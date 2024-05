Da isser wieder!

In der überlegensten Gesellschaftsformation der Menschheitsgeschichte war stets klar, was richtig war. Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel natürlich. Die theoretisch fundierte Hierarchie der Klassen und die Verortung des Klassenfeindes. Die Existenz eines großen Bruders. Mit Breschnew, dem geselligen aber senilen Oberhaupt an der Spitze. Dazu die strategischen, vom Staat vorgegebenen Ziele in der Produktion und bei der Entwicklung der sozialistischen Persönlichkeit. Das „Heraus zum 1.Mai!“ Der morgendliche Fahnenapell. Die Aussprache beim Direktor, wenn man entgegen der ausdrücklichen Aufforderung vergessen hatte, das richtige weltanschauliche Zeichen zu setzen, oder der Rausschmiss, wenn man ein als falsch geltendes benutzt hatte. Nicht zuletzt gehörte dazu auch die Einsicht in die Notwendigkeit, dass man bestimmte Laufbahnen nicht einschlagen konnte, wenn man nicht freiwillig 1,5 Jahre auf den obligatorischen Grundwehrdienst aufsattelte und auch sonst eine tadellose Einstellung an den Tag legte.

Als in einer der extrem seltenen Podiumsdiskussionen in den frühen Achtzigern, bei denen ausgewähltes Volk im Audimax zu Leipzig auf den Chefpropagandisten Karl-Eduard von Schnitzler traf, ein besonders kecker Student die Frage wagte, wieso man sich als Angehöriger des siegreichen Sozialismus nicht mal selbst ein Bild vom Klassenfeind im Westen machen könne, folgte postwendend die Erwiderung, man müsse „sich ja nicht von der Schlange beißen lassen“, wenn man doch wüsste, dass diese “giftig“ sei. Was sollte man hierauf erwidern? Der Apparat hatte einfach auf alles eine Antwort. Immer. Dreißig Jahre lang herrschte in der DDR vollkommenste Alternativlosigkeit. Das totale Wissen. Kein Vertun.

Kontrollverlust nicht zu stoppen

Das öffentlich Geschriebene und Gesendete indes wurde für den Politikbetroffenen immer grotesker. Das formelhafte Bekenntnisgeschwafel von Sozialismus, Waffenbrüderschaft, territorialer Souveränität und Integrität ging einem nur noch auf den Zeiger. Ebenso wie das Gerede von „unverbrüchlicher Freundschaft” mit den Freiheitskämpfern der PLO, den Sandinisten und den Freunden vom „Leuchtenden Pfad“, die einem DDR-Jugendlichen allesamt so fern lagen wie der Mond. Nichts fühlte sich ehrlich an. Die Erzählung vom „Antifaschistischen Schutzwall“, dessen Zaunspitze für alle deutlich sichtbar nach innen gebogen blieb nicht. Die Sensationsmeldungen aus der realen sozialistischen Mikroelektronik nicht. Die im DDR-Fernsehen gern übertragenen Veranstaltungen, auf denen Auszeichnungen für “Helden der Arbeit”, verdiente Genossen und natürlich Genossen „Kunstschaffende“ verliehen wurden nicht. Die vermeldeten Wahlergebnisse der Kandidaten der Nationalen Front, mit Zustimmungswerten, die aus bis heute erstaunlicherweise ungeklärten Gründen mit der Stimmung im Land so gar nichts zu tun hatten, noch viel weniger.

Auch nicht die gemeldete Erfüllung der Planvorgaben der SED-Parteitage im normierten und industrialisierten Wohnungsbau, vor dem real existierende Städtebauer und Soziologen unter der Hand gewarnt hatten. Denn auch in der für gewöhnlich gut informierten DDR war durchaus bekannt, dass man die erstaunlich baugleichen sozialen Brennpunkte aus Beton in vielen westeuropäischen Vorstädten zu sprengen begonnen hatte. Anders war der dort einsetzende Kontrollverlust nicht mehr zu stoppen. Der Regierung der DDR aber würde die Quadratur des Kreises natürlich gelingen, so die Überzeugung der weltanschaulich Gesalbten. Klar, in Ermangelung einer halbwegs funktionierenden Marktwirtschaft blieb als Weg natürlich nur die Kranbahn, neben der dann die gestapelten typisierten „Bausteine“ für den normierten Bürger in die Höhe wuchsen. Wer hörbar an irgendeiner der selbstgerechten Wegweisungen Zweifel äußerte, ganz egal wo, bekam ein veritables Problem.

