Countdown in Baden-Württemberg: Brandmauer-Allergiker im Dreiparteiensystem

Noch drei Tage sind es bis zur Landtagswahl in Baden-Württemberg, und nach hinreichender medialer Ausbreitung der Kandidatenporträts von Cem Özdemir, Manuel Hagel und Markus Frohnmaier lohnt sich ein Blick auf das aktuelle Stimmungsbild. Die neue INSA-Umfrage zeigt ein bemerkenswert klares Bild: CDU bei 27 Prozent, Grüne bei 24 Prozent, AfD bei 20 Prozent. Knapp dahinter beginnt bereits die politische Kleinstaaterei: Die SPD ist nur noch einstellig und kommt gerade noch auf neun Prozent, FDP und Linke kratzen an der 5-Prozent-Marke, der Rest verschwindet irgendwo unter „Sonstige“. Man könnte also fast sagen: Baden-Württemberg hat faktisch nur noch drei relevante Parteien.Drei politische Blöcke, die über zwanzig Prozent liegen, und einen Rest, der im einstelligen Bereich um parlamentarische Sichtbarkeit ringt.

Soweit kein Problem – bloß hat dieses Dreiparteiensystem einen entscheidenden Haken:

Alle Parteien außer der AfD sind inzwischen, so könnte man sagen, akute “Brandmauer-Allergiker”. Der Begriff passt deshalb so gut, weil er das politische Verhalten perfekt beschreibt. Sobald das Wort “Kooperation” auch nur ansatzweise im Raum steht, reagieren ganze Parteiapparate mit sofortigen Abwehrreflexen. Das führt zu einer bemerkenswerten mathematischen Realität: Wenn eine der drei großen Parteien kategorisch ausgeschlossen wird, bleibt aus den Zahlen dieser Umfrage am Ende nur eine rechnerisch stabile Option übrig: Schwarz-Grün, oder zutreffender “Schwinks-Grün”.

Es verändert sich das Wesen der Demokratie

Die CDU kann also “wählen” – allerdings nur zwischen Grün und Grün. Damit wird die politische Ausgangslage im „Ländle“ erstaunlich übersichtlich: Egal wie diese Wahl ausgeht, egal wie sich die Prozentpunkte verschieben, egal wie laut der Wahlkampf wird – das Ergebnis scheint im Grunde bereits festzustehen: Baden-Württemberg wird weiterhin grün geprägt bleiben. Das wirft eine größere Frage auf: Wenn Wahlergebnisse politisch nur noch eine einzige Koalition zulassen, dann verändert sich zwangsläufig auch das Wesen von Demokratie. Wahlen entscheiden dann nicht mehr über politische Richtungen, sondern nur noch über Sitzverteilungen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens. Die politische Dynamik wird damit erstaunlich “stabil” – oder, mit meinen Worten formuliert: erstaunlich unbeweglich.

Dabei wäre gerade Baden-Württemberg historisch ein anderes Bild gewohnt gewesen.

Der Südwesten galt lange als Symbol wirtschaftlicher Stärke, industrieller Innovationskraft und bürgerlicher Stabilität: Automobilindustrie, Maschinenbau, Mittelstand – das waren die Markenzeichen eines Landes, das sich seinen Wohlstand über Jahrzehnte hart erarbeitet hat. Heute wirkt das politische Klima dagegen zunehmend ideologisch aufgeladen. Energiepolitik, Industriepolitik, Verkehrspolitik – viele Entscheidungen folgen weniger wirtschaftlicher Rationalität als vielmehr politischen Leitbildern.

Die Crux dieser ”Wahl”

Die Folgen dieser Entwicklung lassen sich bereits erahnen. Unternehmen wandern ab, Investitionen verlagern sich, ganze Branchen geraten unter Druck. Doch wenn diese Entwicklungen angesprochen werden, liegt die Erklärung meist schnell bereit:

internationale Krisen, geopolitische Konflikte, äußere Zwänge. Natürlich spielen solche Faktoren eine Rolle. Aber es gibt Nationen, die mit denselben globalen Herausforderungen deutlich besser umgehen. Länder, die ihre Energiepolitik stabil halten, ihre Industrie nicht verteufeln und ihre wirtschaftliche Substanz nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.

In Deutschland, und auch hier in Baden-Württemberg scheint man dagegen einen anderen Weg gewählt zu haben. Und wenn die aktuellen Umfragen recht behalten, dann wird dieser Weg auch nach der Wahl weitergehen.

Vielleicht liegt darin gerade die eigentliche Crux dieser Wahl: Die Wähler wissen längst, welche Koalition am Ende herauskommt. Sie wissen, welche politischen Linien fortgesetzt werden. Sie wissen auch, dass sich grundlegende Richtungsänderungen kaum ergeben werden. Und trotzdem gehen sie wählen. Vielleicht aus Gewohnheit, aus Hoffnung oder auch nur, weil Demokratie nun einmal davon lebt, dass man seine Stimme abgibt – selbst wenn das Ergebnis bereits erstaunlich vorhersehbar erscheint. Oder, etwas nüchterner formuliert: Im „Ländle“ rollt der politische Zug weiter, die Richtung scheint festgelegt –

und wer einsteigen möchte, sollte sich vorher darüber im Klaren sein, wohin die Reise garantiert führt. Wo ist die Wand, wo ist der Abgrund?