen“ verlassen – und diese ”belegen einen Anstieg des Meeresspiegels im Hafen Sydneys“, wurde noch einmal bekräftigt – und zwar um 0,8 Millimeter pro Jahr.

Dann wird noch ein Bericht der Europäischen Umweltagentur (EAA) angeführt, wonach dies unter dem angeblichen Durchschnittsanstieg von 1,7 Millimetern pro Jahr zwischen 1900 und 2020 liege. Hauptursache sei laut EAA der Einfluss des Menschen. Würde dies zutreffen, dann müsste die Küstenlinie zwischen den beiden Fotos um mindestens einen Dreiviertel Meter höher liegen als damals. Tut sie aber nicht. Im Klartext: Das Offensichtliche ist falsch, richtig sind nur die Meinungen von „Experten“ und Studienergebnisse. Dieser absurde “Correctiv“-“Faktencheck” liegt auf derselben Ebene wie die in den letzten Jahren weltweit überall gestreute Behauptungen, dass sich das jeweilige Land oder Gebiet angeblich “doppelt so schnell erwärmt” wie der Rest der Welt. Zum Geschäftsmodell von „Correctiv“ passen solche Orwell’schen Lügen perfekt und man würde gerne wissen, welche Lobbyisten oder interessierten Kreise solche Volksverdummungen in Auftrag geben – sofern die Märchenerzähler von “Correctiv” nicht wieder mal aus eigenem Antrieb aktiv wurden.