Großer Bruder mit dem senilen Oberhaupt

Die hölzernen und sichtlich realitätsfernen Verlautbarungen von Partei und Politbüro wurden daher hingenommen, aber sie verursachten schweren mentalen Brechreiz. Jedenfalls, sofern man nicht zur respektablen Zwischenschicht der vom Staat Privilegierten gehörte. Der Alltag für den Rest wurde von zahllosen Spitzeln überschattet, die ganze Aktenordner mit ihren geistlos banalen Vermerken füllten und so dafür sorgten, dass die wenigen Aufmüpfigen im Knast verschwanden. Frust verursachte irgendwann nahezu alles. Das fast überall empfangbare Westfernsehen, die Reisebeschränkungen, die Kuriosität, dass man als Jugendlicher ein stinkendes röhrendes Plastikfahrzeug mit 26 Pferdestärken bestellen durfte, dessen Zuteilung in Überraschungsfarbe fast zwanzig Jahre später erfolgen würde. Zuletzt auch die Care-Pakete mit Fa-Seife und Aldi-Scheibletten, die Verwandte aus dem Westen in die Zone schickten oder bei ihren zelebrierten Abenteuerurlauben im Plattenbau abwarfen. Das alles ging Ostdeutschen gehörig auf den Sack. Immer mehr stellten den dysfunktionalen Staat mit seinen offensichtlichen Idioten an der Spitze in Frage, fraßen aber in bester preußischer Disziplin alles in sich hinein. Bis es irgendwann nicht mehr ging, „es“ soweit war, vergingen die Jahre. Eine gefühlte Ewigkeit.

Nun – man glaubt es nicht – ist das meiste wieder da: Der große Bruder mit dem geselligen, aber senilen Oberhaupt. Das Westfernsehen, das nun aus der Schweiz kommt. Die eifrigen Spitzel mit den Aktenvermerken und dem “Herr-Lehrer-ich-weiß-was”-Finger. Der Gesinnungsterror. Das „Heraus zur Wirsindmehr-Demo!“. Die zugehörigen Winkelemente! Die unterwürfigen Statements der medialen Claqueure. Die sich im Wochentakt gegenseitig auszeichnenden Staatskünstler. Die ökonomischen Planvorgaben. Der sozialismustypische Krankenstand in den Behörden und Unternehmen. Die Sympathien zu palästinensischen Freiheitskämpfern, die man nie wirklich zu Gesicht bekommt. Der verminte öffentlichen Diskursraum, aus dem man unterhalb der Strafbarkeit entfernt werden kann. Die beruflichen Konsequenzen nach Verstößen gegen das Diktat der Korrektheit. Das Kabarett, in dem man vor zahlenmässig begrenztem Publikum Idioten noch als Idioten karikieren darf, als Ventil. Die immer verzweifelter wirkenden Erfolgsmeldungen aus einer dahinsiechenden Wirtschaft. Die verfallenden Innenstädte, Straßen und Brücken. Die Wahlergebnisse, die sich von der Stimmung im Land hartnäckig unterscheiden und manchmal „Unregelmäßigkeiten“ aufweisen, die dann irgendwie immer noch rechtzeitig ausgeräumt werden. Sogar die Flucht einer kaputten Bauwirtschaft ins normierte Bauen mit den zustehenden Pro-Kopf-Wohnungsgrößen gilt wieder als innovative Idee. Klar, schließlich steht auch der zugehörige, genügsame und normierte Block-Bürger längst wieder zur Verfügung. Sogar der einsetzende Brechreiz kommt einem bekannt vor.

Danke jedenfalls! Es war ein verdammt kurzes Vergnügen im freien Westen.