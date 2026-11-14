Cyberattacken auf Tiefkühlregale, lahmgelegter US-Flugverkehr, weltweit gestörte Mailkommunikation: Die kritische Infrastruktur wird immer angreifbarer

Nach dem weltweiten Ausfall von Microsoft-Diensten wie Outlook und Teams seit Donnerstag, von dem Unternehmen, Verwaltungen, Gerichte, Kliniken und Notfalldienste beeinträchtigt waren (oder teils nach wie vor sind), meldet der US-Konzern nun „umfassendere Verbesserungen“ in Nordamerika, „anhaltende Fortschritte“ in weiten Teilen Europas und „ermutigende Erholungssignale“ im asiatisch-pazifischen Raum. E-Mail-Warteschlangen seien deutlich reduziert worden, bei einigen Nutzern könne es jedoch vereinzelt noch zu Problemen beim Zugriff oder zu Verzögerungen bei der E-Mail-Zustellung kommen. Grund für die Störung sei kein Hackerangriff gewesen, sondern ein zuvor durchgeführtes Upgrade der Netzwerk-Kapazität. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten. „Zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns keine Hinweise auf schädliche Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem Vorfall vor“, hieß es weiter.

Auch die landesweiten Störungen im US-Flugverkehr, die dazu führten, dass sämtliche Maschinen in den USA am Boden bleiben mussten und über 15.000 Flüge verspätet waren oder ganz gestrichen wurden, bis die Luftfahrtbehörde die Sperre nach über vier Stunden aufhob, war laut Heimatschutzminister Markwayne Mullin (weder auf einen Cyberangriff noch auf die Microsoft-Störungen zurückzuführen, sondern auf „veraltete Technik“. Das Air Traffic Control System Command Center sprach von einem „landesweiten Ausfall der Kommunikation“. US-Verkehrsminister Sean Duffy erklärte, die Störung betreffe die sogenannten Air Route Traffic Control Centers (ARTCC), die große Teile des Flugverkehrs über den USA überwachen. Ob es sich in diesen beiden Fällen wirklich nur um interne Pannen handelt oder ob nicht doch Angriffe von außen dahinterstecken, die man nicht offiziell einräumen will, sei dahingestellt. Jedenfalls zeigen die gerade in diesem Jahr gehäuft und in immer kürzeren Abständen auftretenden massiven Störungen kritischer Infrastruktur die beunruhigende Vernetzung und Anfälligkeit dieser hochkomplexen Systeme.

Immer mehr “schwerwiegende Vorfälle”

In den letzten Wochen gelang es Hackern, die Kühlanlagen von Supermärkten, aber auch kleineren Geschäften und in Frankreich sogar die Kühlschränke von Blutbanken lahmzulegen. Laut Angaben der französischen Regierung stecken die iranischen Revolutionsgarden hinter dem Angriff. Ob dies auch für Deutschland gilt, ist noch unbekannt. Allein im ersten Halbjahr 2026 gab es weltweit 4.911 schwerwiegende Cybervorfälle, 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das entspricht im Schnitt 819 gravierenden Vorfällen pro Monat. Laut dem Microsoft Digital Defense Report vom Oktober 2026 war Deutschland im ersten Halbjahr 2026 das am stärksten von Cyberangriffen betroffene Land in der EU. Die Zahl der Ransomware-Angriffe hat sich hierzulande mehr als verdreifacht. Weltweit steht Deutschland damit auf dem 10. Platz. Die USA, Israel und Ukraine werden am häufigsten angegriffen. KI-Systeme werden von den Hackern zunehmend direkt angegriffen und mit Falschinformationen oder schädlichen Prompts zu infiltrieren, die dann automatisiert vertrauliche Informationen aus Unternehmen und Organisationen nach außen abfließen lassen, ohne dass es die KI-Nutzer merken. Dabei spielen auch autonom handelnde KI-Agenten eine immer größere Rolle.

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Das alles zeigt, wie vulnerabel die weltweit vernetzten Systeme zunehmend sind – erst recht im KI-Zeitalter. Es entsteht mehr und mehr ein latentes Gefühl allgegenwärtiger Bedrohung und die Erkenntnis wächst, dass dagegen kein dauerhaftes Kraut gewachsen ist. Gerade in Deutschland, wo das öffentliche Leben ohnehin bereits durch die permanente Gewalt im öffentlichen Raum überschattet ist, schwinden dadurch auch noch die letzten Pfeiler von Sicherheit und Grundvertrauen verloren. Ob auf der Arbeit oder privat, als Unternehmer oder einfach nur als Passagier in einem Flugzeug – jederzeit und überall können solche Störungen auftreten, seien sie kriminell motiviert oder systemisch hausgemacht. Die Folgen können katastrophal sein. Auch das gehört zu den “Neuerungen”, mit denen man sich in dieser schönen neuen Welt abfinden muss.