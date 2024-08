Da lacht die Koralle: ARD-Klimaschwindel zum Great Barrier Reef

Die “Tagesschau” und die Klima-Kamarilla haben es erneut geschafft, ihr Publikum gründlich für dumm zu verkaufen: Diesmal musste wieder einmal die vermeintliche Hitzebedrohung für das australische Große Barriereriff (Great Barrier Reef) – das größte Korallenriff der Welt – als alarmistische Meldung herhalten: Laut einer neuen Studie sei das Meerwasser dort nämlich so warm wie noch nie “in den letzten 400 Jahren”. Es drohe daher ein endgültiges Massensterben der Korallen – und natürlich könnte dies auf angebliche menschliche Einflüsse zurückzuführen sein. Die Forscher von der University of Melbourne wollen die Temperaturen der Meeresoberfläche von 1618 bis 1995 anhand von Korallenskeletten aus dem Riff rekonstruiert und diese mit den aufgezeichneten Temperaturdaten der Meeresoberfläche von 1900 bis 2024 abgeglichen haben. Vor 1900 seien die Wassertemperaturen relativ stabil gewesen, seither sei jedoch ein stetiger Anstieg zu beobachten.

Immerhin räumte man ein, dass es “Unsicherheiten” bei den rekonstruierten Temperaturdaten aus der Zeit vor 1900 gebe. Das ist allerdings stark untertrieben: Wenn man auch nur annähernd seriös berichten würde, hätte man einräumen müssen, dass es erst seit dem frühen 18. Jahrhundert Quecksilberthermometer mit Temperaturskala gibt, die in ihrer Anzeige übereinstimmten und damit für kalibrierte Messungen überhaupt in Frage kamen; das allerdings wären mal eben schlappe 100 Jahre weniger, als die “Tagesschau” es vermeldet. Just dieser Zeitraum, für den es gar keine Messdaten geben kann, fällt zudem in die Epoche der “Kleinen Eiszeit”, eine globale Abkühlungsperiode, an die sich eine seitherige Erwärmung anschloss – was auch zuvor beobachtbaren natürlichen Zyklen entspricht. Wenn man die Korallenskelette als Referenz heranzieht, müssen diese Zyklen selbstverständlich einbezogen werden. Genau dies geschieht aber nicht.

Mal eben um 100 Jahre verrechnet

Was noch abstruser an der irreführenden “Tagesschau”-Darstellung ist: Das Great Barrier Reef wurde überhaupt erst 1768-1771 im Zuge einer Expedition von Kapitän James Cook entdeckt. Dies ist also der früheste Zeitpunkt, zu dem theoretisch überhaupt Daten über die Temperaturen vorliegen könnten. Es ist die ewig gleiche Leier, die hier abgespult wird: Wenn die Gletscher – für deren im Vergleich zu den polaren Regionen ungleich schnelleres Schwinden die Abwärme von mittlerweile 100 Millionen Bewohnern des Alpenraums samt ihrer Infrastruktur ursächlich ist –, die Mär vom rapide steigenden Meeresspiegel oder die Prophezeiung sintflutartiger Überschwemmungen für die ganze Welt einmal kurzzeitig Pause haben, dann muss jetzt eben das angebliche drohende Verschwinden des Great Barrier Reef herhalten, um die Klimapanik am Laufen zu halten.

Besonders abstrus ist diese Kaffeesatzleserei deshalb, weil dieselbe “Klimawissenschaft” und ihre Propagandamedien vorgibt, die exakten Folgen einer behaupteten CO2-Temperaturkorrelation vorhersagen und die Durchschnittstemperatur im Jahr 2100 modellieren zu können und sich anmaßt, ein arbiträres “1,5-Grad-Ziel” und statische “Kipppunkte” zu postulieren. Gleichzeit vertut man sich dann bei der Messung zurückliegender Temperaturentwicklungen mal eben um 100 Jahre oder mehr. Es ist ein riesiger Schmu mit klarer politischer Agenda, sonst nichts. Hinter den vermeintlich wissenschaftlichen Erkenntnissen verbirgt sich jedoch nichts als Geraune im Konjunktiv. Übrigens: Erst im Dezember hatte das Australian Insitute of Marine Science (AIMS) riesige Wachstumsraten für die Korallen des Riffs gemeldet, die auch schon seit Jahren anhalten. Selbst die wissenschaftlichen Berater der UN hatten im letzten Sommer empfohlen, das Riff nicht auf die Liste der „gefährdeten“ Welterbestätten zu setzen, da diese Gefährdung schlicht nicht gegeben sei. Bis zur ARD-“Tagesschau” hat sich diese Erkenntnis anscheinend nicht herumgesprochen. Auch diese neueste Katastrophenmeldung kann also getrost als leicht durchschaubare Propaganda eingestuft und ignoriert werden.