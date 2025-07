Da kann Schwarz-Grün jubeln: „Frauenquote“ bei Islamisten in NRW wächst stetig

Anlässlich des „bundesweiten Tages gegen Hass und Hetze“ vor drei Wochen, der dieses Jahr sinnfälligerweise mit dem Geburtstag George Orwells zusammenfiel und bei dem der Linksstaat wie üblich einmal wieder seine selektive Handlungsfähigkeit simulierte, indem er eine Großrazzia gegen unerwünschte Meinungen veranstaltete, hatte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul getönt: „Digitale Brandstifter dürfen sich nicht hinter ihren Handys oder Computern verstecken können“. Viele hätten Unterschied zwischen Hass und Meinung verlernt. Dabei sei es so einfach: „Was man in der echten Welt nicht macht, gehört sich auch digital nicht. Es ist Zeit, für mehr Haltung, offline wie online“, fabulierte er.

Reul steht dabei paradetypisch für die Sorte Politiker, die mit den realen Problemen des Landes nicht mehr fertig werden und deshalb mit großem Getöse gegen einen selbsterfundenen Popanz vorgehen. Denn während er von Erfolgen im Kampf gegen imaginäre Verbrechen faselt, muss er nicht nur jedes Jahr neue Rekorde in Sachen Clankriminalität in seinem Bundesland vermelden; auch der Frauenanteil in der Islamistenszene von Nordrhein-Westfalen wächst immer weiter, wie Reuls Innenministerium auf eine Kleine Anfrage der AfD mitteilte. Derzeit soll er bei rund 580 Personen und damit bei 14,5 Prozent liegen. 2024 wurden 24 Strafverfahren gegen Islamistinnen eingeleitet, 2023 waren es noch elf, 2022 nur fünf. Unter den 2.700 in Nordrhein-Westfalen geführten Salafisten machen Frauen 16 Prozent aus, außerdem werden 23 Frauen dem Spektrum der „Gefährder“ zugeordnet. 17 der 24 Strafverfahren gegen Islamistinnen im vergangenen Jahr richteten sich gegen Frauen mit deutschem Pass (inklusive doppelte Staatsbürgerschaft).

“Frauen mehr Teilhabemöglichkeiten einräumen”

„Grundsätzlich vertritt die islamistische Szene ein binäres Rollenbild. Demzufolge sind Frauen zunächst für die vertikale Vermittlung von Familienwerten und Normvorstellungen verantwortlich. Ihnen werden vorrangig Aufgaben im häuslichen Bereich und im familiären Umfeld zugeschrieben“, so das Innenministerium. Im öffentlichen Leben würden sie kaum in Erscheinung treten, „während legalistische Organisationen hier mehr Spielräume sehen und Frauen mehr Teilhabemöglichkeiten einräumen“, heißt es weiter. In Einzelfällen könnten sie dort auch führende Positionen in der Bewegung einnehmen. Dennoch würden Islamistinnen in der Szene wichtige Funktionen erfüllen, etwa, indem sie innerhalb der Familie und gegenüber anderen Frauen die Ideologie verbreiten – “während sie gleichzeitig oft durch ihre Arbeit im Hintergrund die ideologische Betätigung männlicher Akteure ermöglichen oder zumindest erheblich befördern“.

Reul wäre also auch hier wieder einmal besser beraten, entschieden gegen islamistische Gefährder beiderlei Geschlechts vorzugehen (von „nicht-binären Personen“ muss man in dieser Gruppe wohl nicht ausgehen) statt peinliche Showrazzien gegen Pseudogefahren zu inszenieren und sich dafür auch noch auf die Brust zu klopfen…